​Subaru Solterra - elektryczny SUV, który nie boi się terenu

Spis treści: 01 Subaru Solterra - zachowane DNA

02 We wnętrzu Solterry postawiono na nowoczesność i praktyczność

03 Elektryk w terenie?

04 Subaru Solterra równie dobrze czuje się na asfalcie

05 Kiedy Subaru Solterra pojawi się w salonach?

06 Subaru Solterra - czy ma to sens?

My mieliśmy okazję sprawdzić, jak sprawuje się konstrukcja Subaru, podczas przedpremierowych jazd, gdzie przetestowaliśmy go na torze off-roadowym i sprawnościowym.

Subaru Solterra - zachowane DNA

Subaru Solterra prezentuje się futurystycznie, nowocześnie i zgodnie z trendami, które już na pierwszy rzut oka wyróżniają pojazdy elektryczny. Jednocześnie projektantom udało się sprawić, że wygląd od razu też kojarzy się z pozostałymi modelami z gamy Subaru.

Charakterystyczny kształt świateł i sześciokątny front dają jasno do zrozumienia, z jaką marką mamy do czynienia, jednocześnie rozróżniając Solterrę od bliźniaczego modelu Toyoty. Duże czarne panele wykonane z tworzywa sztucznego wzbudzają trochę kontrowersji, ale dodają przy tym rasowego charakteru. Producent zdaje się poważnie myśleć o wykorzystywaniu tego auta w terenie i prześwit wynosi tutaj solidne 21 centymetrów. Ponoć kwestię tę wynegocjowało właśnie Subaru, podczas gdy Toyota optowała za obniżeniem zawieszenia.

Subaru Solterra

We wnętrzu Solterry postawiono na nowoczesność i praktyczność

Zaraz po zajęciu miejsca za kierownicą w oczy rzuca się ogromny ekran dotykowy, dzięki któremu obsłużymy niemal wszystkie dostępne funkcje. Jest on umieszczony w taki sposób, by w łatwy sposób można było dosięgnąć każdego jego krańca, a jednocześnie nie zasłania w żaden sposób widoczności.

Większe zastrzeżenia można mieć do wirtualnego zestawu wskaźników. Wyniesiono go ponad wieniec kierownicy, by kierowca jak najmniej musiał odrywać wzrok od drogi. Założenie bardzo słuszne, ale realizacja pozostawia trochę do życzenia. Po zajęciu optymalnej pozycji, duża kierownica przysłania częściowo zegary, choć pewnie zależy to też od wzrostu, bo nie wszyscy na ten aspekt narzekali. Toyota chyba zdała sobie sprawę, że może być to problematyczne i zaprezentowała wnętrze, gdzie kierownica jest mocno przycięta od góry i dołu. W Subaru póki co nie ma planów, by takie rozwiązanie zastosować.

Zdjęcie Subaru Solterra / INTERIA.PL

Ilość dostępnego miejsca zachwyca w obu rzędach. Duży rozstaw osi, niemal idealnie płaska podłoga i regularne kształty nadwozia sprawiają, że Solterra staje się prawdziwie rodzinnym samochodem i bez trudu zabierze na pokład nawet piątkę dorosłych osób. Jako, że mieliśmy do czynienia z egzemplarzem przedprodukcyjnym, to nie oceniamy jakości wykończenia i montażu, bo to zawsze wygląda lepiej w ostatecznej realizacji.

Pochwalić możemy tapicerkę z syntetycznej skóry, która dobrze udaje skórę naturalną. Prawdziwą skórę znajdziemy jedynie na wieńcu kierownicy. Melomani docenią z pewnością fantastycznie grający system audio marki Harman Kardon, którego to nie dostaniemy w Toyocie. Działa bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay, ale już do Android Auto potrzebujemy przewodu - przynajmniej na razie.

Toyota bZ4X z otwartą listą zamówień. Polskie ceny!

Elektryk w terenie?

Niemały prześwit, zderzaki ukształtowane tak, by zaoferować przyzwoite kąty natarcia i zejścia oraz stały napęd na wszystkie koła pozwalają poważnie pomyśleć nad nieco dalszym wypadem poza utwardzone drogi. Do tego wsparcie systemów, które asystują w jeździe terenowej, skutecznie rozdzielając napęd w trudniejszych warunkach.

Wszystko to działa bardzo sprawnie i wątpliwości budzi jedynie system kontroli zjazdu ze wzniesienia. Uruchamia się on automatycznie po wykryciu ostrzejszego zjazdu, a w niektórych warunkach mimo wszystko przydałaby się opcja jego ręcznej aktywacji. Solterra nie boi się wody do wysokości 50 centymetrów i nie powinny być jej też straszne korzenie, niewielkie kamienie i inne przeszkody, przed którymi chroni niemal kompletna zabudowa podwozia.

