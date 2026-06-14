Czy za niedomkniętą szybę można dostać mandat?

Włoskie prawo drogowe mocno podkreśla konieczność odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu. Zgodnie z art. 158 ust. 4 włoskiego kodeksu drogowego kierowca ma obowiązek zastosować wszelkie środki ostrożności, które ograniczą ryzyko kradzieży, wypadku lub użycia samochodu przez osoby nieupoważnione.

O tym, że przepisy nie są martwe, przekonał się kierowca w Vicenzie, niedaleko sanktuarium Monte Berico. Mężczyzna pozostawił samochód z uchylonymi szybami. Kiedy wrócił do auta, pod wycieraczką znalazł mandat w wysokości 42 euro, czyli około 180 zł.

W uzasadnieniu funkcjonariusze wskazali, że pozostawienie samochodu z otwartymi szybami mogło zachęcać do kradzieży lub ingerencji osób postronnych. W ich ocenie właściciel nie zabezpieczył pojazdu w sposób wymagany przez przepisy.

Mandat może być znacznie wyższy

Warto pamiętać, że 42 euro to jedynie dolna granica przewidzianej kary. Grzywna za niewłaściwe zabezpieczenie samochodu może wynosić od 42 do 173 euro, czyli ponad 730 zł.

Przepisy nie odnoszą się wyłącznie do uchylonych szyb. Podstawą do ukarania kierowcy może być również pozostawienie kluczyków w stacyjce lub stworzenie sytuacji, w której samochód może zostać łatwo uruchomiony przez osoby trzecie.

Podobne przypadki były już wcześniej opisywane przez lokalne media, między innymi na Sardynii. Także tam straż miejska powoływała się na przepisy dotyczące obowiązku właściwego zabezpieczenia pojazdu.

Nie tylko uchylona szyba. Włosi zwracają uwagę także na inne zaniedbania

Włoskie przepisy dotyczące zabezpieczenia pojazdu są znacznie szersze niż mogłoby się wydawać. Funkcjonariusze mogą interweniować nie tylko wtedy, gdy samochód pozostaje z uchyloną szybą. Problemy mogą pojawić się również w sytuacji pozostawienia kluczyków w stacyjce, niezaryglowania drzwi czy zaparkowania auta w sposób, który stwarza ryzyko jego samoczynnego przemieszczenia.

Szczególną uwagę służby zwracają na pojazdy pozostawione na pochyłościach. W takich przypadkach kierowca powinien zadbać o odpowiednie zabezpieczenie samochodu przed stoczeniem. Jeżeli funkcjonariusze uznają, że pozostawiony pojazd może stworzyć zagrożenie dla innych uczestników ruchu lub pieszych, mogą podjąć interwencję niezależnie od tego, czy doszło już do jakiegokolwiek zdarzenia.

W przypadku kierowcy ukaranego w Vicenzie właśnie ten argument miał dodatkowe znaczenie. Samochód pozostawiono w miejscu o dużym natężeniu ruchu pieszego, a zdaniem funkcjonariuszy uchylone szyby i sposób zaparkowania pojazdu zwiększały ryzyko nieuprawnionej ingerencji osób trzecich. Policjanci uznali więc, że właściciel nie dopełnił obowiązku właściwego zabezpieczenia auta, mimo że pojazd był zamknięty i nie doszło do żadnej kradzieży ani uszkodzenia.

Jedziesz za granicę? Warto sprawdzić lokalne przepisy

Przykład z Włoch pokazuje, że przepisy obowiązujące kierowców mogą znacząco różnić się od tych znanych z Polski. To, co dla wielu osób wydaje się drobiazgiem, w innym kraju może zostać uznane za wykroczenie.

Otwarte okna, pozostawione w samochodzie kluczyki czy niewłaściwie zabezpieczony pojazd na wzniesieniu mogą skończyć się nie tylko mandatem, ale również dodatkowymi problemami, jeśli dojdzie do kradzieży lub wypadku.

Przed wyjazdem na wakacje warto więc sprawdzić nie tylko limity prędkości, wysokość mandatów czy obowiązkowe wyposażenie samochodu. Lokalne służby zwracają uwagę także na kwestie, które w Polsce rzadko budzą zainteresowanie kierowców. W przypadku Włoch nawet pozornie niewinne uchylenie szyby podczas postoju może okazać się kosztownym błędem.





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