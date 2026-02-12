W skrócie W Augsburgu parkingi przy Aldi oferują 110 miejsc nocnych dla mieszkańców za 3 euro za noc.

System rezerwacji działa przez aplikację, a kontrolę zapewnia rozpoznawanie tablic rejestracyjnych zgodnie z RODO.

Podobne rozwiązanie mogłoby zostać wprowadzone w Polsce, ale wymagałoby współpracy samorządów z sieciami handlowymi.

Logika tego posunięcia jest prosta - parkingi przy supermarketach przez większość nocy stoją puste. Klienci robią zakupy w ciągu dnia, a po zamknięciu sklepu miejsca parkingowe nie są nikomu potrzebne. Tymczasem mieszkańcy okolicznych kamienic krążą po ulicach w poszukiwaniu wolnego miejsca. Program "Feierabendparken", czyli w tłumaczeniu "parkowanie po pracy", pozwala w efektywny sposób zarządzić tą przestrzenią.

Jak działa nocny parking przy Aldi?

Na czterech parkingach Aldi w Augsburgu udostępniono łącznie 110 miejsc dla mieszkańców. Miejsca dostępne są od poniedziałku do soboty w godzinach od 18:30 do 8:30, a w niedziele przez całą dobę. W ciągu dnia parkingi funkcjonują normalnie - służą klientom sklepu.

Rezerwacja odbywa się przez aplikację mobilną. Na każdym parkingu umieszczono kod QR, który kieruje do systemu rezerwacji. Pojedyncza noc kosztuje 3 euro (około 12 złotych). Pakiet tygodniowy to 12 euro (około 50 złotych), a miesięczny abonament - 30 euro (około 125 złotych). W porównaniu z cenami parkingów miejskich w niemieckich miastach, gdzie za godzinę parkowania można zapłacić 2-4 euro, to bardzo atrakcyjna oferta.

Kontrolę prawidłowości parkowania zapewnia system rozpoznawania tablic rejestracyjnych oparty na sztucznej inteligencji. Operator systemu, firma Wemolo, zapewnia, że dane są przetwarzane zgodnie z europejskim rozporządzeniem RODO. Tablice rejestracyjne są rejestrowane wyłącznie w celu weryfikacji zarezerwowanych okien czasowych, a dane usuwane w ciągu 24 godzin, o ile nie doszło do naruszenia regulaminu.

Czy taki model mógłby działać w Polsce?

Program w Augsburgu nie jest jedynym tego typu w Niemczech. W Hamburgu działa analogiczny projekt pilotażowy we współpracy z siecią Lidl. To pokazuje, że model nocnego udostępniania parkingów przy dyskontach ma potencjał do skalowania.

W Polsce parkingi przy marketach i dyskontach również pustoszeją wieczorami. W dużych miastach, gdzie parkowanie w centrum jest coraz większym problemem, podobne rozwiązanie mogłoby odciążyć zatłoczone ulice. Wymaga to jednak współpracy między samorządami a sieciami handlowymi oraz wdrożenia systemu rezerwacji i kontroli.

Jak powiedziała burmistrz Augsburga Eva Weber, komentując nową współpracę: "Żeby mobilność w naszym mieście dobrze funkcjonowała, musimy szukać nowych rozwiązań. Model parkowania po godzinach to pragmatyczne podejście, które sensownie wykorzystuje istniejącą infrastrukturę."

