Zwolnienia w fabryce Stellantis w Tychach. Odprawy i kontrowersje wokół PDO

Od marca należąca do koncernu Stellantis fabryka FCA Poland w Tychach pracować ma na dwie zmiany. Likwidacja trzeciej oznacza, że z pracą w fabryce straci ponad 740 osób, czyli blisko jedna trzecia zatrudnionych. Pracodawca proponuje możliwość skorzystania z programu dobrowolnych odejść, ale nie wszystkie z rozwiązań spotkały się z uznaniem związków reprezentujących interesy załogi.

Linia montażowa w fabryce samochodów z widocznymi szkieletowymi karoseriami pojazdów ustawionymi obok siebie oraz pracownikiem uwijającym się przy jednej z konstrukcji.
Tyska fabryka Stellantisa planuje zmiany w zatrudnieniuDamien MeyerAFP

Zapowiedziane redukcje zatrudnienia w tyskiej fabryce FCA Poland wchodzą w kolejną fazę. We wtorek, 14 stycznia, odbyło się pierwsze spotkanie robocze poświęcone programowi dobrowolnych odejść (PDO), który ma objąć część załogi po likwidacji trzeciej zmiany produkcyjnej. Związkowcy nie kryją obaw - nie tylko co do wysokości odpraw, ale również sposobu, w jaki pracodawca chce wdrażać program.

Odprawy w Stellantis Tychy. Związki chcą 36 pensji, pracodawca oferuje 24

Jak informowaliśmy wczoraj, decyzja o likwidacji trzeciej zmiany w zakładzie oznacza redukcję zatrudnienia z około 2400 do około 1700 osób. We wtorek rozpoczął się formalny proces rozmów pomiędzy dyrekcją a stroną społeczną.

Jesteśmy po pierwszym etapie. Spotkanie poświęcone było m.in. ustaleniu kryterium doboru pracowników 
mówi w rozmowie z Interią Grzegorz Maślanka, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność FCA Poland.

Związek zaproponował odprawy w wysokości maksymalnie 36 miesięcznych wynagrodzeń. Odpowiedź pracodawcy była wyraźnie mniej korzystna.

Ze strony dyrekcji padła propozycja dotycząca odprawy w wysokości 24 miesięcznych pensji dla pracowników, których staż pracy w spółkach należących obecnie do Stellantisa przekracza 30 lat
dodaje Maślanka.

Związkowcy zwracają uwagę, że zaproponowany model nie jest nowy. Ich zdaniem jest on niemal kalką rozwiązań zastosowanych przy wygaszaniu produkcji w dawnej fabryce Fiat Powertrain w Bielsku-Białej, zlikwidowanej ostatecznie w ubiegłym roku.

Związki o presji na pracowników. Kontrowersje wokół "dobrowolności" PDO

Najwięcej kontrowersji budzi jednak sposób wdrażania programu PDO. Do tej pory to pracownicy zgłaszali się do programu z własnej inicjatywy. Teraz - według relacji związków - mechanizm ma zostać odwrócony.

- Niepokoi nas niepisany przymus, który pracodawca chce zastosować. Do tej pory było tak, że pracownicy dobrowolnie zgłaszali się do programu dobrowolnych odejść. Zgodnie z najnowszą propozycją teraz to pracodawca chce w pierwszej kolejności wzywać pracowników na spotkanie z dyrekcją i przedstawiać im propozycję skorzystania z programu - mówi Maślanka.

W ocenie związków taka praktyka oznacza de facto presję psychiczną. Pracownik, który nie zdecyduje się na PDO, musi liczyć się z dużo mniej korzystnym scenariuszem.

Korzystając z PDO, pracownik może liczyć na odprawę w wysokości do 24 pensji. W innym przypadku pozostają trzy odprawy kodeksowe
podkreślają związkowcy.

Odprawy a emerytura. Sporny punkt rozmów w FCA Poland

Kolejnym punktem spornym jest sytuacja osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Zdaniem strony społecznej, zaproponowane rozwiązania osłabiają ochronę tej grupy.

W ich przypadku pracodawca zaproponować miał obniżenie wysokości odprawy o liczbę miesięcy brakujących do osiągnięcia wieku emerytalnego 
zwraca uwagę Piotr Słapa, wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność FCA Poland.

Dla wielu pracowników oznaczałoby to realnie znacznie niższe świadczenia, mimo wieloletniego stażu w zakładzie.

20 dni na porozumienie w FCA Poland. Potem możliwe zwolnienia indywidualne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wcześniejszymi zapowiedziami, związki zawodowe mają 20 dni na wypracowanie porozumienia z pracodawcą. Kolejne spotkanie zaplanowano na piątek, 16 stycznia.

Jeśli porozumienie nie zostanie zawarte, rozwiązania umów o pracę mają następować indywidualnie, na podstawie regulaminu przygotowanego jednostronnie przez FCA Poland.

Co produkuje dziś fabryka w Tychach

Tyski zakład należący do koncernu Stellantis pozostaje jednym z kluczowych punktów produkcyjnych grupy w Europie. Powstają tam przede wszystkim Alfa Romeo Junior oraz Jeep Avenger, a także niewielka liczba egzemplarzy Fiata 600.

Decyzja o ograniczeniu produkcji i likwidacji trzeciej zmiany pokazuje jednak, że nawet strategiczne zakłady nie są dziś odporne na korekty zatrudnienia wynikające z globalnej polityki koncernu i zmian popytu na rynku.

