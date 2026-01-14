Zapowiedziane redukcje zatrudnienia w tyskiej fabryce FCA Poland wchodzą w kolejną fazę. We wtorek, 14 stycznia, odbyło się pierwsze spotkanie robocze poświęcone programowi dobrowolnych odejść (PDO), który ma objąć część załogi po likwidacji trzeciej zmiany produkcyjnej. Związkowcy nie kryją obaw - nie tylko co do wysokości odpraw, ale również sposobu, w jaki pracodawca chce wdrażać program.

Odprawy w Stellantis Tychy. Związki chcą 36 pensji, pracodawca oferuje 24

Jak informowaliśmy wczoraj, decyzja o likwidacji trzeciej zmiany w zakładzie oznacza redukcję zatrudnienia z około 2400 do około 1700 osób. We wtorek rozpoczął się formalny proces rozmów pomiędzy dyrekcją a stroną społeczną.

Jesteśmy po pierwszym etapie. Spotkanie poświęcone było m.in. ustaleniu kryterium doboru pracowników

Związek zaproponował odprawy w wysokości maksymalnie 36 miesięcznych wynagrodzeń. Odpowiedź pracodawcy była wyraźnie mniej korzystna.

Ze strony dyrekcji padła propozycja dotycząca odprawy w wysokości 24 miesięcznych pensji dla pracowników, których staż pracy w spółkach należących obecnie do Stellantisa przekracza 30 lat

Związkowcy zwracają uwagę, że zaproponowany model nie jest nowy. Ich zdaniem jest on niemal kalką rozwiązań zastosowanych przy wygaszaniu produkcji w dawnej fabryce Fiat Powertrain w Bielsku-Białej, zlikwidowanej ostatecznie w ubiegłym roku.

Związki o presji na pracowników. Kontrowersje wokół "dobrowolności" PDO

Najwięcej kontrowersji budzi jednak sposób wdrażania programu PDO. Do tej pory to pracownicy zgłaszali się do programu z własnej inicjatywy. Teraz - według relacji związków - mechanizm ma zostać odwrócony.

- Niepokoi nas niepisany przymus, który pracodawca chce zastosować. Do tej pory było tak, że pracownicy dobrowolnie zgłaszali się do programu dobrowolnych odejść. Zgodnie z najnowszą propozycją teraz to pracodawca chce w pierwszej kolejności wzywać pracowników na spotkanie z dyrekcją i przedstawiać im propozycję skorzystania z programu - mówi Maślanka.

W ocenie związków taka praktyka oznacza de facto presję psychiczną. Pracownik, który nie zdecyduje się na PDO, musi liczyć się z dużo mniej korzystnym scenariuszem.

Korzystając z PDO, pracownik może liczyć na odprawę w wysokości do 24 pensji. W innym przypadku pozostają trzy odprawy kodeksowe

Odprawy a emerytura. Sporny punkt rozmów w FCA Poland

Kolejnym punktem spornym jest sytuacja osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Zdaniem strony społecznej, zaproponowane rozwiązania osłabiają ochronę tej grupy.

W ich przypadku pracodawca zaproponować miał obniżenie wysokości odprawy o liczbę miesięcy brakujących do osiągnięcia wieku emerytalnego

Dla wielu pracowników oznaczałoby to realnie znacznie niższe świadczenia, mimo wieloletniego stażu w zakładzie.

20 dni na porozumienie w FCA Poland. Potem możliwe zwolnienia indywidualne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wcześniejszymi zapowiedziami, związki zawodowe mają 20 dni na wypracowanie porozumienia z pracodawcą. Kolejne spotkanie zaplanowano na piątek, 16 stycznia.

Jeśli porozumienie nie zostanie zawarte, rozwiązania umów o pracę mają następować indywidualnie, na podstawie regulaminu przygotowanego jednostronnie przez FCA Poland.

Co produkuje dziś fabryka w Tychach

Tyski zakład należący do koncernu Stellantis pozostaje jednym z kluczowych punktów produkcyjnych grupy w Europie. Powstają tam przede wszystkim Alfa Romeo Junior oraz Jeep Avenger, a także niewielka liczba egzemplarzy Fiata 600.

Decyzja o ograniczeniu produkcji i likwidacji trzeciej zmiany pokazuje jednak, że nawet strategiczne zakłady nie są dziś odporne na korekty zatrudnienia wynikające z globalnej polityki koncernu i zmian popytu na rynku.

