Znamy maksymalne ceny paliw na weekend. Powodów do radości nie ma

W skrócie Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na najbliższy weekend, a kierowcy nie powinni spodziewać się dużych obniżek cen.

Program Ceny Paliw Niżej został przedłużony do 31 maja, ale nie wiadomo jeszcze, czy obejmie okres wakacji.

Obecne regulacje przewidują niższy VAT i akcyzę, a maksymalne ceny paliw ustalane są codziennie przez ministra energii.

Ceny paliw w Polsce w najbliższy weekend

Zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki, maksymalne ceny paliw w najbliższych dniach będą wyglądały następująco:

Pb95 - 6,37 zł

Pb98 - 6,93 zł

ON - 6,82 zł

Są to minimalne obniżki w stosunku do cen, jakie obowiązują dzisiaj. Za benzynę 95 płacimy w piątek 6,39 zł, za benzynę 98 - 6,98 zł, zaś za olej napędowy 6,85 zł. Innymi słowy kierowcy nie mają co liczyć na znaczące zmiany, co może rozczarować szczególnie właścicieli samochodów z silnikami Diesla, jako że ON w ciągu ostatnich dni zaliczył znaczące spadki.

Podane wyżej stawki będą obowiązywały przez sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Czy rząd utrzyma program Ceny Paliw Niżej?

Rządowy program Ceny Paliw Niżej ma charakter tymczasowy i był już przedłużany z uwagi na utrzymującą się trudną sytuację na światowym rynku paliw. Jego koniec był zaplanowany na 15 maja, ale wczoraj minister finansów Andrzej Domański przekazał, że CPN zostanie ponownie przedłużony - tym razem do 31 maja.

Otwarte pozostaje natomiast pytanie jak długo program będzie funkcjonował i czy obejmie on również okres wakacji. Minister energii Miłosz Motyka powiedział tylko, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść w czerwcu. Powiedział również, że do tej pory rządowe wsparcie pozwoliło oszczędzić polskim kierowcom 3 mld zł, ale jest to poważne obciążenie dla budżetu państwa.

Jak obliczana jest maksymalna cena paliwa w Polsce?

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie, na podstawie którego funkcjonuje obecne rządowe wsparcie, pozwalające na obniżenie cen paliw. Zgodnie z nim VAT został zmniejszony z 23 do 8 proc., zaś akcyza spadła o 29 gr. za litr benzyny oraz 28 gr. za litr oleju napędowego.

Ponadto codziennie minister energii ogłasza maksymalne ceny paliw na kolejny dzień, których stacje nie mogą przekroczyć pod groźbą kary w wysokości 1 mln zł (co kontroluje Krajowa Administracja Skarbowa). Cena maksymalna to hurtowa cena paliwa z danego dnia plus podatki oraz marża dla stacji w wysokości 30 gr.

