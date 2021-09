Peugeot 308 - jak jeździ nowa generacja?

Motorynek Peugeot 308 SW - polskie ceny i wyposażenie

Na temat modeli Peugeota można powiedzieć wiele, a jednym ze stwierdzeń, z którym chyba każdy się zgodzi, jest to, że zdecydowanie nie są nudne. Nudny nie był już 308 zaprezentowany w 2013 roku, ale jego następca wynosi wyrazistość stylistyki na zupełnie nowy poziom. Czerpie ona w oczywisty sposób z większego 508, który dał początek nowej linii stylistycznej marki, a 308 ciekawie ją rozwija.

Wnętrze to również znana koncepcja, którą Peugeot od lat nazywa i-Cockpit. Niewielka kierownica, umieszczone nad nią zegary, duży wysunięty ekran systemu multimedialnego - projekt deski rozdzielczej sprawia, że pozycja za kierownicą jest nie do pomylenia z autem żadnej innej marki.

Wygląd to jednak nie wszystko, czas więc odpowiedzieć na pytanie, jaki jest nowy Peugeot 308 przy bliższym poznaniu. Czy dobrze radzi sobie w zakrętach, na ile jest komfortowy oraz czy ograniczenie oferty klasycznych silników do dwóch 130-konnych wersji (mocniejsze to tyko hybrydy plug-in), to nie nazbyt odważne posunięcie.

Na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące nowego 308, szukamy właśnie odpowiedzi, podczas pierwszych jazd testowych wersjami hatchback oraz kombi na francuskich drogach. O naszych wrażeniach przeczytacie już niebawem. (MD)

