W skrócie Ministerstwo Finansów przygotowało nowe przepisy dotyczące zwrotu akcyzy, dostosowując je do systemu KSeF.

Przy wniosku o zwrot akcyzy wystarczy podać numer faktury z KSeF, a urząd skarbowy sam sprawdzi dane w systemie.

Nowe zasady będą miały zastosowanie do wniosków składanych za pierwszy kwartał 2026 roku.

Wraz z upowszechnieniem elektronicznych faktur państwo zmienia także przepisy dotyczące rozliczeń podatkowych. Jedną z konsekwencji będzie nowy sposób ubiegania się o zwrot akcyzy od samochodów osobowych. Ministerstwo Finansów chce, aby procedury były dostosowane do realiów cyfrowego obiegu dokumentów, który wkrótce stanie się standardem dla firm.

Zmiany nie dotyczą samego prawa do zwrotu podatku, lecz tego, jak przedsiębiorcy mają potwierdzać dokonane transakcje. Dotychczas opierano się głównie na przekazywaniu faktur w różnych formach, teraz kluczową rolę przejmie centralny system e-faktur. To właśnie on stanie się podstawowym źródłem danych dla urzędów skarbowych.

Faktura w systemie zamiast papierów

Najważniejsza różnica polega na tym, że przy wniosku o zwrot akcyzy często nie będzie już trzeba przesyłać samej faktury. Wystarczy numer dokumentu nadany w KSeF. Urząd skarbowy sam sprawdzi dane w systemie, bez konieczności analizowania załączonych plików czy papierowych kopii.

W praktyce oznacza to odejście od wcześniejszego rozróżniania faktur papierowych i elektronicznych w sytuacji, gdy sprzedaż została udokumentowana w KSeF. Procedura ma być prostsza, bo część informacji będzie dostępna automatycznie. Dla przedsiębiorców oznacza to mniej dokumentów do przygotowania, ale też konieczność korzystania z nowego sposobu rozliczeń.

Konsekwencje dla branży motoryzacyjnej

Dla firm zajmujących się sprzedażą aut zmiany będą przede wszystkim organizacyjne. Zwrot akcyzy zostanie powiązany bezpośrednio z fakturą wystawioną w systemie, więc obieg dokumentów i sposób prowadzenia rozliczeń trzeba będzie dostosować do nowych realiów.

Nie wszystkie sytuacje od razu będą jednak wyglądały tak samo. Jeśli w wyjątkowych przypadkach użyta zostanie faktura papierowa albo zwykła elektroniczna, nadal trzeba będzie ją dołączyć do wniosku o zwrot podatku lub przekazać ją urzędowi skarbowemu. Przez pewien czas funkcjonować będą więc dwa sposoby dokumentowania transakcji.

Kiedy nowe zasady zaczną obowiązywać?

Nowe przepisy mają objąć wnioski o zwrot akcyzy składane za pierwszy kwartał 2026 roku. Rozliczenia dotyczące wcześniejszych okresów będą jeszcze prowadzone według obecnych zasad, tak aby firmy nie musiały wracać do już zamkniętych spraw.

