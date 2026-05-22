Zmiany na stacjach paliw od 23 maja. Niby taniej, ale "7" została z przodu

W skrócie Ministerstwo Energii ogłosiło nowe maksymalne ceny paliw, obowiązujące od soboty do poniedziałku, które są niższe niż poprzednie stawki.

Od 23 maja limit dla benzyny 95 wynosi 6,46 zł za litr, dla benzyny 98 – 7,00 zł, a dla oleju napędowego – 6,85 zł.

Na ceny paliw wpływają czasowo obniżony VAT do 8% oraz niższa akcyza obowiązujące do 31 maja.

Od soboty litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6,46 zł. W przypadku benzyny 98 limit ustalono na poziomie 7,00 zł za litr, a oleju napędowego na 6,85 zł. To mniej niż w piątek, gdy maksymalne ceny wynosiły odpowiednio 6,48 zł, 7,06 zł i 6,91 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw niższe niż dzień wcześniej

Nowe stawki oznaczają kolejny ruch w dół po ostatnich zmianach cen paliw. Warto jednak przypomnieć, że jeszcze pod koniec marca sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Gdy 31 marca po raz pierwszy wprowadzono maksymalne ceny paliw, benzyna 95 kosztowała maksymalnie 6,16 zł za litr, benzyna 98 - 6,76 zł, a olej napędowy aż 7,60 zł.

To pokazuje, że w ostatnich tygodniach najmocniej potaniał diesel. Różnica między obecnym limitem a stawką z końca marca wynosi aż 75 groszy na litrze. Benzyna w tym czasie zdrożała, ale obecnie ceny ponownie zaczęły delikatnie spadać.

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw?

Ministerstwo Energii publikuje nowe stawki codziennie w dni robocze. Obowiązują one od następnego dnia po ogłoszeniu w Monitorze Polskim. Jeśli komunikat pojawia się przed weekendem lub świętem, ustalone ceny pozostają w mocy do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Resort przypomina, że sprzedaż paliwa powyżej ustalonego limitu grozi wysokimi karami. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, a przedsiębiorcom, którzy złamią przepisy, grozi kara nawet do 1 mln zł.

Sama cena maksymalna wyliczana jest według konkretnej formuły. Pod uwagę brana jest średnia hurtowa cena paliw w kraju, do której doliczane są podatki i opłaty. W skład końcowej stawki wchodzą m.in. akcyza, opłata paliwowa, VAT oraz marża sprzedażowa ustalona na poziomie 30 groszy za litr.

Obniżony VAT i akcyza na paliwa nadal obowiązują

Na ceny paliw nadal wpływają czasowe obniżki podatków. Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie zmniejszające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Nadal obowiązują także niższe stawki akcyzy. W praktyce oznacza to obniżkę akcyzy o 29 groszy na litrze benzyny oraz 28 groszy na litrze oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie dotyczące cen paliw ma zostać opublikowane w poniedziałek. Wtedy kierowcy poznają stawki obowiązujące od wtorku.





