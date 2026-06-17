W skrócie Audi A6 allroad w nowej generacji wyróżnia się poszerzonym nadwoziem, zawieszeniem pneumatycznym w standardzie i rozbudowanym, nowoczesnym wnętrzem z trzema ekranami.

Model oferuje zarówno hybrydę plug-in o mocy 367 KM z możliwością jazdy do 95 km wyłącznie na energii elektrycznej, jak i dobrze znany silnik 3.0 V6 TDI o mocy 299 KM.

Bagażnik o pojemności do 1497 l, poprawiona aerodynamika oraz możliwości holownicze czynią z nowego Audi A6 allroad praktyczną alternatywę dla SUV-ów.

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Audi A6 allroad od zawsze było samochodem dla kierowców, którzy potrzebują praktyczności dużego kombi, ale jednocześnie chcą bez stresu zjechać z asfaltu na szutrowe drogi. W nowej generacji niemiecki producent jeszcze mocniej podkreślił uniwersalny charakter auta stosując w standardzie pneumatyczne zawieszenie, większy prześwit oraz pokaźny pakiet stylistycznych dodatków, których zadaniem jest nadanie jeszcze bardziej terenowego charakteru.

Audi A6 allroad niczym RS6. Nadwozie szersze aż o 11 cm

Już na pierwszy rzut oka widać, że wersja allroad znacząco różni się od klasycznego A6 Avant. Nadwozie zostało poszerzone aż o 11 cm - samochód ma 1986 mm szerokości. Pojawiły się charakterystyczne osłony nadkoli czy przeprojektowane zderzaki. Trzeba przyznać, że samochód wygląda zdecydowanie bardziej terenowo niż standardowe kombi, choć nadal zachowuje elegancki charakter.

Nadwozie wersji allroad jest szersze o 11 cm względem odmiany Avant. Audi materiały prasowe

Pneumatyczne zawieszenie w standardzie. Prześwit rośnie nawet o kilka centymetrów

Standardem w nowym Audi A6 allroad jest adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne, które pozwala regulować wysokość samochodu w zależności od warunków drogowych. Już w podstawowym ustawieniu prześwit jest większy o 34 mm względem zwykłego A6 Avant. Kierowca może dodatkowo skorzystać ze specjalnych trybów off-road, które unoszą samochód jeszcze wyżej i zmieniają sposób działania systemów odpowiedzialnych za trakcję - w tym trybie prześwit zwiększa się o dodatkowe 15 mm.

Allroad ma napęd quattro i skrętną tylna oś

Napędu quattro nie mogło zabraknąć na liście wyposażenia tego modelu. Audi informuje, że układ został dopracowany i jeszcze szybciej rozdziela moment obrotowy pomiędzy przednią i tylną oś, co ma poprawić przyczepność zarówno na mokrej nawierzchni, jak i podczas jazdy po szutrze czy błocie.

Niemiecki producent poprawił również właściwości jezdne na asfalcie. Samochód może zostać opcjonalnie wyposażony w skrętną tylną oś, która przy niskich prędkościach zmniejsza promień zawracania nawet o około metr.

Audi A6 allroad ma nieco ponad 5 m długości. Audi materiały prasowe

Audi A6 allroad ma pod maską hybrydę. Nawet 95 km jazdy bez uruchamiania silnika spalinowego

Po raz pierwszy w historii tego modelu do oferty trafiła hybryda plug-in. Układ oparty na benzynowym silniku 2.0 TFSI generuje łącznie 367 KM oraz 500 Nm momentu obrotowego. Sprint do 100 km/h zajmuje 5,5 sekundy.

Bateria ma pojemność 25,9 kWh brutto - według deklaracji producenta nowe A6 allroad PHEV może przejechać nawet 95 km wyłącznie na energii elektrycznej. Akumulator można ładować prądem AC o mocy do 11 kW, a pełne ładowanie trwa około 2,5 godziny.

Model A6 jest wierny tradycji. Pod maską również 3.0 V6 TDI

Audi pozostawiło w ofercie dobrze znaną jednostkę 3.0 V6 TDI - silnik generuje 299 KM oraz 580 Nm momentu obrotowego i współpracuje z rozbudowanym układem miękkiej hybrydy MHEV Plus. System odzyskuje energię podczas hamowania, wspomaga silnik przy przyspieszaniu i pozwala ograniczyć zużycie paliwa. W przypadku obu jednostek napędowych prędkość maksymalna wynosi 250 km/h.

Odmiana z silnikiem Diesla pod maską przyspiesza do 100 km/h w 5,4 sekundy, a jej dodatkowym atutem jest możliwość ciągnięcia przyczepy o masie do 2500 kg, co bez problemu wystarczy do transportu dużej przyczepy kempingowej, łodzi czy lawety.

Poprawiona aerodynamika ma obniżyć spalanie. Ile pali A6 allroad?

Niemcy chwalą się również poprawioną aerodynamiką. Pomimo zwiększonego prześwitu i bardziej terenowego charakteru nowe A6 allroad ma być jednym z najbardziej aerodynamicznych kombi z silnikiem spalinowym w historii marki. Ma to przełożyć się nie tylko na niższe zużycie paliwa, ale także wyższy komfort podczas szybkiej jazdy.

Audi chwali się, że najnowsze wcielenie A6 allroad jest najbardziej aerodynamicznym kombi ze spalinowym silnikiem w historii. Audi materiały prasowe

Zgodnie z deklaracjami producenta wersja e-hybrid w cyklu mieszanym zużywa 2,6-2,9 l/100 km, natomiast przy rozładowanym akumulatorze spalanie wzrasta do 7,2-7,7 l/100 km. Wersja z dieslem ma zadowalać się spalaniem na poziomie 5,8-6,4 l na każde 100 przejechanych kilometrów.

Ile kosztuje nowe Audi A6 allroad 2026?

Polskie ceny nowego wcielenia Audi A6 allroad nie zostały jeszcze podane, ale w Niemczech za wersję z Dieslem należy zapłacić 77 250 euro oraz 80 250 euro za odmianę e-hybrid. W przeliczeniu daje to odpowiednio 327 500 oraz 340 200 zł.

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