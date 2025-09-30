W skrócie Od kilku dni kierowcy mają utrudniony dostęp do elektronicznego biura obsługi CANARD, co uniemożliwia im odbieranie mandatów za pomocą profilu zaufanego.

Przedstawiciele GITD zapewniają, że terminy odbioru zostaną wydłużone, a nieodebrane mandaty zostaną przesłane pocztą tradycyjną.

Mandaty z fotoradarów po 21 dniach braku odbioru na koncie eBOK automatycznie trafiają do adresata listem poleconym.

Od kilku dni kierowcy mają problemy z zalogowaniem się do elektronicznego centrum obsługi klienta systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD.

Uprzejmie informujemy, że obecnie występują utrudnienia w odbieraniu i wysyłaniu pism wymagających złożenia podpisu za pomocą Profilu Zaufanego na portalu eBOK CANARD

Problem w tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, komunikacja elektroniczna, czyli np. elektroniczny mandat za wykroczenia ujawnione przez fotoradary, dostępna jest na profilu konkretnego kierowcy przez 21 dni. Co jeśli w tym czasie nie odbierzemy wysłanych do nas elektronicznie dokumentów? Czy w takim przypadku kierowcy narażają się na jakieś przykre konsekwencje?

Mandaty z fotoradarów znikają z konta. Kierowcy dostaną listy

Jak informuje Interię Wojciech Król - rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego - faktycznie na portalu eBOK CANARD występują obecnie utrudnienia, które zostały zidentyfikowane w czwartek (25 września). W szczególności dotyczy to czynności wymagających uwierzytelnienia użytkownika poprzez Profil Zaufany.

Król przekonuje, że trwają intensywne prace nad przywróceniem prawidłowego działania systemu. Uspokaja też, że kierowcy, którym nie uda się odebrać korespondencji w terminie, nie mają powodów do obaw.

Określone terminy na odbiór lub zwrot korespondencji, w czasie braku dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu, zostaną wydłużone

Dodaje również, że w przypadku nieodebrania korespondencji w wyznaczonym przepisami czasie zostanie ona przesłana pocztą tradycyjną, tak jak odbywa się to do tej pory, chociażby w przypadku kierowców, którzy nie korzystają z serwisu eBOK Canard.

Elektroniczne mandaty z fotoradarów. Jak to działa?

Przypomnijmy - od 2023 roku kierowcy, którzy posiadają konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) mogą otrzymywać mandaty z fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości czy np. systemów red light drogą elektroniczną.

Wystarczy do tego konto, jakie założyć można posługując się profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym. Po jego zarejestrowaniu wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie mandatów w formie elektronicznej.

Ewentualny mandat pojawia się koncie w CANARD i jest tam dostępny przez 21 dni. W tym czasie kierowca może pobrać mandat do wydrukowania oraz pokwitować odbiór. Następnie może go opłacić czy to na poczcie, czy za pomocą bankowości internetowej.

Przypominamy, że w razie zignorowania mandatu elektronicznego, po upłynięciu 21 dni, korespondencja wysyłana jest do właściciela pojazdu w sposób tradycyjny - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

