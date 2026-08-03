W skrócie W pierwszym półroczu 2026 roku urządzenia RedLight zarejestrowały blisko 40 tys. przejazdów na czerwonym świetle na polskich skrzyżowaniach oraz przejazdach kolejowo-drogowych.

Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe kolejowym kosztuje 2 tys. zł i oznacza 15 punktów karnych, natomiast w warunkach recydywy kwota mandatu wzrasta do 4 tys. zł.

Kamera w Warszawie przy ul. Cyrulików zarejestrowała 1286 wykroczeń na przejeździe kolejowym, co mogło wygenerować mandaty o łącznej wartości przekraczającej 2,5 mln zł w pół roku.

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Charakterystyczne żółte kamery stały się nieodłącznym elementem polskich dróg, jednakże znacznie mniej kierowców zwraca uwagę na systemy RedLight. Ich zadaniem nie jest pomiar prędkości, lecz rejestrowanie kierowców, którzy przejeżdżają na czerwonym świetle. System działa całkowicie automatycznie - kamery analizują sygnalizację świetlną oraz położenie pojazdu względem linii zatrzymania. Jeżeli kierowca wjedzie na skrzyżowanie lub przejazd kolejowy mimo nadawanego czerwonego sygnału to urządzenie wykonuje pamiątkową fotografię. Na jej podstawie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wszczyna postępowanie.

Gdzie kierowcy wpadają najczęściej na RedLight? Warszawa zdecydowanym liderem

Szczególnie wysoką skutecznością wykazują się systemy RedLight zamontowane na przejazdach kolejowo-drogowych. Tylko w pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. urządzenia zarejestrowały 3,1 tys. przypadków niestosowania się do czerwonego światła. Oznacza to, że średnio każdego dnia przyłapywały około 17 kierowców.

Niebawem kolejne kamery będą pilnować przejazdów kolejowych. GDDKiA

Jak wynika z danych przekazanych przez CANARD portalowi Moto.pl, najwięcej wykroczeń odnotowały kamery zlokalizowane w:

Warszawie, ul. Cyrulików - 1286 wykroczeń,

Wrocławiu, ul. Średzka - 735 wykroczeń,

Wrocławiu, ul. Szczecińska - 650 wykroczeń,

Chełmcach - 200 wykroczeń,

Wymysłowie, ul. Gnieźnieńska - 126 wykroczeń,

Radomsku, ul. Piłsudskiego - 111 wykroczeń.

Najbardziej "zapracowana" kamera przy ul. Cyrulików w Warszawie mogła w ciągu zaledwie pół roku wygenerować mandaty o wartości przekraczającej 2,57 mln zł.

Kiedy RedLight rejestruje wykroczenie na przejeździe kolejowym?

Wbrew powszechnej opinii system nie reaguje wyłącznie na przejazd przy opuszczonych rogatkach. Kierujący może zostać ukarany mandatem karnym, gdy kontynuuje jazdę mimo rozpoczęcia opuszczania półzapór, zanim zostaną one całkowicie podniesione, gdy nadal miga czerwone światło ostrzegawcze lub wciąż nadawany jest czerwony sygnał. Karą zagrożone jest również objeżdżanie zamkniętych półzapór.

Jaki mandat grozi za wykroczenia związane z przejazdami kolejowymi?

Przejazd na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy należy do najdrożej karanych wykroczeń w obowiązującym w Polsce taryfikatorze. Kierujący zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości 2 tys. zł, a do jego konta zostanie dopisanych 15 punktów karnych. Jeżeli kierujący dopuści się wykroczenia w warunkach recydywy to mandat zostanie podwojony i wzrośnie do 4 tys. zł. Liczba punktów karnych pozostaje bez zmian.

Co istotne, identyczna kara może zostać nałożona nie tylko na kierowców samochodów, ale również motocyklistów, rowerzystów czy pieszych.

RedLight działa nie tylko na przejazdach kolejowych

System RedLight skutecznie funkcjonuje również na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Tam kamery rejestrują kierowców, którzy wjeżdżają za sygnalizator już po zapaleniu czerwonego światła. Według danych CANARD w pierwszym półroczu 2026 r. 53 systemy RedLight zainstalowane na skrzyżowaniach ujawniły aż 36,7 tys. wykroczeń. Za to wykroczenie grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych.

System RedLight działa również na skrzyżowaniach. GDDKiA

Urządzenia CANARD wykryły w pół roku ponad 825 tys. wykroczeń

RedLight stanowi tylko część urządzeń wchodzących w skład systemu CANARD. Łącznie wszystkie urządzenia wykryły w pierwszej połowie 2026 r. około 825,2 tys. naruszeń przepisów ruchu drogowego. Od stycznia do końca czerwca:

520 fotoradarów zarejestrowało 401,4 tys. przekroczeń prędkości,

111 odcinkowych pomiarów prędkości wykryło 384 tys. wykroczeń,

53 systemy RedLight na skrzyżowaniach ujawniły 36,7 tys. przejazdów na czerwonym świetle,

6 systemów RedLight na przejazdach kolejowych zarejestrowało kolejne 3,1 tys. wykroczeń.