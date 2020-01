Wyniki noworocznego testu – jaki jest poziom szkolenia polskich kierowców

Kilka dni temu opublikowałem kolejny noworoczny test z przepisów ruchu drogowego. Miałem nadzieję, że wyniki będą bardziej optymistyczne, niż rok temu. Niestety okazało się, że wiedza polskich kierowców o przepisach jest niezwykle pobieżna i uboga.

Zdjęcie /INTERIA.PL Felietony Noworoczny test "Polskiego kierowcy"

Jeżeli kierowca nie rozumie sygnałów podawanych przez policjanta kierującego ruchem, jeśli nie wie o tym, że skręcając w drogę poprzeczną musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu nawet gdy na jezdni nie ma wyznaczonego przejścia albo nie odróżnia strefy zamieszkania od strefy ruchu - to czy można wyciągnąć inny wniosek?

Reklama

Pytania w moim teście nie dotyczyły bynajmniej jakichś skomplikowanych niuansów i zawiłości w przepisach. Dotyczyły sytuacji, z którymi na co dzień można spotkać się na drogach. Każdy kierowca powinien przecież bezbłędnie wiedzieć, czy ma pierwszeństwo czy nie, czy może wjechać na skrzyżowanie, czy może się w danym miejscu zatrzymać.

W takich przypadkach rozpoznanie sytuacji i decyzja powinny być podejmowane przez kierującego natychmiast, w ciągu 1-2 sekund. Na drodze, za kierownicą jest o wiele mniej czasu niż przy rozwiązywaniu testu.

Trudno winić za ten bardzo mierny poziom wiedzy samych kierowców. Winien jest temu oderwany od realiów, wydumany i zarazem infantylny system szkolenia. Ludzie uczą się wyłącznie pod testy, a te zawierają mnóstwo nikomu niepotrzebnych pytań układanych zza urzędniczego biurka. Okazuje się zatem, że kierowca, który zdał test egzaminacyjny, wcale nie musi znać przepisów ruchu! Najczęściej po takim szkoleniu zna je tylko pobieżnie, a przede wszystkim nie rozumie ich.

Przepisy i wciąż zachodzące w nich zmiany nie są również fachowo popularyzowane w mediach. W różnych publikacjach aż roi się od błędów, przeinaczeń. Polscy kierowcy czerpią więc swoje wiadomości nie z fachowych źródeł, lecz najczęściej z jakichś internetowych forów, na których każdy pisze co chce, a także od kolegów czy innych domorosłych "ekspertów" uważających się za znawców.

W komentarzach do mojego testu nieustannie przewijały się sformułowania: "wydawało mi się, że", "a ja słyszałem że...", "jaki to niby przepis nakazuje...", "myślałem, że tramwaj zawsze ma pierwszeństwo" itd.

Większość rozwiązujących test nie potrafiła przyznać się do swojej niewiedzy, wolała zrzucić winę na rzekomo niejasne lub podchwytliwe pytania. Oczywiście nie brakowało takich, którzy sugerowali, że w teście są błędy (bo oni wiedzą lepiej). Tylko nieliczni czytelnicy przyznawali z pokorą: muszę odświeżyć swoje wiadomości, takich testów powinno być więcej. Niewielu sięgało też do przepisów prawa drogowego, aby rozwiać swoje wątpliwości, chociaż byli i tacy, którzy starali się różnym zbulwersowanym "znawcom" tłumaczyć i wyjaśniać.

To prawda, że przepisy zawarte w polskim kodeksie drogowym są bardzo skomplikowane i zagmatwane. Dlatego na kursach na prawo jazdy powinny być ćwiczone aż do znudzenia przede wszystkim zagadnienia dotyczące pierwszeństwa, wyprzedzania, zatrzymywania się i postoju. Te, z którymi każdy kierowca ma do czynienia na drodze.

Żywię nadzieję, iż może ministerstwo i inni decydenci wyciągną wreszcie wnioski, ile jest wart obecnie obowiązujący system szkolenia. Przeciętny kierowca nie musi być chodzącą (albo jeżdżącą) encyklopedią, wcale nie o to chodzi, by miał w małym palcu wszystkie zawarte w przepisach artykuły i paragrafy. Powinien natomiast bezbłędnie znać te przepisy, które w głównej mierze decydują o bezpiecznej jeździe. W tym zakresie nie powinno być żadnych wątpliwości, pola do jałowych dyskusji albo domysłów. Skoro tak nie jest, oznacza to, że polski system szkolenia kierowców jest niewiele wart. I z tym trzeba jak najszybciej coś zrobić.

Polski kierowca

Omówienie testu - prawidłowe odpowiedzi zostały wytłuszczone

Pyt. 1.

Czy w tej sytuacji, widząc z daleka policjanta, możesz wjechać na skrzyżowanie?



Zdjęcie / INTERIA.PL

TAK

NIE

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym stanowi (Załącznik nr 1, § 3 ust. 3 pkt. 1):

"W celu wykonania zmiany kierunku ruchu kierujący ruchem wybiera najdogodniejszy moment, a następnie (...) podnosi prawą rękę przodem do góry, tak aby dłoń znalazła się powyżej głowy, a ręka była lekko zgięta w łokciu; podczas podnoszenia ręki i po zakończeniu tej czynności kierujący ruchem upewnia się, czy wszyscy uczestnicy ruchu zastosowali się do sygnału zabraniającego wjazdu i wejścia na skrzyżowanie."

Ponadto w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych zawarty jest zapis (§ 108 pkt. 4):

"Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas dawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał oznaczający zezwolenie na wjazd lub wejście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia."

Innymi słowy, niezależnie od tego, czy policjant zwrócony jest do kierującego bokiem, przodem lub tyłem, uniesiona prawa ręka nad głową policjanta oznacza zapowiedź mającej nastąpić niezwłocznie zmiany otwarcia lub zamknięcia danego kierunku ruchu. Jeżeli policjant zwrócony jest do nas bokiem i ma podniesioną ponad głową prawą rękę, to taka postawa kierującego ruchem odpowiada sygnałowi żółtemu na sygnalizatorze.

W pytaniu była mowa o sytuacji, w której kierujący widzi z daleka policjanta na skrzyżowaniu. W takiej sytuacji, podobnie jak w przypadku wyświetlania sygnału żółtego na sygnalizatorze, nie wolno mu wjechać na skrzyżowanie. Bardzo smutne i zatrważające jest to, że mnóstwo osób rozwiązujących test nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Przypominam również, że sygnały policjanta kierującego ruchem są nadrzędne w stosunku do wskazań sygnalizacji świetlnej. W takiej sytuacji patrzymy tylko na sygnały policjanta, nie zwracamy uwagi na wskazania sygnalizacji świetlnej (jeśli jest włączona).

Pyt. 2.

Czy w tej sytuacji tramwaj przejeżdża jako pierwszy?



Zdjęcie / INTERIA.PL

TAK

NIE

Rozporządzenie o znakach i sygnałach drogowych stanowi (§ 95 ust. 4):

"Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić (...) pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12."

Z przepisu tego wynika, że w sytuacji pokazanej na rysunku kierujący tramwajem musi ustąpić pierwszeństwa jadącemu prosto niebieskiemu autu. Jako ostatni przejedzie zielony samochód osobowy skręcający w lewo. Na to pytanie również bardzo wielu odpowiedziało niestety błędnie.