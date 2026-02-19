Spis treści: Co to za auto Bentley Continental GT Supersports? Jaki silnik ma Bentley Continental GT Supersports? Prowadzenie Bentleya Continentala GT Supersports Kiedy ruszy sprzedaż Bentleya Continentala GT Supersports?

Co to za auto Bentley Continental GT Supersports?

Nowy Bentley Continental GT Supersports został pokazany światu w listopadzie 2025 roku, czyli 100 lat po debiucie pierwszego Bentleya "Super Sports". To właśnie to auto jako pierwsze w historii marki mogło przekroczyć prędkość 100 mil na godzinę. Brytyjski producent sięga po tę nazwę (od 2009 roku jako jedno słowo) dopiero po raz czwarty. Teraz, w lutym 2026 r. najnowsze auto z oznaczeniem "Supersports" zostałohttps://www.facebook.com/groups/599674363703718/user/100000545661344/ zademonstrowane na specjalnym pokazie zorganizowanym w Warszawie.

Nowy Supersports został co prawda opracowany na bazie Continentala GT, ale jest od niego aż o pół tony lżejszy (Bentley podkreśla, że to najbardziej ekstremalna redukcja masy w jego historii) i waży poniżej dwóch ton. Jest to efekt przede wszystkim dwóch zabiegów: zastosowania wyłącznie silnika spalinowego (bez elektrycznego wsparcia w postaci różnego rodzaju układów hybrydowych) oraz napędu na tylne koła.

Do obniżenia masy przyczyniło się także zastosowanie wielu elementów wykonanych z włókna węglowego. Mamy choćby progi boczne, stały spoiler czy dach. Ten ostatni nie tylko redukuje masę, ale także obniża środek ciężkości.

Nowy Bentley Continental GT Supersports jest aż o pół tony lżejszy od "zwykłego" Continentala GT. To m.in. dzięki zastosowaniu elementów wykonanych z włókna węglowego, m.in. stałego, ciekawie wyprofilowanego, spoilera. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki silnik ma Bentley Continental GT Supersports?

Jak wspomnieliśmy, silnik jest pozbawiony elektrycznego wsparcia w postaci układu hybrydowego. I faktycznie, tylne koła wprawia w ruch podwójnie doładowany czterolitrowy silnik V8 generujący 666 KM i 800 Nm. Na potrzeby tego auta inżynierowie ulepszyli m.in. głowice cylindrów i zastosowali większe turbosprężarki. Bentley szacuje, że Supersports rozpędza się do setki w 3,7 sekundy i może gnać z prędkością ok. 310 km/h. Nie są to jednak jeszcze zweryfikowane dane.

Bentley Continental GT Supersports wyposażony jest w podwójnie doładowany czterolitrowy silnik V8 generujący 666 KM i 800 Nm. Napęd trafia na tylne koła. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Moc trafia na koła za pośrednictwem ośmiobiegowej dwusprzęgłowej skrzyni firmy ZF. Jest ona stosowana również w innych modelach Bentleya, ale na potrzeby Supersportsa ją przeprojektowano. Zmiany biegów są teraz szybsze. Dźwięk silnika wydobywa się natomiast przez tytanowy wydech opracowany we współpracy z firmą Akrapovic. Został on dostrojony w taki sposób, by brzmienie silnika było znacznie bardziej wyraziste niż w jakimkolwiek innym dotychczasowym Bentleyu.

Prowadzenie Bentleya Continentala GT Supersports

Producent zadbał również o prowadzenie. Rozstaw tylnych kół zwiększony o 16 mm względem "zwykłego" Continentala GT. Wrażenia z jazdy wspomaga elektroniczny mechanizm różnicowy dodatkowo wspomagany przez wektorowanie momentu obrotowego za pomocą hamulców, dzięki czemu Supersports ma zapewniać jak najostrzejsze wchodzenie w zakręty i maksymalną przyczepność. Zmieniono również kalibrację układu kierowniczego czy systemu zarządzania trakcją.

Dodatkowo auto wyposażone jest w 48-woltowy elektryczny system kontroli przechyłów. By przeciwdziałać przechyłom, w zaledwie 0,3 s może on wygenerować moment obrotowy do 1,3 tys. Nm. Bentley chwali się również "największym na świecie" samochodowym układem hamulcowym składającym się z 440-milimetrowych tarcz z węglika krzemu z 10-tłoczkowymi zaciskami na przedniej osi oraz z 410-milimetrowych tarcz z czterotłoczkowymi zaciskami z tyłu.

Bentley Continental GT Supersports wyposażony jest w 48-woltowy elektryczny system kontroli przechyłów, który w 0,3 s może wygenerować do 1,3 tys. Nm. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Standardowo auto wyposażone jest w nowe 22-calowe kute felgi aluminiowe opracowane we współpracy ze specjalistami z firmy tuningowej Manthey Racing. Bentley Continental GT Supersports dostępny jest z dwoma kompletami opon: standardowymi Pirelli P-Zero oraz opcjonalnymi Trofeo RS Performance. Na tych drugich (uwzględniając również wcześniej wymienione modyfikacje) Supersports może pokonywać zakręty o ok. 30 proc. szybciej niż Continental GT Speed.

W standardzie znajdziemy tutaj 22-calowe kute felgi aluminiowe. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Auto pokazane w Warszawie to tylko egzemplarz demonstracyjny. Niestety nie było możliwości zajrzeć do środka. Z informacji przedstawionych przez producenta wiadomo jednak, że dwumiejscowy samochód został wyposażony nowe fotele sportowe z poprawionym podparciem bocznym. Oba wyposażone są w regulację elektryczną w 11 kierunkach oraz podgrzewanie.

Wewnątrz znajdziemy nowe sportowe fotele z poprawionym podparciem bocznym. Oferują 11-kierunkową elektryczną regulację oraz podgrzewanie. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Kiedy ruszy sprzedaż Bentleya Continentala GT Supersports?

Chętni na zamówienie Bentleya Continentala GT Superports muszą jeszcze trochę poczekać, ponieważ, jak informował producent w listopadzie 2025 r., zamówienia ruszą dopiero w marcu 2026 roku. Kiedy już to nastąpi, trzeba będzie jednak się spieszyć, ponieważ liczba egzemplarzy została ograniczona do 500 zł, każdy samochód zostanie wyposażony w indywidualny numer. Nowy Supersports będzie dostępny w Wielkiej Brytanii, krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Malezji, Omanie, Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Kuwejcie.

Liczba egzemplarzy Bentleya Continentala GT Supersports ograniczona jest do 500 egzemplarzy. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Zgodnie ze wstępnymi danymi Bentley Continental GT Supersports będzie rozpędzał się do 100 km/h w 3,7 sekundy. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

