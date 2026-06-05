Audi Nuvolari to duchowy następca R8. Ma 1001 KM, ale powstanie 499 sztuk

Spis treści: Audi Nuvolari to potężna hybryda Predykcyjny układ quattro to serce układu napędowego Hamulce potrzebne tylko na torze Audi Nuvolari ma aktywną aerodynamikę

Audi R8 zniknęło z produkcji z 2024 roku i wydawało się wówczas, że to definitywny koniec supersamochodów spod znaku czterech pierścieni. Coraz ostrzejsze normy emisji spalin i siłowe przestawianie motoryzacji na auta elektryczne nie sprzyjały wprowadzaniu na rynek sportowych modeli.

Pierwszym sygnałem, że może się to zmienić była prezentacja Audi Concept C, czyli sportowego coupe, które miało zapowiadać wspólnego następcę modeli TT oraz R8. Teraz jednak Audi niespodziewanie zaprezentowało Nuvolari - supersamochód będący bezpośrednim kontynuatorem R8 i tak jak ów poprzednik bazującym na modelu Lamborghini.

Audi Nuvolari to potężna hybryda

Oznacza to, że Audi Nuvolari blisko spokrewniony jest z wprowadzonym na rynek w 2024 roku Lamborghini Temerario. Oba modele posiadają ten sam układ napędowy, jednak - co ciekawe - Nuvolari jest o 81 KM mocniejsze. Być właśnie dlatego, by nie podważać pozycji Lamborghini, powstanie tylko 499 egzemplarzy Audi.

Audi R8 było oferowane z silnikiem V8 i V10 (pierwsza generacja) lub tylko V10 (druga generacja, która przez krótki czas występowała także w wersji elektrycznej). W Nuvolari znajdziemy jednostkę V8, ale wspieraną przez aż trzy silniki elektryczne - mamy więc do czynienia z samochodem hybrydowym.

Audi Nuvolari AUDI AG materiały prasowe

Jednostka spalinowa to 4.0 V8 biturbo, która generuje 800 KM i i 730 Nm. Silnik umieszczono centralnie za fotelami, a jego maksymalna prędkość obrotowa wynosi 10 tys. obr/min - to wartość typowa raczej dla motorsportu niż samochodów drogowych. Przy przednich kołach zamontowano dwa silniki elektryczne o mocy 150 KM każdy, są one chłodzone olejem i potrafią wygenerować łącznie 2150 Nm.

Trzeci silnik elektryczny, również ma 150 KM i umieszczony został między silnikiem spalinowym i przekładnią. Motory elektryczne są zasilane z akumulatora o pojemności 7,3 kWh brutto.

Łączna moc Audi Nuvolari to 1001 KM. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 2,6 s, a do 200 km/h - w 6,8 s. Prędkość maksymalna przekracza 350 km/h.

Dla porównania: Temerario również ma 800-konny silnik V8 i trzy silniki elektryczne o mocy 150 KM każdy, ale moc systemowa wynosi 920 KM. Ponadto Lamborghini ma niemal o połowę mniejsz akumulator (3,8 kWh).

Audi Nuvolari AUDI AG materiały prasowe

Predykcyjny układ quattro to serce układu napędowego

Taki osiągi są możliwe nie tylko dzięki wysokiej mocy, ale również napędowi quattro. Audi podkreśla, że to jeden z najważniejszym elementów Nuvolari - zastosowano tu bowiem system predykcyjny. Komputer analizuje dane z wielu czujników (kąt skrętu, przyspieszenie, prędkość obrotowa wokół osi pionowej, poziom przyczepności) i tak steruje momentem obrotowym i hamulcami, by zlikwidować ryzyko poślizgu każdego koła, jeszcze zanim do niego dojdzie.

Kierowcy mogą również wpływać na działanie napędu za pomocą pokręteł na kierownicy, wybierając jeden z czterech trybów jazdy:

E‑Hybrid umożliwia w pełni elektryczną jazdę w mieście i na krótkich dystansach.

Balanced łączy komfort, efektywność i osiągi.

Dynamic zwiększa responsywność systemu oraz poprawia precyzję prowadzenia.

Dynamic+ koncentruje działanie układu napędowego na wrażeniach z jazdy

Dodatkowo dostępny jest tryb torowy, w którym można sterować sposobem działa systemu kontroli trakcji, aż do całkowitego jego wyłączenia.

Audi Nuvolari AUDI AG materiały prasowe

Hamulce potrzebne tylko na torze

Audi Nuvolari może odzyskiwać energię, hamując przy tym z opóźnieniem do 0,3 g (30 proc. przyśpieszenia ziemskiego) dzięki czemu w codziennej jeździe właściwie nie trzeba korzystać z hamulców.

Przydadzą się one jednak na torze, dlatego zastosowano tu hamulce ceramiczne. Na przedniej osi dziesięciotłoczkowe, stałe zaciski współpracują z tarczami hamulcowymi o wymiarach 420 × 40 mm, natomiast na tylnej osi czterotłoczkowe zaciski połączone są z tarczami o wymiarach 410 × 32 mm.

Audi Nuvolari AUDI AG materiały prasowe

Pedał hamulca nie jest fizycznie połączony układem hydraulicznym. System brake‑by‑wire zapewnia precyzyjne dawkowanie siły hamowania.

Audi Nuvolari ma aktywną aerodynamikę

Samochód został zbudowany na ramie przestrzennej Audi Space Frame, na której zabudowano karbonowe nadwozie, to pierwsze Audi skonstruowane w ten sposób.

Audi Nuvolari AUDI AG materiały prasowe

Samochód posiada aktywną aerodynamikę. Przednie wloty powietrza zapewniają chłodzenie hamulców, a także zarządzanie temperaturą silnika spalinowego i komponentów hybrydowych. Przepływ powietrza z przodu, znany jako kanał S‑duct, poprawia efektywność aerodynamiczną na przedniej osi - generując dodatkowy docisk, redukując unoszenie przy wysokich prędkościach oraz poprawiając chłodzenie układu napędowego.

Centralnym elementem aktywnego układu jest wysuwane, adaptacyjne tylne skrzydło. Kontroluje ono docisk i opór powietrza w trzech konfiguracjach: Closed, Low Downforce (LD) oraz High Downforce (HD).

Audi Nuvolari AUDI AG materiały prasowe

W pozycji Closed tylne skrzydło jest schowane, aby zminimalizować opór i poprawić efektywność. W konfiguracjach LD i HD generowane są różne poziomy docisku w zależności od dynamiki jazdy i wybranego trybu jazdy.

Audi Nuvolari powstanie w limitowanej serii 499 egzemplarzy, dostawy rozpoczną się na początku 2027 roku. Ceny nie są jeszcze znane.

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