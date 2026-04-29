W skrócie Renault Clio z nowym układem napędowym Eco-G 120 KM EDC z benzyną i LPG oferuje zasięg do 1450 km na dwóch pełnych bakach.

Nowy silnik 1.2 z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem pracuje z dwusprzęgłową skrzynią EDC, a fabrycznie montowana instalacja LPG zwiększa pojemność zbiornika o 25 procent względem poprzedniej generacji.

Wersja Clio Eco-G 120 KM EDC w odmianie evolution kosztuje 91 900 zł, zamówienia przyjmowane są od 28 kwietnia, a pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów latem.

Renault Clio należy do najpopularniejszych modeli w ofercie francuskiej marki i jednocześnie utrzymuje się w ścisłej czołówce sprzedaży na rynku europejskim. Od 2025 roku dostępna jest jego szósta generacja, która dotychczas była oferowana w dwóch wariantach napędowych: benzynowym TCe o mocy 115 KM oraz hybrydowym full hybrid E-Tech generującym 160 KM. Teraz do tej oferty dołącza najbardziej ekonomiczna wersja, łącząca silnik benzynowy z fabrycznie montowaną instalacją LPG.

Więcej mocy i momentu. Skrzynia z podwójnym sprzęgłem

Nowa odmiana napędowa bazuje na trzycylindrowym silniku 1.2 z turbodoładowaniem oraz bezpośrednim wtryskiem paliwa. Jednostka rozwija 120 KM mocy i 200 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co oznacza wzrost odpowiednio o 20 KM i 30 Nm względem poprzedniej generacji tego układu stosowanej w poprzednim wcieleniu miejskiego modelu.

Nowe Clio jest większe od swojego poprzednika. Szczepan Mroczek INTERIA.PL

Silnik współpracuje ze zmechanizowaną skrzynią dwusprzęgłową EDC. Jak podkreśla producent, takie rozwiązanie umożliwia szybkie i płynne zmiany przełożeń bez utraty ciągłości przekazywania momentu obrotowego, co przekłada się na bardziej komfortowe i dynamiczne przyspieszanie. Kierowca ma również możliwość ręcznej zmiany biegów przy użyciu łopatek umieszczonych przy kierownicy.

Do 1450 km zasięgu na pełnych bakach. Montaż już w fabryce

Wersja Clio z nowym układem napędowym korzysta z dwóch zbiorników paliwa: 39 litrów benzyny oraz 50 litrów LPG, co przekłada się na łączny zasięg wynoszący do 1450 km. Pojemność zbiornika LPG zwiększono o 25 proc. w porównaniu do Clio 5. W trybie zasilania LPG emisja CO2 wynosi średnio 105 g/km, czyli około 10 proc. mniej niż w analogicznej wersji benzynowej. Średnie zużycie paliwa kształtuje się na poziomie od 6,5 l/100 km dla LPG oraz od 5,4 l/100 km dla benzyny.

Co istotne, zastosowana w Renault Clio technologia dwupaliwowego zasilania benzyną i LPG jest rozwiązaniem w pełni fabrycznym. Silnik został zaprojektowany z myślą o pracy na LPG już na etapie koncepcyjnym, a montaż całego układu odbywa się bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym. Zbiornik LPG umieszczono w miejscu przeznaczonym na koło zapasowe, dzięki czemu nie wpływa on na pojemność zbiornika benzyny ani przestrzeń bagażową.

Renault Clio Eco-G 120 KM EDC. Ceny i dostępność w Polsce

Nowa wersja Eco-G 120 KM EDC w odmianie evolution została wyceniona na 91 900 zł lub od 1 100 zł miesięcznie w systemie finansowania. W ofercie Clio nadal pozostają także inne warianty: TCe o mocy 115 KM dostępny od 84 900 zł oraz full hybrid E-Tech 160 KM, którego cena startuje od 106 900 zł. Zamówienia na nową wersję można składać od 28 kwietnia, natomiast pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów w okresie letnim.

Audi RS3 Competition Limited to hołd dla legendy. Takich aut już nie będzie INTERIA.PL