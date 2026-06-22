Importer poinformował, że BAIC BJ40 trafi do polskich salonów w IV kwartale 2026 r. Cena katalogowa została ustalona na 219 900 zł. W ofercie znajdą się również specjalne formy finansowania - leasing 102 proc., kredyt 50/50 z RRSO 0 proc., ubezpieczenie za 1 zł lub voucher na komplet opon.

BAIC BJ40 mierzy 4790 mm długości i został zbudowany na ramowej konstrukcji z napędem 4x4. materiały prasowe

BAIC BJ40 wykorzystuje klasyczną konstrukcję terenową

W ostatnich latach większość producentów zrezygnowała z klasycznych samochodów terenowych na rzecz SUV-ów z samonośnym nadwoziem. Nawet modele reklamowane jako off-roadowe najczęściej wykorzystują elektronicznie sterowany napęd na cztery koła i są projektowane przede wszystkim z myślą o jeździe po utwardzonych drogach.

BAIC BJ40 korzysta z rozwiązań, które dziś spotyka się głównie w samochodach projektowanych do jazdy w trudniejszym terenie. Zbudowano go na ramie i wyposażono w dołączany napęd 4x4, reduktor oraz blokady centralnego mechanizmu różnicowego, przedniego i tylnego mostu. Z przodu zastosowano niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami, natomiast z tyłu - wielowahaczowe zawieszenie zależne.

BAIC BJ40 wykorzystuje ramową konstrukcję, dołączany napęd 4x4 i reduktor – rozwiązania charakterystyczne dla klasycznych samochodów terenowych. materiały prasowe

Silnik 234 KM i możliwość brodzenia do 750 mm

Pod maską pracuje turbodoładowany silnik benzynowy 2.0 rozwijający 234 KM oraz 386 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jednostka współpracuje z 8-biegową automatyczną skrzynią ZF, a napęd przekazywany jest za pośrednictwem skrzyni rozdzielczej BorgWarner. Producent deklaruje możliwość holowania przyczepy z hamulcem o masie do 2500 kg.

Prześwit wynosi ponad 220 mm, maksymalna głębokość brodzenia sięga 750 mm, a kąty natarcia i zejścia wynoszą odpowiednio 36 i 31 stopni. Kierowca może korzystać z siedmiu trybów jazdy terenowej, funkcji pełzania oraz systemów wspomagających podjazdy i zjazdy ze wzniesień.

Wnętrze BAIC BJ40 łączy klasyczną pozycję za kierownicą z rozwiązaniami znanymi ze współczesnych SUV-ów. materiały prasowe

Wyposażenie bardziej przypomina współczesnego SUV-a

Mimo klasycznej konstrukcji terenowej producent wyposażył BJ40 w rozwiązania znane ze współczesnych SUV-ów. W kabinie znalazły się cztery wyświetlacze, panoramiczny dach o powierzchni 1,2 m², elektrycznie sterowane fotele z funkcją podgrzewania i wentylacji, indukcyjna ładowarka o mocy 50 W, sześć portów USB, dwa gniazda 12 V oraz gniazdo 230 V o mocy 400 W w bagażniku.

Na liście wyposażenia znajdują się również system kamer 360 stopni, układ automatycznego hamowania awaryjnego, monitorowanie martwego pola, asystent utrzymania pasa ruchu oraz asystent parkowania.

Pokrętło wyboru napędu pozwala przełączać tryby 2H, 4H i 4L oraz korzystać z funkcji terenowych BAIC BJ40. materiały prasowe

Gwarancja BAIC BJ40

BAIC BJ40 będzie objęty 5-letnią gwarancją lub do przebiegu 100 tys. km - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Producent przewiduje również 10-letnią gwarancję na perforację nadwozia bez limitu przebiegu, pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów stanu nadwozia w autoryzowanym serwisie. Gwarancja na fabryczną powłokę lakierniczą obowiązuje przez 5 lat.

Tylna klapa otwierana na bok oraz unoszona niezależnie szyba ułatwiają dostęp do bagażnika nawet na ciasnym parkingu. materiały prasowe

Cena BAIC BJ40 na tle konkurencji

Teoretycznie pod względem konstrukcji BAIC BJ40 można porównywać z modelami takimi jak Jeep Wrangler czy Toyota Land Cruiser, które również wykorzystują ramową konstrukcję i są projektowane z myślą o jeździe poza utwardzonymi drogami.

Cena nowego modelu jest jednak wyraźnie niższa od obu tych samochodów. Jeep Wrangler kosztuje w Polsce od 328 500 zł, a Toyota Land Cruiser od 399 900 zł. BAIC BJ40 został wyceniony na 219 900 zł.

Na razie trudno ocenić, jak nowy model poradzi sobie na polskim rynku i jak praktycznie radzi sobie w terenie. Segment klasycznych samochodów terenowych pozostaje stosunkowo niewielki, a dla wielu klientów równie ważne jak możliwości poza asfaltem będą trwałość konstrukcji oraz rozwój sieci sprzedaży i serwisu marki w Polsce.





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