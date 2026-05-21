Audi A2 e-tron nadjeżdża. Premiera jeszcze w 2026 roku
Już jesienią 2026 roku gama modelowa Audi zostanie poszerzona o model A2. Będzie to powrót niemieckiej marki to tej nazwy, która zniknęła z rynku w 2005 roku. Obecnie zamaskowane egzemplarze nowego A2 przechodzą intensywne testy.
W skrócie
- Audi A2 powróci na rynek w nowej, elektrycznej wersji jako A2 e-tron.
- Nowe Audi A2 e-tron zostanie oficjalnie zaprezentowane jesienią 2026 roku i będzie produkowane w Ingolstadt.
- Nie ujawniono dotąd szczegółów technicznych, ale sugerowana jest jednoczęściowa sylwetka oraz platforma MEB Plus.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Pierwsze Audi A2 trafiło na rynek na początku 2000 roku. Samochód, jak na ówczesne czasy miał niezwykłą konstrukcję. Nadwozie wykonano z aluminium i oparto na aluminiowej ramie przestrzennej, błotniki czy klapa bagażnika była z tworzywa. Maska Audi A2 w ogóle się nie otwierała, dostępna była tylko niewielka klapka, za jej pośrednictwem możliwe było sprawdzenie oleju i dolanie płynu do spryskiwacza.
Pierwsze A2 nie było bestsellerem, ale pamiętamy je do dziś
Samochód okazał się nieco zbyt awangardowy, jego sprzedaż nigdy nie osiągnęła zakładanych poziomów. W 2005 roku zakończono produkcję, powstało w sumie tylko 176 377 egzemplarzy.
A jaki będzie nowy pojazd? Jego pełna nazwa to Audi A2 e-tron, mamy więc do czynienia z samochodem elektrycznym. Będzie to najmniejszy i najtańszy model bateryjny w gamie niemieckiego producenta, który ma przyciągnąć najmłodszych kierowców.
Jakie będzie Audi A2 e-tron?
Audi nie ujawniło jeszcze żadnych szczegółów technicznych nowego A2 e-tron. Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że samochód zostanie oparty na tej samej platformie MEB Plus, z której korzystaną inne nowe małe elektryczne modele grupy Volkswagena, z ID. Polo i ID. Cross na czele.
Zamaskowane egzemplarze Audi A2 e-tron przechodzą obecnie testy w różnych warunkach klimatycznych, m.in. na drogach publicznych w Bawarii, w Ośrodku Rozwoju Technicznego Audi w Ingolstadt, a także w warunkach zimowych w Laponii.
W ośrodku testowym w północnej Szwecji sprawdzana jest nie tylko dynamika na śniegu, ale przede wszystkim zarządzenie temperaturą i wydajność akumulatora. Z kolei w Ingolstadt odbywają się testy w tunelu aerodynamicznym.
Audi A2 e-tron zostanie oficjalnie zaprezentowane jesienią 2026 roku. Samochód będzie produkowany w Niemczech, w zakładzie w Ingolstadt.