Audi A2 e-tron nadjeżdża. Premiera jeszcze w 2026 roku

Mirosław Domagała

Już jesienią 2026 roku gama modelowa Audi zostanie poszerzona o model A2. Będzie to powrót niemieckiej marki to tej nazwy, która zniknęła z rynku w 2005 roku. Obecnie zamaskowane egzemplarze nowego A2 przechodzą intensywne testy.

W skrócie

  • Audi A2 powróci na rynek w nowej, elektrycznej wersji jako A2 e-tron.
  • Nowe Audi A2 e-tron zostanie oficjalnie zaprezentowane jesienią 2026 roku i będzie produkowane w Ingolstadt.
  • Nie ujawniono dotąd szczegółów technicznych, ale sugerowana jest jednoczęściowa sylwetka oraz platforma MEB Plus.
Pierwsze Audi A2 trafiło na rynek na początku 2000 roku. Samochód, jak na ówczesne czasy miał niezwykłą konstrukcję. Nadwozie wykonano z aluminium i oparto na aluminiowej ramie przestrzennej, błotniki czy klapa bagażnika była z tworzywa. Maska Audi A2 w ogóle się nie otwierała, dostępna była tylko niewielka klapka, za jej pośrednictwem możliwe było sprawdzenie oleju i dolanie płynu do spryskiwacza.

Pierwsze A2 nie było bestsellerem, ale pamiętamy je do dziś

Samochód okazał się nieco zbyt awangardowy, jego sprzedaż nigdy nie osiągnęła zakładanych poziomów. W 2005 roku zakończono produkcję, powstało w sumie tylko 176 377 egzemplarzy.

A jaki będzie nowy pojazd? Jego pełna nazwa to Audi A2 e-tron, mamy więc do czynienia z samochodem elektrycznym. Będzie to najmniejszy i najtańszy model bateryjny w gamie niemieckiego producenta, który ma przyciągnąć najmłodszych kierowców.

Jakie będzie Audi A2 e-tron?

Audi nie ujawniło jeszcze żadnych szczegółów technicznych nowego A2 e-tron. Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że samochód zostanie oparty na tej samej platformie MEB Plus, z której korzystaną inne nowe małe elektryczne modele grupy Volkswagena, z ID. Polo i ID. Cross na czele.

Zamaskowane egzemplarze Audi A2 e-tron przechodzą obecnie testy w różnych warunkach klimatycznych, m.in. na drogach publicznych w Bawarii, w Ośrodku Rozwoju Technicznego Audi w Ingolstadt, a także w warunkach zimowych w Laponii.

W ośrodku testowym w północnej Szwecji sprawdzana jest nie tylko dynamika na śniegu, ale przede wszystkim zarządzenie temperaturą i wydajność akumulatora. Z kolei w Ingolstadt odbywają się testy w tunelu aerodynamicznym.

Audi A2 e-tron zostanie oficjalnie zaprezentowane jesienią 2026 roku. Samochód będzie produkowany w Niemczech, w zakładzie w Ingolstadt.

