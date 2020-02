Myślisz, że znasz przepisy? Sprawdź się!

W styczniu opublikowałem noworoczny test z przepisów ruchu drogowego. W komentarzach do niego wielu czytelników wyrażało opinię, że jest to bardzo dobra forma sprawdzenia lub odświeżenia swoich wiadomości. Istotnie, w mediach rzadko popularyzuje się i przypomina przepisy kodeksu drogowego.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kilkanaście lat temu albo jeszcze wcześniej, często już dawno zapomnieli o tym, czego uczono ich na kursach. A zresztą poziom szkolenia w ośrodkach też pozostawia wiele do życzenia. Dlatego właśnie będziemy regularnie publikować takie quizy. Dziś pierwszy z nich.

Poniżej znajdziecie quiz, a na kolejnej stronie wyjaśnienie prawidłowych odpowiedzi. Przy okazji poprzednich quizów pojawiały się komentarze, że są w nim błędy, a niedouczeni kierowcy próbowali tłumaczyć dlaczego to oni mają rację. Tym razem nie powinno być już żadnych wątpliwości co do tego, dlaczego dana odpowiedź jest prawidłowa, a dlaczego inna nie.