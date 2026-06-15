W skrócie Nowy odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S3 zarejestrował w ciągu dwóch miesięcy jedno wykroczenie średnio co pięć minut.

Na odcinku S3 pomiędzy węzłami Gorzów Zachód i Gorzów Południe obowiązuje limit prędkości 120 km/h dla samochodów osobowych i motocykli oraz 80 km/h dla pojazdów ciężarowych.

W pierwszym kwartale 2026 r. systemy CANARD wykryły ponad 344,4 tysiąca wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości.

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Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S3 został uruchomiony w piątek 17 kwietnia 2026 r. o godzinie 12:00. Urządzenia kontrolują kierowców na odcinku o długości 4,2 km pomiędzy węzłami Gorzów Zachód i Gorzów Południe w województwie lubuskim. W ciągu niespełna dwóch miesięcy kamery zarejestrowały ponad 4,5 tys. kierowców jadących zbyt szybko. Rekordzista przekroczył dopuszczalną prędkość o 68 km/h.

Ponad 4,5 tys. wykroczeń w niespełna dwa miesiące. Nowy OPP na S3 zbiera żniwo

Co istotne, na fragmencie kontrolowanym przez OPP nie obowiązuje restrykcyjny limit prędkości - pomiędzy węzłami Gorzów Zachód i Gorzów Południe kierowcy samochodów osobowych oraz motocykli mogą poruszać się z prędkością do 120 km/h. Natomiast dla pojazdów ciężarowych limit wynosi 80 km/h.

Największą grupę naruszeń stanowią przekroczenia od 11 do 20 km/h ponad obowiązujący limit. Takich przypadków było aż 3497, czyli blisko 78 proc. wszystkich wykroczeń zarejestrowanych przez system.

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Rekordzista pędził niemal 190 km/h. Ograniczenie na tym odcinku wynosi 120 km/h

Wśród tysięcy kierowców znalazł się również niechlubny rekordzista - jego średnia prędkość na kontrolowanym odcinku wyniosła 188 km/h, a to oznacza przekroczenie limitu aż o 68 km/h. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 2 tys. zł, a do jego konta dopisano 14 punktów karnych.

Większość kierujących kończy jednak z dużo niższymi karami. Za przekroczenia mieszczące się w przedziale od 11 do 20 km/h taryfikator przewiduje mandat w wysokości 100 lub 200 zł oraz odpowiednio 2 lub 3 punkty karne.

Dlaczego kierowcy masowo wpadają na nowych odcinkowych pomiarach prędkości?

Zdaniem ekspertów wysoka skuteczność nowo zamontowanych OPP wynika z kilku czynników. Przede wszystkim wielu kierowców nadal nie wie o pojawieniu się nowego systemu lub porusza danym odcinkiem "na pamięć" i nie zwraca uwagi na oznakowanie informujące o pomiarze.

Wielu kierowców jeździ na pamięć i nie zwraca uwagi na oznakowanie. PIOTR KAMIONKA Reporter

Drugim problemem jest brak zrozumienia zasady działania odcinkowego pomiaru prędkości. Część kierowców nadal zwalnia wyłącznie przed kamerą na początku i końcu odcinka, a następnie ponownie przyspiesza. W przypadku OPP liczy się jednak średnia prędkość na całym kontrolowanym fragmencie drogi.

Odcinkowe pomiary prędkości są skuteczne. W 2026 r. odnotowały 344,4 tys. wykroczeń

Z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że w pierwszym kwartale 2026 r. urządzenia CANARD wykryły ponad 344,4 tys. wykroczeń. Rok wcześniej było ich 266,7 tys., co oznacza wzrost o 29 proc.

Najwięcej naruszeń zarejestrowano na trasie S2 w rejonie Warszawy i Zagórza, gdzie OPP odnotował 25 058 wykroczeń. Kolejne miejsca zajęły S17 pomiędzy Garwolinem a Sulbinami (19 383 wykroczenia), A8 we Wrocławiu (9662), S8 w okolicach OstrowiiMazowieckiej (8912) oraz S7 na odcinku Kępiny - Wola Wacławowska (7832).

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