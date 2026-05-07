W skrócie Nowa technologia umożliwia pomiar trzeźwości kierowcy przez dotknięcie palca, bez konieczności korzystania z ustnika.

System czujników, wykorzystując spektroskopię bliskiej podczerwieni i algorytmy sztucznej inteligencji, analizuje zawartość alkoholu we krwi w kilka sekund i wstrzymuje uruchomienie samochodu w przypadku wykrycia przekroczenia dopuszczalnych limitów.

Automatyzacja tej kontroli budzi kontrowersje dotyczące prywatności, bezpieczeństwa danych medycznych oraz zaufania do algorytmów analizujących trzeźwość kierowcy.

Rozwiązanie to efekt współpracy dwóch firm. Aumovio, specjalizujące się w integracji systemów pojazdowych, połączyło siły z TrinamiX, spółką córką giganta chemicznego BASF, zajmującą się sensorami optycznymi. Wspólnie opracowały czujnik wielkości czytnika linii papilarnych, który można dyskretnie wbudować w kierownicę, ekran dotykowy, a nawet przycisk Start/Stop.

AI sprawdzi stan trzeźwości kierowcy. Wystarczy przyłożyć palec

Sama metoda pomiaru wywodzi się z medycyny i opiera się na spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR). Wystarczy przyłożyć opuszkę palca do czujnika. Urządzenie emituje niewidoczne dla oka impulsy świetlne, które przenikają przez skórę w głąb tkanek. Cząsteczki etanolu obecne we krwi w charakterystyczny sposób pochłaniają i odbijają to światło.

W tym momencie do akcji wkracza sztuczna inteligencja. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI błyskawicznie analizuje odbite światło i na tej podstawie z ogromną precyzją wylicza zawartość alkoholu we krwi kierowcy. Cały proces trwa zaledwie kilka sekund i jest równie intuicyjny, co odblokowanie ekranu smartfona. Jeśli pomiar wykaże przekroczenie dopuszczalnych limitów, system po prostu nie pozwoli na uruchomienie zapłonu.

Czy inteligentny alkomat w aucie będzie obowiązkowy?

System jest elastyczny i może zostać zaprogramowany tak, by reagować zgodnie z lokalnymi limitami zawartości alkoholu we krwi obowiązującymi w poszczególnych państwach. Twórcy podkreślają, że nowa technologia pomyślnie przeszła testy w badaniach klinicznych i jest gotowa do wdrożenia. Konstrukcja sprzętu została opracowana w taki sposób, aby ułatwić producentom samochodów dostosowanie się do potencjalnych, przyszłych wymogów prawnych.

Tego rodzaju automatyzacja budzi jednak zrozumiałe kontrowersje. Z jednej strony, eliminuje problem wsiadania za kółko "na kacu", kiedy kierowca czuje się trzeźwy, ale wciąż ma alkohol we krwi. Z drugiej - otwiera bardzo trudną dyskusję o nadmiernej inwigilacji, prawie do prywatności oraz zaufaniu do niezawodności oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji. Pozostaje również kwestia bezpieczeństwa wrażliwych danych medycznych odczytywanych przez systemy pokładowe pojazdu.

