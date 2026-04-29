1450 km bez wizyty na stacji. Nowe Renault Clio z LPG

Krzysztof Mocek

Renault rozszerza ofertę Clio o nowy dwupaliwowy układ napędowy Eco-G 120 KM EDC, który łączy zasilanie benzyną i LPG. Wyróżnia się on zasięgiem do 1450 km, niższą emisją CO2 oraz zmechanizowaną dwusprzęgłową skrzynią biegów. Producent podkreśla także niższe koszty eksploatacji i większą elastyczność codziennej jazdy.

Nowe Renault Clio. Widok modelu szóstej generacji zaparkowanego
W skrócie

  • Renault Clio z nowym układem napędowym Eco-G 120 KM EDC z benzyną i LPG oferuje zasięg do 1450 km na dwóch pełnych bakach.
  • Nowy silnik 1.2 z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem pracuje z dwusprzęgłową skrzynią EDC, a fabrycznie montowana instalacja LPG zwiększa pojemność zbiornika o 25 procent względem poprzedniej generacji.
  • Wersja Clio Eco-G 120 KM EDC w odmianie evolution kosztuje 91 900 zł, zamówienia przyjmowane są od 28 kwietnia, a pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów latem.
Renault Clio należy do najpopularniejszych modeli w ofercie francuskiej marki i jednocześnie utrzymuje się w ścisłej czołówce sprzedaży na rynku europejskim. Od 2025 roku dostępna jest jego szósta generacja, która dotychczas była oferowana w dwóch wariantach napędowych: benzynowym TCe o mocy 115 KM oraz hybrydowym full hybrid E-Tech generującym 160 KM. Teraz do tej oferty dołącza najbardziej ekonomiczna wersja, łącząca silnik benzynowy z fabrycznie montowaną instalacją LPG.

Więcej mocy i momentu. Skrzynia z podwójnym sprzęgłem

Nowa odmiana napędowa bazuje na trzycylindrowym silniku 1.2 z turbodoładowaniem oraz bezpośrednim wtryskiem paliwa. Jednostka rozwija 120 KM mocy i 200 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co oznacza wzrost odpowiednio o 20 KM i 30 Nm względem poprzedniej generacji tego układu stosowanej w poprzednim wcieleniu miejskiego modelu.

Czerwony samochód typu SUV stoi na żwirowej drodze przy zielonych zaroślach, na tle pochmurnego nieba. Auto skierowane tyłem, widoczne czarne felgi oraz francuska tablica rejestracyjna.
Nowe Clio jest większe od swojego poprzednika.Szczepan MroczekINTERIA.PL

Silnik współpracuje ze zmechanizowaną skrzynią dwusprzęgłową EDC. Jak podkreśla producent, takie rozwiązanie umożliwia szybkie i płynne zmiany przełożeń bez utraty ciągłości przekazywania momentu obrotowego, co przekłada się na bardziej komfortowe i dynamiczne przyspieszanie. Kierowca ma również możliwość ręcznej zmiany biegów przy użyciu łopatek umieszczonych przy kierownicy.

Do 1450 km zasięgu na pełnych bakach. Montaż już w fabryce

Wersja Clio z nowym układem napędowym korzysta z dwóch zbiorników paliwa: 39 litrów benzyny oraz 50 litrów LPG, co przekłada się na łączny zasięg wynoszący do 1450 km. Pojemność zbiornika LPG zwiększono o 25 proc. w porównaniu do Clio 5. W trybie zasilania LPG emisja CO2 wynosi średnio 105 g/km, czyli około 10 proc. mniej niż w analogicznej wersji benzynowej. Średnie zużycie paliwa kształtuje się na poziomie od 6,5 l/100 km dla LPG oraz od 5,4 l/100 km dla benzyny.

Co istotne, zastosowana w Renault Clio technologia dwupaliwowego zasilania benzyną i LPG jest rozwiązaniem w pełni fabrycznym. Silnik został zaprojektowany z myślą o pracy na LPG już na etapie koncepcyjnym, a montaż całego układu odbywa się bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym. Zbiornik LPG umieszczono w miejscu przeznaczonym na koło zapasowe, dzięki czemu nie wpływa on na pojemność zbiornika benzyny ani przestrzeń bagażową.

Renault Clio Eco-G 120 KM EDC. Ceny i dostępność w Polsce

Nowa wersja Eco-G 120 KM EDC w odmianie evolution została wyceniona na 91 900 zł lub od 1 100 zł miesięcznie w systemie finansowania. W ofercie Clio nadal pozostają także inne warianty: TCe o mocy 115 KM dostępny od 84 900 zł oraz full hybrid E-Tech 160 KM, którego cena startuje od 106 900 zł. Zamówienia na nową wersję można składać od 28 kwietnia, natomiast pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów w okresie letnim.

