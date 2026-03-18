W skrócie 16 marca zmienił się regulamin InPost, wprowadzając nowe ograniczenia dotyczące wymiarów paczek oraz listy produktów wyłączonych z transportu.

Zaktualizowano limity rozmiarów przesyłek i rozszerzono listę części samochodowych, których nie można nadawać przez Paczkomaty.

Nowe zasady wymagają spełnienia określonych wymiarów i zabezpieczeń paczek oraz grożą odmową przyjęcia w przypadku ich niespełnienia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Od 16 marca zaczęły obowiązywać nowe zasady nadawania przesyłek w sieci Paczkomatów oraz w usługach kurierskich InPostu. Choć zmiany dotyczą wszystkich użytkowników, szczególnie mogą je odczuć kierowcy zamawiający części samochodowe. Nowe regulacje wpływają bowiem na to, co i w jaki sposób można wysłać.

InPost aktualizuje limity rozmiarów przesyłek

Operator tłumaczy wprowadzenie zmian rosnącą liczbą przesyłek i potrzebą usprawnienia procesu logistycznego. W praktyce oznacza to większy nacisk na standaryzację paczek oraz eliminację przedmiotów, które mogą utrudniać automatyczne sortowanie lub stwarzać ryzyko w transporcie.

Jedną z kluczowych zmian są zaktualizowane limity rozmiarów przesyłek. W Paczkomatach obowiązują teraz trzy podstawowe gabaryty: najmniejszy pozwala na paczki o maksymalnych wymiarach 80 x 380 x 640 mm, średni do 190 x 380 x 640 mm, a największy do 410 x 380 x 640 mm.

W przypadku usług kurierskich pojawia się dodatkowy wariant- do 500 x 500 x 800 mm, ale nie jest on dostępny przy nadaniu w Paczkomacie. Choć na pierwszy rzut oka różnice nie wydają się duże, w praktyce mogą ograniczyć możliwość wysyłki większych elementów motoryzacyjnych.

Tych przedmiotów InPostem już nie wyślesz

Problem dotyczy przede wszystkim części o niestandardowych kształtach lub większych gabarytach. Elementy takie jak dłuższe komponenty czy części o nieregularnej budowie mogą zostać zakwalifikowane jako przesyłki niestandardowe, co wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami lub wyższymi kosztami.

Istotną zmianą jest również rozszerzenie listy przedmiotów, których nie można wysyłać. Wśród nich znalazły się nie tylko substancje chemiczne czy materiały niebezpieczne, ale także wybrane części samochodowe.

Zakaz obejmuje między innymi elementy takie jak zderzaki, szyby czy układy wydechowe. Do tego dochodzą płyny eksploatacyjne, oleje oraz akumulatory objęte dodatkowymi przepisami. W praktyce oznacza to, że część zamówień motoryzacyjnych nie będzie mogła być realizowana przez Paczkomaty, co zmusi klientów do wyboru innych form dostawy.

Określone wymiary i zabezpieczenia dla paczek

Nowe zasady kładą także duży nacisk na sposób przygotowania przesyłki. Paczka musi odpowiadać określonym wymiarom i być odpowiednio zabezpieczona. W przeciwnym razie operator może odmówić jej przyjęcia lub potraktować ją jako niestandardową.

W przypadku uszkodzenia źle zapakowanego towaru pojawia się też ryzyko odrzucenia reklamacji. To szczególnie ważne przy wysyłce części samochodowych, które często są wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne i wymagają solidnego zabezpieczenia.

