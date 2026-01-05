Pierwsze dni działania SCT sprawiły, że dyskusja zeszła z deklaracji na konkretne zdarzenia. Usuwanie oznakowania SCT, mobilizacja przeciwników w mediach społecznościowych i reakcja miasta pokazują, że spór nie dotyczy już samej idei strefy, lecz sposobu jej egzekwowania, kosztów oraz konsekwencji prawnych dla kierowców. To właśnie te elementy w kolejnych tygodniach zdecydują o dalszym przebiegu konfliktu.

Mamy zinwentaryzowanych około 20 zniszczonych lub skradzionych znaków w 14 lokalizacjach. Dzisiaj zgłosiliśmy te wszystkie znaki na policję i czekamy na to, jakie decyzje podejmie. Czy sprawy będą traktowane jako serie wykroczeń czy przestępstw.

Jak dodał, problemem jest również kwalifikacja prawna zdarzeń - zwłaszcza tam, gdzie w jednym miejscu zniknęły dwa znaki. W grę wchodzi zarówno odpowiedzialność wykroczeniowa, jak i karna.

Każdy znak to konkretne pieniądze

Miasto nie ukrywa, że usuwanie oznakowania generuje realne koszty. Według danych ZDMK jeden znak to wydatek około 600 zł, nie licząc robocizny, zabezpieczenia miejsca i pracy służb. Oznacza to, że tylko w pierwszych dniach funkcjonowania SCT straty idą w dziesiątki tysięcy złotych.

ZDMK zapowiedział również analizę miejskiego monitoringu w lokalizacjach, z których zniknęły znaki. To sygnał, że miasto nie traktuje sprawy symbolicznie, lecz jako problem infrastrukturalny i prawny.

Protesty przeciw SCT w Krakowie. Aktywność Blade Runners w sieci

Równolegle do nocnych akcji na ulicach trwa mobilizacja w internecie. Przeciwnicy SCT organizują się w mediach społecznościowych, a największą rozpoznawalność zyskała grupa Blade Runners SCT Kraków, która ma już przeszło 22 tys. obserwujących.

Na profilach i w komentarzach pojawiają się krytyczne wpisy dotyczące SCT, a niezadowoleni kierowcy kierują swoje uwagi również bezpośrednio pod postami prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Narracja oporu koncentruje się wokół poczucia niesprawiedliwości i obaw o konsekwencje finansowe.

Znikające znaki. W Krakowie walczą ze strefą czystego transportu Polsat News

"Nierówność wobec prawa" i skala strefy

Przeciwnicy SCT zarzucają miastu, że nowe przepisy naruszają zasadę równości wobec prawa. Wskazują, że mieszkańcy Krakowa zostali zwolnieni z opłat za poruszanie się po strefie starszymi samochodami, podczas gdy kierowcy spoza miasta muszą płacić.

Zastrzeżenia budzi również rozmiar SCT, która obejmuje około 61 proc. powierzchni miasta - w przybliżeniu wnętrze IV obwodnicy. Krytycy podnoszą też argument braku aktualnych danych, które miałyby jednoznacznie uzasadniać objęcie tak dużego obszaru dodatkowymi ograniczeniami.

Argumenty miasta: prawo i zdrowie

Władze Krakowa konsekwentnie bronią decyzji o wprowadzeniu SCT. Podkreślają, że celem jest poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji zdrowia mieszkańców. Miasto powołuje się także na nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zobowiązuje miasta powyżej 100 tys. mieszkańców - przy przekroczeniach norm dwutlenku azotu - do wprowadzenia stref czystego transportu.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, po SCT bez ograniczeń mogą poruszać się m.in. samochody benzynowe i LPG spełniające normę Euro 4 lub wyprodukowane co najmniej w 2005 r. oraz osobowe auta z silnikami Diesla spełniającymi normę Euro 6 lub wyprodukowane po 2014 r. Pozostałe pojazdy muszą wnosić opłaty.

Opłaty w SCT w Krakowie. Jaki mandat za wjazd do miasta

W 2026 r. opłata za wjazd do SCT wynosi 2,5 zł za godzinę lub 5 zł za cały dzień, a abonament miesięczny - 100 zł. W kolejnych latach stawki będą rosły, a zasady się zaostrzą. W 2027 r. "opłata dzienna" wzrośnie do 15 zł, ale będzie pozwalała na wjazd na co najwyżej sześć godzin, a abonament miesięczny wyniesie 250 zł. W 2028 r. opłaty wzrosną do 500 zł miesięcznie, by ostatecznie zostać zniesione - wraz z wprowadzeniem całkowitego zakazu wjazdu starymi samochodami.

Za bezprawny wjazd do SCT grozi mandat do 500 zł, choć miasto zapowiada, że w pierwszych miesiącach kierowcy będą głównie informowani i pouczani, a nie karani.

Londyńska lekcja dla Krakowa

Grupa Blade Runners w Krakowie wprost nawiązuje do podobnych ruchów działających wcześniej w Londynie, gdzie przeciwnicy strefy ULEZ niszczyli kamery i oznakowanie. Tam skala była znacznie większa, a straty liczono w milionach funtów. Efekt końcowy był jednak jednoznaczny: strefa nie została wycofana, a część spraw zakończyła się postępowaniami karnymi.

To porównanie coraz częściej pojawia się w krakowskiej debacie - jako ostrzeżenie, że spektakularny sprzeciw nie musi przełożyć się na zmianę polityki miasta.

Skargi na SCT w Krakowie. Sprawa trafi do WSA

14 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpatrzy skargi przeciwników SCT. Wyrok będzie jednak nieprawomocny i nie wpłynie na bieżące funkcjonowanie strefy. Dla miasta i kierowców to raczej początek długiego procesu niż jego finał.

Pierwsze dni SCT pokazują jedno: emocje dopiero się rozkręcają, a prawdziwy test nowego systemu nadejdzie wraz z kontrolami, mandatami i decyzjami sądów. Jeśli znikające znaki miały być wyraźnym sygnałem sprzeciwu, włodarze Krakowa już go usłyszeli.