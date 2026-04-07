W skrócie Rząd analizuje możliwość likwidacji placu manewrowego podczas egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Plac manewrowy jest uznawany przez część ekspertów za przestarzały element egzaminu, a temat budzi kontrowersje wśród kierowców.

Robert Kubica stwierdził, że plac manewrowy był dla niego najbardziej stresującym etapem egzaminu i podkreślił znaczenie umiejętności manewrowania mimo rozwoju technologii.

Egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że trwają prace nad zmianami w egzaminie na prawo jazdy kategorii B. Jednym z rozważanych rozwiązań jest usunięcie części praktycznej realizowanej na placu manewrowym.

Jak wskazano, miałaby to być największa zmiana w obecnym systemie egzaminowania kierowców. Część ekspertów uznaje plac manewrowy za element przestarzały, który nie odzwierciedla w pełni rzeczywistych warunków drogowych.

Równolegle rozważane są także zmiany w części teoretycznej egzaminu, w tym modyfikacja pytań.

Plac manewrowy na egzaminie - co sprawdza i dlaczego budzi kontrowersje?

Plac manewrowy to pierwszy etap egzaminu praktycznego. Obejmuje podstawowe czynności związane z przygotowaniem pojazdu oraz jazdę po łuku i ruszanie na wzniesieniu.

Dla wielu zdających jest to jeden z najbardziej stresujących momentów egzaminu, mimo że odbywa się w kontrolowanych warunkach, bez udziału innych uczestników ruchu.

Z jednej strony pozwala on sprawdzić podstawowe umiejętności manewrowania pojazdem. Z drugiej - krytycy wskazują, że zadania wykonywane na placu różnią się od sytuacji spotykanych na co dzień w ruchu drogowym.

Robert Kubica o zmianach dotyczących placu manewrowego

Do planowanych zmian odniósł się Robert Kubica. W rozmowie z "Faktem" przyznał, że plac manewrowy był dla niego najbardziej stresującym etapem egzaminu na prawo jazdy.

Kierowca zwrócił uwagę, że mimo rozwoju technologii, takich jak systemy wspomagania parkowania, umiejętność manewrowania pozostaje istotną częścią prowadzenia samochodu.

Zdaniem Kubicy ograniczenie znaczenia manewrowania na etapie egzaminu może mieć praktyczne konsekwencje. - Jeśli plac zostanie usunięty, to myślę, że ubezpieczalnie będą miały więcej pracy - wskazał.

Na razie nie przedstawiono ostatecznej wersji przepisów ani terminu ich wprowadzenia. Prace nad zmianami są na etapie analiz.

