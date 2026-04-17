W skrócie Międzynarodowa Agencja Energetyczna zaproponowała obniżenie dopuszczalnych prędkości na autostradach jako sposób na zmniejszenie zużycia paliwa.

W Austrii i Niemczech powróciła dyskusja o ograniczeniu prędkości na autostradach w związku ze wzrostem cen paliw oraz napięciami na rynku ropy.

Propozycje ograniczeń prędkości dotyczą nie tylko oszczędności, ale także bezpieczeństwa na drogach i ochrony środowiska, jednak w Niemczech wprowadzenie zmian obecnie wydaje się mało prawdopodobne.

Napięcia na rynku ropy wyraźnie nasiliły się po eskalacji konfliktu w Iranie. Dodatkowym ciosem dla portfeli kierowców okazała się blokada Cieśniny Ormuz, jednego z najważniejszych szlaków transportowych dla ropy naftowej. W wyniku tych wydarzeń w ciągu jednego dnia z globalnego rynku zniknęło około 20 milionów baryłek ropy i produktów naftowych.

Europa szuka sposobu na oszczędność paliwa

Na coraz trudniejszą sytuację na rynku paliw zareagowały europejskie instytucje. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) opublikowała raport zawierający rekomendacje mające ograniczyć skutki konfliktu dla światowej gospodarki. Dokument odwołuje się do rozwiązań znanych z okresu pandemii - takich jak praca zdalna czy rezygnacja z niekoniecznych podróży, zwłaszcza lotniczych. Wśród propozycji znalazły się jednak również takie, które mogą bezpośrednio wpłynąć na codzienne funkcjonowanie kierowców.

Jednym z najważniejszych pomysłów przedstawionych przez IEA jest obniżenie dopuszczalnych prędkości na autostradach. Według wyliczeń agencji, taka zmiana mogłaby zmniejszyć zużycie paliwa przez pojedynczego kierowcę nawet o nawet 10 procent. W skali całych państw oznaczałoby to spadek zapotrzebowania na paliwa od 1 do 6 procent, w zależności od liczby pojazdów i jakości infrastruktury. Co istotne - IEA zaznacza, że tego typu rozwiązania mogą mieć charakter tymczasowy i być wdrażane elastycznie, bez konieczności wprowadzania trwałych zmian w przepisach.

Nowe ograniczenia prędkości? Austria i Niemcy debatują

Zaledwie kilka tygodni temu kwestia ograniczeń prędkości pojawiła się w debacie publicznej w Austrii. Elisabeth Zehetner, sekretarz stanu ds. energii oraz działaczka klimatyczna, zasugerowała, że dobrowolne ograniczenie prędkości do 100 km/h na autostradach mogłoby stanowić praktyczne i łatwe do wdrożenia rozwiązanie. W jej ocenie taki krok pozwoliłby zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 25 procent. Jednocześnie zaznaczyła jednak, że Austria nie przewiduje obecnie realnych niedoborów w dostawach surowca.

Teraz - jak poinformowała gazeta Sueddeutsche Zeitung - podobne propozycje rozważane są w Niemczech. Partia Zielonych zapowiedziała przygotowanie projektu ustawy wprowadzającego maksymalną prędkość 130 km/h na autostradach. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają przede wszystkim jego wymiar ekonomiczny. W obliczu rosnących cen niższe prędkości oznaczałyby mniejsze spalanie, a tym samym niższe koszty ponoszone przez kierowców.

Nie tylko oszczędności. Chodzi też o bezpieczeństwo i ekologię

Argumenty na rzecz ograniczeń nie dotyczą jednak wyłącznie do kwestii finansowych. Zwolennicy pomysłu wskazują na istotny wpływ regulacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jazda z niższą prędkością zmniejsza ryzyko poważnych wypadków oraz ogranicza skalę ich konsekwencji.

Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt środowiskowy - redukcja zużycia paliwa przekłada się bezpośrednio na niższą emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Z tego względu pomysł zyskał poparcie części organizacji ekologicznych, a także przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach.

Eksperci wskazują jednak, że wprowadzenie nowych regulacji w Niemczech, zwłaszcza tych dotyczących prędkości, wydaje się mało prawdopodobne. Z doniesień medialnych wynika, że obecna umowa koalicyjna nie przewiduje takiego rozwiązania. Warto także zauważyć, że już dziś na wielu odcinkach niemieckich autostrad obowiązują ograniczenia. Często jest to właśnie 130 km/h - choć wciąż istnieją fragmenty, na których kierowcy mogą poruszać się bez formalnie ustalonego limitu prędkości.

