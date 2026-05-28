W skrócie We Włoszech kierowcy mogą otrzymać mandat nawet do 7,3 tys. zł za jazdę na zimowych oponach po sezonie, jeśli indeks prędkości ogumienia jest niższy niż wymagany dla pojazdu.

Mandaty nakładane są na osoby, które po 15 maja nie wymieniły zimówek z nieodpowiednim indeksem prędkości, a w najpoważniejszych przypadkach policja może zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować pojazd na dodatkowe badanie.

Opony całoroczne z odpowiednimi oznaczeniami oraz zimowe z właściwym indeksem są dozwolone we Włoszech, natomiast w Polsce nie obowiązuje wymóg sezonowej wymiany opon, lecz policja kontroluje stan bieżnika.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

We Włoszech obowiązują przepisy nakazujące sezonową wymianę ogumienia. Zimowy obowiązek jazdy na odpowiednich oponach rozpoczyna się 15 listopada i trwa do 15 kwietnia kolejnego roku, a w regionach górskich termin ten może zostać wydłużony nawet do 15 maja. W tym czasie kierowcy muszą korzystać z opon zimowych albo posiadać łańcuchy śniegowe.

Za brak zimowego ogumienia w miesiącach zimowych grozi mandat wynoszący nawet 338 euro, czyli około 1,5 tys. zł. Znacznie większy problem pojawia się jednak później, bo włoskie przepisy regulują również sytuację odwrotną - jazdę na zimówkach podczas letnich temperatur.

Mandat za opony zimowe latem. Kara może przekroczyć 7 tys. zł

Po 15 maja kierowcy powinni wymienić opony zimowe na letnie, pod warunkiem, że używane ogumienie ma niższy indeks prędkości niż ten wpisany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. I właśnie tutaj wiele osób popełnia błąd.

Indeks prędkości to oznaczenie literowe znajdujące się na boku opony - np. H, V czy W - określające maksymalną prędkość, z jaką samochód może bezpiecznie poruszać się na danym ogumieniu. Jeśli zimowa opona ma niższy indeks niż przewiduje homologacja auta to dalsza jazda po okresie zimowym staje się nielegalna.

W takiej sytuacji włoska policja może nałożyć mandat wynoszący od 430 do nawet 1695 euro. Po przeliczeniu daje to około 1,8 tys. zł do blisko 7,3 tys. zł. Co istotne, na samym mandacie konsekwencje mogą się nie kończyć. W najpoważniejszych przypadkach włoskie służby mogą zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu i skierować samochód na dodatkowe badanie techniczne. Do czasu pozytywnego wyniku kontroli auto nie może wrócić na drogę.

Mandatem za jazdę na nieodpowiednich opona mogą zostać ukarani również kierowcy z zagranicy. Mairo Cinquetti/NurPhoto AFP

Nie każda zimówka oznacza problem we Włoszech. Są wyjątki

Włoskie przepisy przewidują jednak kilka wyjątków. Kierowcy mogą legalnie jeździć na oponach całorocznych oznaczonych symbolem M+S lub Three Peak Mountain Snowflake. Mandatu unikną także osoby korzystające z opon zimowych posiadających indeks prędkości równy lub wyższy od wymaganego dla danego pojazdu. To oznacza, że część kierowców wcale nie musi wymieniać ogumienia w wymaganym okresie.

Dlaczego jazda na oponach zimowych latem jest problemem?

Choć wielu kierowców uważa, że zimowe opony latem to wyłącznie kwestia szybszego zużycia bieżnika, to problem jest znacznie poważniejszy. Zimowa mieszanka została zaprojektowana do pracy w temperaturach poniżej około 7 stopni Celsjusza. Przy wysokich temperaturach robi się zbyt miękka, przez co pogarsza precyzję prowadzenia i wydłuża drogę hamowania.

Samochód gorzej reaguje na ruchy kierownicą, ma gorszą przyczepność i potrzebuje większej odległości do zatrzymania. W dodatku zimówki latem zużywają się znacznie szybciej i zwiększają opory toczenia, co przekłada się na wyższe spalanie paliwa.

Włoskie służby zwracają też uwagę na bezpieczeństwo podczas jazdy autostradowej. To właśnie dlatego najwyższe mandaty przewidziano za jazdę na drogach szybkiego ruchu, gdzie przeciążone termicznie opony zimowe mogą stwarzać realne zagrożenie przy wysokich prędkościach.

Czy w Polsce jest obowiązek wymiany opon z zimowych na letnie?

Obowiązujące nad Wisłą przepisy nie nakazują sezonowej wymiany ogumienia w samochodzie. Warto jednak wiedzieć, że kierowcy w tej kwestii nie są całkowicie bezkarni, ponieważ policjanci mogą podczas kontroli sprawdzić stan opon oraz głębokość bieżnika, który powinien wynosić co najmniej 1,6 mm. Jeśli policjant uzna, że bieżnik jest niższy to może zatrzymać dowód rejestracyjny, a maksymalny mandat może wynieść nawet 3 tys. zł.

Miszalski odwołany przez Strefę Czystego Transportu? Polsat News