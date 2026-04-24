AUDI to marka powstała dzięki współpracy Audi z chińskim koncernem SAIC. Samochody AUDI powstają w Chinach i oferowane są na lokalnym rynku. Co ciekawe, na masce nie znajdziemy znanego loga składającego się z czterech pierścieni, zostało ono zastąpione przez napis "AUDI".

Pierwszym modelem marki jest E5, które zadebiutowało na początku 2026 roku. Już niedługo gama zostanie poszerzona o drugi model, który właśnie debiutował na salonie w Pekinie, czyli E7X. Co to za pojazd?

AUDI E7X to potężny SUV z mocnym napędem

AUDI E7X to pierwszy SUV marki, pojazd zbudowany na platformie Advanced Digitized Platform. Samochód ma 505 cm długości, 200 cm szerokości i 171 cm wysokości. Rozstaw osi, typowo dla aut elektrycznych, jest duży, mierzy 306 cm. Jednym słowem, mamy do czynienia z potężnym samochodem.

Audi E7X materiały prasowe

AUDI E7X opiera się na architekturze 900 V i występuje w dwóch wersjach napędowych. Bazowa odmiana ma jeden silnik o mocy 408 KM (500 Nm), który umieszczono przy tylnej osi, natomiast wersja quattro jest napędzana przed dwa silniki o mocy systemowej 680 KM (800 Nm), które napędzają wszystkie koła. W tym drugim przypadku auto potrzebuje tylko 3,9 s, by rozpędzić się do 100 km/h.

Pojemność akumulatorów wynosi odpowiednio 100 i 109 kWh brutto. Producent mówi o zasięgu do 750 km, ale wg chińskiej normy CLTC, która jest jeszcze bardziej oderwana od rzeczywistości niż WLTP.

Auto będzie można bardzo szybko naładować, AUDI twierdzi, że uzupełnienie energii z 10% do 80% ma trwać tylko 13 minut.

Z kabiny AUDI E7X można zrobić salę kinową

AUDI E7X będzie oferowane jako samochód 5- lub 4-miejscowy. W tej drugiej odmianie z tyłu znajdują się dwa niezależne fotele, ich oparcia można pochylić o 120 stopni, do pozycji półleżącej. Fotele wyposażone są w 16-punktowy masaż (oparcia i siedziska) oraz wysuwany podnóżek. Każdy fotel wyposażono ponadto w 23 poduszki powietrzne, które mają zapewnić efekt "zerowej grawitacji".

Pasażerowie siedzący z tyłu mają do swojej dyspozycji wysuwany z podsufitki 21,4-calowy ekran, który można wykorzystać do oglądania filmów i grania. Z kolei z przodu, na całej szerokości deski rozdzielczej znajdziemy jeszcze większy ekran - zakrzywiony, 27-calowy, o rozdzielczości 4K. Pokładowy system można również obsługiwać głosowo, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji ma rozumieć naturalną mowę.

Kiedy Audi E7X trafi do salonów?

AUDI E7X jest standardowo wyposażone w układ czterech kół skrętnych i układ kierownicy o zmiennym przełożeniu. Średnia zawracania wynosi tylko 10,3 m, co jest wartością typową dla aut segment B, a nie kolosów o długości ponad 5 m.

Wprowadzenie na chiński rynek AUDI E7X nastąpi w pierwszej połowie 2026 roku. Samochody AUDI produkowane są w Szanghaju i nie będą oferowane na rynkach poza Chinami. Ceny nowego modelu nie są jeszcze znane.

Premiera kolejnego, już trzeciego modelu marki AUDI, w pełni elektrycznego sedana, planowana jest na 2027 rok.

