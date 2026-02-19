W skrócie Branża motoryzacyjna zmaga się z niedoborem układów pamięci DRAM z powodu rosnącego zapotrzebowania centrów danych obsługujących sztuczną inteligencję.

Producenci układów pamięci przekierowują znaczną część produkcji do firm płacących więcej, przez co przemysł motoryzacyjny otrzymuje mniej komponentów.

Ceny samochodów rosną przez niedobory pamięci, a producenci analizują możliwości zastosowania bardziej uniwersalnych rozwiązań.

Współczesne samochody są wyposażone w tysiące mikrochipów, które zarządzają silnikiem, systemami bezpieczeństwa i ekranami w kokpicie. Kilka lat temu pandemia pokazała, jak kluczowe są te elementy dla branży motoryzacyjnej - przerwy w produkcji procesorów na jakiś czas sparaliżowały cały przemysł. Dziś groźba niedoborów powraca, choć tym razem przyczyny są inne.

Problem dotyczy przede wszystkim układów pamięci DRAM, które są niezbędne niemal w każdej elektronicznej części samochodu - od systemów infotainment, przez asystentów jazdy, aż po komputery pokładowe i aktualizacje online. Dlaczego właśnie teraz ich brakuje na rynku?

Za niedobory pamięci odpowiada sztuczna inteligencja

Obecnie głównymi odbiorcami pamięci DRAM i NAND (Flash) nie są już wyłącznie komputery czy smartfony, lecz centra danych obsługujące sztuczną inteligencję. To właśnie ta technologia odpowiada m.in. za generowanie abstrakcyjnych filmików w mediach społecznościowych - np. z udziałem superinteligentnych, słodkich kotków. Potrzeby firm od sztucznej inteligencji są tak duże, że producenci kierują tam większość swojej produkcji, pozostawiając mniej pamięci dla przemysłu motoryzacyjnego i innych sektorów.

Pamięć trafia tam, gdzie więcej płacą. Reszta musi czekać

Problem pogłębia fakt, że komponenty te trafiają głównie do odbiorców płacących więcej - w pierwszej kolejności do firm budujących centra danych AI. Rynkowe szacunki wskazują, że w 2026 roku nawet około 70 proc. światowej produkcji pamięci może trafić właśnie tam. Oznacza to, że producenci samochodów muszą liczyć się albo z wyższymi cenami, albo z dłuższymi terminami dostaw. Według analityków - w takich warunkach auta schodzą na dalszy plan.

Wkrótce wyższe ceny samochodów? Koncerny reagują

Skutki niedoborów pamięci DRAM i NAND są odczuwalne już dziś. Ich ceny gwałtownie rosną, a eksperci przewidują, że problemy z dostępnością utrzymają się przez kolejne lata. Dla kierowców oznacza to przede wszystkim wyższe ceny samochodów - wzrost kosztów komponentów przekłada się bowiem bezpośrednio na końcową wartość pojazdów.

Chociaż firmy motoryzacyjne starają się zabezpieczać swoje dostawy komponentów, zamawiając je z dużym wyprzedzeniem lub negocjując długoterminowe kontrakty, ich siła negocjacyjna jest ograniczona w porównaniu z gigantami technologicznymi. Część producentów analizuje nawet możliwość zmian w projektowaniu samochodów, tak aby wykorzystywały bardziej uniwersalne lub mniej pamięciochłonne rozwiązania - jednak realizacja takich planów wymaga zarówno czasu, jak i dodatkowych nakładów finansowych.

