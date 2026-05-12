Audi Q9 nadjeżdża. Ma elektryczne drzwi i potężny, podświetlany szyberdach
Jeszcze w tym roku gama modelowa Audi zostanie poszerzona do największego SUV-a w gamie, czyli model Q9. Wiemy już, jak będzie wyglądało wnętrze tego pojazdu.
Spis treści:
- Audi Q9 nadjeżdża. Będzie miało elektryczne drzwi
- Dwie architektury wnętrza Q9: sześcio- i siedmiomiejscowa
- Kabina Audi Q9: Trzy ekrany, dwie ładowarki indukcyjne
Obecnie największym SUV-em Audi jest Q7, które ustępuje wymiarami bezpośredniej konkurencji, czyli BMW X7 i Mercedesowi GLS. Po wprowadzeniu na rynek Q9, sytuacja się zmieni, to właśnie ten model będzie flagowym pojazdem, a Q7 nowej generacji, które również ma zadebiutować w 2026 roku, spadnie do segmentu niższego, w którym będzie rywalizowało z BMW X5 i Mercedesem GLE.
Audi Q9 nadjeżdża. Będzie miało elektryczne drzwi
Co już wiemy o Audi Q9? Niemiecki producent ujawnił pierwsze zdjęcia, na których widać zamaskowany samochód, ale przede wszystkim - ujawniono wygląd kabiny.
Generalnie możemy powiedzieć, że Q9 będzie kontynuowało linię stylistyczną nowych SUV-ów Audi. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał przód, ale z tyłu znajdziemy światła zachodzące na klapę bagażnika oraz świecącą blendę.
Wiadomo również, że ze względu na swój ultra luksusowy charakter, wszystkie drzwi samochodu będą sterowane elektrycznie i nie chodzi tylko o dociąganie - ale otwieranie i zamykanie. Procesem będzie można sterować m.in. za pomocą kluczyka lub aplikacji. Drzwi wyposażone są w czujniki, które zatrzymają ruchu drzwi po wykryciu przeszkody.
Dwie architektury wnętrza Q9: sześcio- i siedmiomiejscowa
Kabina będzie sześcio- lub siedmioosobowa. W tym pierwszym przypadku w drugim rzędzie znajdziemy dwa fotele kapitańskie, elektrycznie regulowane i wentylowane. Natomiast w wersji siedmiomiejscowej na kanapie w drugim rzędzie można zamontować trzy foteliki dla dzieci.
Q9, niezależnie od liczby miejsc, ma oferować dobry dostęp do foteli w trzecim rzędzie i będzie wyposażony w duży (1,5 m kw powierzchni) dach panoramiczny o regulowanej przeźroczystości. Dach wyposażono w 84 diody, które odpowiadają za jego podświetlenie.
Fotele trzeciego rzędu można elektrycznie składać, dzięki czemu uzyskamy większą przestrzeń bagażową.
Producent podkreśla, że atmosferę w kabinie będzie tworzyło oświetlenie nastrojowe, w pełnie regulowane, składające się z paneli świetlnych na drzwiach i desce rozdzielczej.
Kabina Audi Q9: Trzy ekrany, dwie ładowarki indukcyjne
Wygląd samej deski nie zaskakuje, jest zbliżona do rozwiązania, które znamy np. z nowego Q4 e-tron. Przed kierowcą znajduje się ekran cyfrowych zegarów płynnie połączony z centralnym ekranem systemu infotaiment, który jest lekko zwrócony ku kierowcy. Kolejny dotykowy ekran znajduje się przed pasażerem.
Na konsoli między fotelami znajdują się dwa złącza USB-C o mocy 100 W oraz dwie ładowarki indukcyjne, umożliwiające jednoczesne ładowanie dwóch smartfonów.
Audi Q9 zostanie oficjalne pokazane pod koniec lipca 2026 roku.