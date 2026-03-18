Abonament radiowo-telewizyjny to obowiązkowa opłata, jaką muszą ponosić posiadacze odbiorników radiowych i telewizorów. Zwolnionych jest niewielu.

Kto musi płacić abonament RTV w 2026 roku

Co do zasady, obowiązek ciąży na właścicielu odbiornika. Jeśli więc mamy samochód zarejestrowany na swoją firmę, to ciąży na nas taki obowiązek i dotyczy każdego auta.

Osoby prywatne są w uprzywilejowanej sytuacji, bo ponoszą tylko jedną opłatę, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników. Jeśli mają w domu np. telewizor i radioodbiornik, to opłacając abonament za nie, zwalniają się z obowiązku wnoszenia dodatkowej opłaty za radio w samochodzie. Co warto zaznaczyć, obowiązek nie jest powiązany z faktycznym korzystaniem z urządzenia. Jeśli jest ono sprawne i zdolne do odbioru sygnału - należy się opłata. Jeśli nie posiadamy w domu telewizora ani radia, ale kontroler z Poczty Polskiej udowodni, że posiadamy samochód wyposażony w odbiornik radiowy, wówczas też należy wnieść odpowiednią opłatę.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 r.? Aktualny poziom cen

Tę kwestię ustala rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Każdy miesiąc korzystania z radia samochodowego obciążony jest opłatą w wysokości 9,50 zł. Można też zapłacić z góry za cały rok i uzyskać zniżkę 10 proc. co obniży kwotę do 102,60 zł.

Jeśli opłacamy w domu abonament za telewizor i radio, to kwota wynosi 30,5 zł miesięcznie, a ze zniżką za cały rok płatności - 329,40 zł.

Kontrolerzy Poczty Polskiej mogą robić zdjęcia

Część osób unika wnoszenia opłaty za abonament radiowo-telewizyjny w domu odmawiając kontrolerom Poczty Polskiej wejścia do mieszkania i sprawdzenia stanu faktycznego. Ale nie da się tego zrobić w przypadku samochodu zaparkowanego w miejscu publicznym.

Kontrolerzy mogą więc udokumentować obecność radia w aucie za pomocą zdjęcia, nawet wykonanego przez szybę. Kolejne zdjęcie z widocznym numerem rejestracyjnym pojazdu, może stanowić dowód w sprawie - na podobieństwo uwiecznienia wykroczenia przez fotoradar.

Czas ucieka. Kolejne kontrole - od 25 marca

Zgodnie z przepisami termin płatności abonamentu upływa 25. dnia każdego miesiąca. Oznacza to, że za marzec można wnieść opłatę do środy, 25 marca. Zostało więc 7 dni. Kto o tym zapomni, będzie musiał liczyć się z koniecznością opłacenia kary, wynoszącej 30-krotność opłaty miesięcznej.

kara za abonament radiowy - 285 zł

kara za abonament radiowo-telewizyjny - 920 zł

Co więcej, kara może zostać zaliczona również za wcześniejsze okresy, do 5 lat wstecz, o ile kontrolerzy udowodnią, że właściciel posiadał objęte opłatą urządzenie już wcześniej.

Nie zapłacisz - skarbówka zajmie zwrot z PIT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji obliczyła, że opłatę abonamentową wnosi zaledwie 1/3 osób, które powinny to robić. Unikającym płatności Poczta Polska przysyła odpowiednie upomnienia, a na uregulowanie długu daje 7 dni od doręczenia pisma.

Wezwań do opłacenia abonamentu nie warto lekceważyć. Poczta Polska przekazuje sprawę do właściwego urzędu skarbowego, a ten uruchamia proces odzyskania środków np. zajmując należność z pensji, renty czy emerytury, ale również no. z nadpłaty podatku dochodowego.

Kto nie musi płacić abonamentu?

Lista zwolnionych z opłaty abonamentu RTV jest krótka i obejmuje:

osoby, które ukończyły 75. rok życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Aby skorzystać ze zwolnienia trzeba zgłosić się do placówki Poczty Polskiej i przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z niej.

Sprzedałeś samochód? Zgłoś to na poczcie

Co ważne, obowiązek opłaty abonamentu ciąży na właścicielu do chwili wyrejestrowania urządzenia z bazy prowadzonej przez Pocztę Polską. To oznacza, że po sprzedaży samochodu należy zgłosić ten fakt na poczcie i zadbać o usunięcie radioodbiornika ze swojego "konta". Sama sprzedaż pojazdu nie powoduje automatycznego wyrejestrowania.

Koniec abonamentu RTV - rząd zapowiada zmiany

Od pewnego czasu trwają prace nad zastąpieniem opłaty abonamentowej za telewizory i radioodbiorniki opłatą audiowizualną. Ma ona wynosić ok. 8-9 zł miesięcznie i będzie pobierana w ramach rocznych rozliczeń PIT/CIT. Prace nad tą zmianą trwają i jak dotąd nie podano informacji, kiedy zostaną zakończone. Według planu z nowej formy rozliczenia zwolnione zostaną osoby o niskich dochodach, niepełnosprawni, renciści, bezrobotni oraz uczniowie i młodzież do 26 roku życia.

