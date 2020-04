Czy tobie też mylą się strzałki?

Kiedy można zawrócić na skrzyżowaniu, a kiedy jest to zabronione? Od czego to zależy? Wydawać by się mogło, że takie podstawowe, elementarne zagadnienia każdy kierowca powinien mieć w małym palcu. Okazuje się, że wcale tak nie jest! W jednym z moich poprzednich quizów znalazło się takie oto pytanie: czy w tej sytuacji kierujący czerwonym samochodem może zawrócić na skrzyżowaniu?

Zdjęcie /INTERIA.PL

Bardzo wielu czytelników odpowiedziało na nie błędnie. Jakiś pan uznał, że kierowca nie może zawrócić, bo przecież strzałka kierunkowa na lewym pasie ruchu wskazuje tylko na możliwość skręcania w lewo...

Oczywiście, że kierowca czerwonego auta może zawrócić. Dlaczego?

Tu trzeba przytoczyć § 87 pkt. 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, który brzmi: "Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3".

A zatem zawracanie może być zabronione zasadniczo w dwóch następujących przypadkach.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Po pierwsze zawracanie jest zabronione wtedy, gdy zabrania tego znak B-23 "zakaz zawracania". Uwaga, znak ten może być umieszczony wcześniej, nie tuż przed samym skrzyżowaniem, a wówczas zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Znak "zakaz zawracania" nie zabrania skręcania w lewo na skrzyżowaniu.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Oczywiście zawracanie (i skręcanie w lewo) są zabronione, jeśli strzałka kierunkowa na lewym skrajnym pasie ruchu zezwala tylko na jazdę prosto. Po drugie zawracanie jest zabronione, gdy ruch na skrzyżowaniu jest kierowany sygnalizatorem S-3 zezwalającym tylko na skręcanie w lewo.

Zdjęcie / INTERIA.PL

W taki przypadku nie wolno nam zawracać! Niestety, znaczna część kierowców o tym nie wie.

Na skrzyżowaniu może występować także sygnalizator kierunkowy zezwalający zarówno na skręcanie w lewo, jak i na zawracanie. W takim przypadku oczywiście możemy zawrócić:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Zdarza się, że sygnalizator S-3 zezwala tylko na zawracanie. Zawrócić oczywiście w takiej sytuacji możemy, ale nie wolno nam skręcać w lewo na skrzyżowaniu:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Podobna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy na lewym pasie ruchu namalowana jest strzałka kierunkowa na wprost i do zawracania. Tak, tak, jest taki znak. Wówczas możemy zawrócić, możemy jechać prosto przez skrzyżowanie, ale nie wolno nam skręcać na nim w lewo.



Zdjęcie / INTERIA.PL

Zwracam też uwagę, że strzałka kierunkowa do skręcania w lewo zezwala także na zawracanie, ale tylko wtedy, gdy występuje na skrajnym lewym pasie ruchu. Jeśli namalowana jest także na sąsiednim pasie, to już nie zezwala na zawracanie z tego pasa, lecz tylko na skręcanie w lewo:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Często zdarza się, że skręcanie w lewo możliwe jest w lewego skrajnego pasa ruchu oraz z pasa sąsiedniego:

Zdjęcie / INTERIA.PL

W takim przypadku, jeśli nie ma linii prowadzących, pamiętajmy, że jeśli skręcamy ze środkowego pasa, to po skręceniu też powinniśmy wjechać na środkowy pas drogi poprzecznej:

Zdjęcie / INTERIA.PL

Niestety nie wszyscy kierowcy o tym pamiętają albo nie zwracają uwagi na przebieg pasów ruchu. W rezultacie dochodzi do zajeżdżania drogi pojazdom podążającym sąsiednim pasem. Takie błędy wystawiają kierowcy kiepskie świadectwo, świadczą o braku uwagi i wyobraźni.

I jeszcze jedna istotna uwaga! Kierunki na pasach ruchu mogą wyznaczać nie tylko znaki poziome (strzałki kierunkowe), ale także znaki poziome. Istnieją znaki zaliczane do grupy tzw. uzupełniających, z symbolem F-10 ("kierunki na pasach ruchu"). Są to te niebieskie tablice z białymi strzałkami. Warto na nie zwracać uwagę, zwłaszcza gdy znaki poziome na jezdni są wytarte albo zasypane śniegiem.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Zafundowałem wam małą powtórkę wiadomości. W taki właśnie sposób powinno się też uczyć kandydatów na kierowców. Tu można zawracać, tu nie można. Dlaczego nie można? Dlatego, że... Rezultaty bezmyślnego wkuwania odpowiedzi na testowe pytania egzaminacyjne widać doskonale na naszych drogach.

Polski kierowca