Zmiany w obowiązkowym wyposażeniu. Dotyczą tylko części aut

Spis treści: Apteczka obowiązkowa tylko dla nowych samochodów Norma DIN 13164 wskazuje, co powinna zawierać apteczka Za brak apteczki może grozić nawet 3000 zł grzywny Obowiązkowe wyposażenie auta. To musisz mieć już teraz

Obecnie polskie przepisy nie wymagają od właścicieli samochodów osobowych przewożenia apteczki pierwszej pomocy. Obowiązek ten dotyczy jedynie wybranych grup pojazdów, między innymi autobusów. Ministerstwo Infrastruktury chce jednak zmienić ten stan rzeczy i rozszerzyć listę obowiązkowego wyposażenia.

Planowana regulacja ma zostać wprowadzona poprzez zmianę rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów. Wbrew wcześniejszym informacjom nie oznacza ona jednak, że każdy użytkowany obecnie samochód będzie musiał zostać doposażony w apteczkę. Zakres nowych wymagań będzie znacznie węższy.

Apteczka obowiązkowa tylko dla nowych samochodów

Wcześniejsze zapowiedzi mogły sugerować, że po wejściu przepisów w życie każdy samochód poruszający się po polskich drogach będzie musiał mieć na wyposażeniu apteczkę. Ostateczny projekt zakłada jednak inne rozwiązanie. Nowy obowiązek obejmie wyłącznie samochody osobowe po raz pierwszy rejestrowane po 31 marca 2027 roku.

Oznacza to, że przepisy nie będą działać wstecz. Właściciele aut już znajdujących się na rynku nie będą musieli kupować dodatkowego wyposażenia tylko dlatego, że zmienią się wymagania. Mimo braku obowiązku posiadanie apteczki może być jednak przydatne podczas wypadku lub innego zdarzenia drogowego, kiedy liczy się możliwość szybkiego udzielenia pomocy przed przyjazdem ratowników.

Takie rozwiązanie nie jest nowością w Europie. Obowiązek przewożenia apteczki funkcjonuje już w wielu krajach Unii Europejskiej, między innymi w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Grecji, Litwie, Łotwie, Malcie, Niemczech oraz Słowenii.

Norma DIN 13164 wskazuje, co powinna zawierać apteczka

Na ten moment projekt nowych przepisów nie określa dokładnego składu samochodowej apteczki. Nie wskazuje również konkretnej polskiej normy, która regulowałaby jej zawartość. Kierowcy, którzy będą kupować taki zestaw, powinni jednak zwracać uwagę na oznaczenie DIN 13164.

Jest to standard stosowany w wielu europejskich krajach, określający wyposażenie samochodowego zestawu pierwszej pomocy. Apteczka zgodna z tą normą powinna zawierać między innymi:

materiały opatrunkowe,

sterylne opatrunki indywidualne,

kompresy gazowe,

chusty opatrunkowe,

bandaże elastyczne,

koc ratunkowy,

nożyczki ratownicze o długości co najmniej 14 cm z zaokrąglonymi końcami,

rękawice jednorazowe,

maseczkę do sztucznego oddychania

instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

Wybór apteczki spełniającej wymagania DIN 13164 może być również korzystny dla osób podróżujących poza Polskę. Taki zestaw jest akceptowany w państwach, gdzie przepisy wymagają posiadania samochodowej apteczki, dzięki czemu kierowca nie musi dostosowywać wyposażenia auta do różnych regulacji obowiązujących za granicą.

Za brak apteczki może grozić nawet 3000 zł grzywny

Po wprowadzeniu nowych zasad brak wymaganego wyposażenia samochodu będzie mógł zostać potraktowany jako wykroczenie. W przypadku apteczki zastosowanie może znaleźć art. 97 Kodeksu wykroczeń, dotyczący naruszania przepisów związanych z bezpieczeństwem lub porządkiem w ruchu drogowym.

Przewidziana w takich sytuacjach grzywna może wynieść maksymalnie 3000 zł. Nie oznacza to jednak, że każda kontrola zakończy się najwyższą możliwą karą. Dotychczasowe podejście do braków w obowiązkowym wyposażeniu, takim jak gaśnica czy trójkąt ostrzegawczy, pokazuje, że mandaty są zazwyczaj znacznie niższe i wynoszą od 50 do 100 zł.

Jak dokładnie będzie wyglądała praktyka kontroli po wejściu nowych przepisów, okaże się dopiero po ich obowiązywaniu. Służby będą musiały określić sposób sprawdzania nowego wymogu oraz stosowania ewentualnych kar.

Obowiązkowe wyposażenie auta. To musisz mieć już teraz

Do czasu wejścia zmian w życie kierowców obowiązują obecne przepisy wynikające z rozporządzenia ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku dotyczącego warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia.

Samochód dopuszczony do ruchu musi posiadać między innymi numer identyfikacyjny VIN, sprawne wycieraczki przedniej szyby wraz ze spryskiwaczami, prędkościomierz, lusterko wsteczne oraz co najmniej jedno lusterko boczne po lewej stronie. Wymagane są również pasy bezpieczeństwa, zagłówki na wszystkich miejscach siedzących, sygnał dźwiękowy oraz błotniki dostosowane do szerokości zamontowanych opon.

Na liście obowiązkowego wyposażenia znajdują się także gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Gaśnica musi być łatwo dostępna, choć przepisy pozwalają na jej przechowywanie również w bagażniku. Trójkąt ostrzegawczy powinien mieć homologację i służy do oznaczenia unieruchomionego pojazdu w sytuacjach, gdy może on stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu.