W skrócie Od 21 września 2026 r. kierowcy pojazdów o dmc do 3,5 t ciągnący przyczepę zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat w systemie e-toll za przejazdy drogami krajowymi.

Zlikwidowana zostanie kara 500 zł dla aut do 3,5 t z przyczepą, a środki z kont przedpłaconych trzeba odzyskać, składając wniosek w ciągu sześciu miesięcy od wejścia zmian.

Postępowania za nieopłacony przejazd dla aut do 3,5 t z przyczepą zostaną umorzone, a krajowa administracja skarbowa usunie dane użytkowników zarejestrowanych w systemie.

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W piątek 17 lipca 2026 r. prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Ustawy o drogach publicznych, a 22 lipca została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Najważniejsze dla kierowców zwykłych samochodów zmiany nastąpią po 60 dniach od tego momentu, a więc 21 września 2026 r. Od tego dnia zmienią się zasady płatności za korzystanie z dróg krajowych.

Osobówka z przyczepą bez opłaty w e-TOLL

Obecnie przepisy mówią, że w systemie e-TOLL należy płacić za korzystanie z dróg krajowych zespołem pojazdów, składającym się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. W praktyce oznacza to, że właściciel samochodu osobowego, który na przykład wyjeżdża na wakacje z przyczepą kempingową lub podłodziową, musi sprawdzić, czy w całości zestaw ten przekracza masę 3,5 tony. Jeśli tak, trzeba zapłacić za korzystanie z dróg w systemie e-TOLL. Dokładnie jak w przypadku jazdy ciężarówką.

Jeśli dopuszczalna masa całkowita zestawu auto osobowe + przyczepa przekracza 3,5 tony, przez e-TOLL jest traktowany jak ciężarówka Mariusz Grzelak East News

Od 21 września 2026 r. zasady będą inne. Wszystko dzięki nowemu brzmieniu art. 13 Ustawy o drogach publicznych.

Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za (...) przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych (...) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przyczepy lub naczepy (...).

Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za (...) przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych (...) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przyczepy lub naczepy (...).

Jak łatwo zauważyć, w nowym brzmieniu przepisów znaczenie ma dopuszczalna masa całkowita pojazdu, który ciągnie przyczepę. Jeśli pojazd ten ma DMC poniżej 3,5 t, to od 21 września 2026 r., ciągnąc przyczepę, nie trzeba będzie płacić za drogi w systemie e-TOLL. To duże ułatwienie nie tylko dla turystów, ale też na przykład przedsiębiorców. Autobusy dalej będą objęte opłatą e-TOLL niezależnie od tego, jaką wartość ma ich DMC.

Pieniądze na koncie e-TOLL i zmiana w karach

Nowelizacja przepisów wpłynie też na określone w przepisach wysokości kar. Zniknie przewidziana dla kierowców samochodów o DMC poniżej 3,5 t ciągnących przyczepę kara w wysokości 500 zł za nieopłacenie przejazdu. Pozostanie kara przewidziana dla kierujących pojazdami o DMC powyżej 3,5 t, wynosząca 1500 zł.

W systemie e-TOLL płatnych jest 5870 km dróg materiały prasowe

Pozostaje jeszcze kwestia pieniędzy na kontach przedpłaconych tych użytkowników systemu e-TOLL, którzy po 21 września już nie będą musieli z niego korzystać. Środki te nie zostaną automatycznie przelane. By je odzyskać, trzeba będzie złożyć wniosek, a będzie na to sześć miesięcy. Po tym czasie środki przepadną na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.

Będą umorzenia opłat za e-TOLL

Co ważne, nowe przepisy przewidują, że wszczęte postępowania za nieuiszczenie opłaty za drogi związane z prowadzeniem pojazdu o DMC poniżej 3,5 z przyczepą będą umorzone, a postępowania dotyczące uchybień mających miejsce przed wejściem w życie nowych przepisów nie będą wszczynane. Decyzje, które już zapadły, są jednak nieodwołalne.

W skrócie można powiedzieć, że osoba, która przed 21 września 2026 r. przejedzie drogami płatnymi w systemie e-TOLL pojazdem o DMC poniżej 3,5 t z przyczepą i nie zapłaci, otrzyma karę tylko wówczas, jeśli do 21 września postępowanie zostanie zakończone.

Automatycznie zlikwidowane usunięte ostaną również dane użytkowników e-TOLL, którzy w systemie mają zarejestrowany wyłącznie pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. Zajmie się tym Krajowa Administracja Skarbowa.