Zdjęcie Subaru Solterra / INTERIA.PL

Pojazdy elektryczne w terenie mają jedną główną przewagę, a mianowicie możliwość niezwykle precyzyjnego sterowania prędkością obrotową kół. Silnik elektryczny potrafi od razu dostarczyć prawie pełen dostępny moment obrotowy i błyskawicznie reaguje na wszystkie polecenia. Możemy dosłownie obracać koła o pojedyncze stopnie, w każdej chwili momentalnie zatrzymać pojazd i wszystko to odbywa się z praktycznie liniową zależnością. Nie ma tu mowy o żadnym dławieniu silnika, przeskakiwaniem obrotów czy problemem z doborem przełożeń, gdyż przełożenie jest stale jedno. Czegoś takiego nie zapewni żadna jednostka spalinowa, nawet w połączeniu ze skrzynią bezstopniową. Oczywiście trzeba w tym wszystkim pamiętać też o ograniczeniach, a głównym z nich jest tu znikomy wykrzyż zawieszenia.

Zdjęcie Subaru Solterra / INTERIA.PL

Subaru Solterra równie dobrze czuje się na asfalcie

Po próbie terenowej wyruszyliśmy na asfalt, gdzie sprawdziliśmy umiejętności, nasze i samochodu, na płycie poślizgowej oraz krętym torze sprawnościowym. Wnioski? Przede wszystkim takie, że elektroniczne systemu asystujące działają wyśmienicie i nawet w bardzo kryzysowych sytuacjach potrafią wyciągnąć kierowcę z opresji.

Póki wszystko mamy aktywowane, to płyta poślizgowa nie stanowi większego wyzwania i trzeba zasymulować naprawdę koszmarne błędy, by stracić kontrolę nad pojazdem. Precyzyjny układ kierowniczy, jędrne zawieszenie i zwarte nadwozie sprawiają, że ostre zakręty i ciasne slalomy pokonuje się pewnie oraz bez tendencji do podsterowności. Nawet "test łosia" nie sprawił żadnych problemów i kontakt kół z nawierzchnią został zachowany.

Zdjęcie Subaru Solterra / INTERIA.PL

To wszystko pokazuje, że podstawą jest przemyślana konstrukcja pod względem inżynieryjnym. Udany napęd, świetne rozłożenie mas i skuteczne zawieszenie stanowią idealną bazę, by elektroniczne systemy mogły wesprzeć całość. Subaru bardzo duży nacisk stawia na bezpieczeństwo. Projekt nadwozia uwzględnia baterię akumulatorów jako element nośny, który dodatkowo podnosi sztywność całego samochodu. W razie kolizji naprężenia rozkładają się na wiele komponentów, rozpraszając energię po całej konstrukcji, ograniczając przy tym ryzyko uszkodzenia samych akumulatorów.

Zdjęcie Subaru Solterra / INTERIA.PL

Obecnie dysponujemy jedynie wstępnymi danymi technicznymi, bo model czeka jeszcze na ostateczną homologację. Można jednak spodziewać się tego, że dwusilnikowy napęd dostarczy łącznie około 218 KM mocy oraz 337 Nm momentu obrotowego. Przełoży się to na sprint do "setki" w około 7 sekund, a prędkość maksymalna najpewniej zostanie ograniczona do 160 km/h. Bateria litowo-jonowa o pojemności 71,4 kWh powinna zapewnić realny zasięg na poziomie mniej więcej 400 kilometrów, a ładować będzie ją można z maksymalną mocą 150 kW.

Kiedy Subaru Solterra pojawi się w salonach?

Nie znamy jeszcze cennika Subaru Solterry i oferta najpewniej zostanie przedstawiona, kiedy to pierwsze auta trafią do polskich salonów, a to ma nastąpić już w czerwcu. Wiemy na razie, że będą dostępne trzy poziomy wyposażenia, ale tylko z jednym, przedstawionym w teście, wariantem napędowym. Toyota swój model bZ4x z napędem na obie osie o mocy 218 KM wyceniła na 231 900 złotych w bazowej odmianie, więc można spodziewać się zbliżonej ceny w przypadku Subaru.

Zdjęcie Subaru Solterra / INTERIA.PL

Subaru Solterra - czy ma to sens?

Aktualnie SUV-y przechodzą coraz częściej zabiegi, które obniżają ich zdolności terenowe, przystosowując je tym samym do warunków miejskich, gdzie przecież najczęściej są użytkowane. Subaru jednak rozumie, że ich klienci oczekują czegoś innego. Chcą samochodu, który zawiezie ich w bardziej odległe miejsca, da pewność w pokonywaniu terenowych wyzwań, a przy tym dostarczy dużo bezpiecznej frajdy na drogach asfaltowych.

Napęd elektryczny w tym przypadku w niczym nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, bo udało się z niego wydobyć najlepsze cechy, które świetnie wpasowują się w postawione tu założenia. Takie modele pokazują, jak bardzo różnorodny może być świat elektromobilności. Elektryczny SUV z terenowymi aspiracjami to jedyny w swoim rodzaju pomysł, który nie ma w tym momencie żadnej konkurencji, nie licząc oczywiście tej wewnętrznej z Toyotą bZ4x. Czekamy z niecierpliwością na możliwość dłuższych testów, ale pierwsze wrażenia pozwalają na spory optymizm.

Poniższe wideo jest elementem informacji prasowej producenta. Jego autorem jest Subaru.