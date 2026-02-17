Zmiana trasy może kosztować 500 zł i 12 punktów. Policja zaleca jeden sposób

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Wielu kierowców robi to automatycznie: bierze telefon do ręki, by zmienić trasę w nawigacji albo sprawdzić mapę. W świetle przepisów to wykroczenie, za które grozi 500 zł mandatu i 12 punktów karnych. Policja prowadzi regularne kontrole na drogach w całym kraju.

Dwóch policjantów w odblaskowych kamizelkach kontroluje kierowcę czarnego samochodu osobowego, pojazd zatrzymany na ulicy obok znaków ograniczenia prędkości do 30 km/h.
Mandat za nawigację w telefonie. 500 zł i 12 punktów za jeden błąd.Stanislaw Bielski Reporter

W skrócie

  • Policja zapowiada wzmożone kontrole dotyczące używania telefonów w trakcie jazdy.
  • Korzystanie z telefonu w ręku podczas jazdy grozi mandatem 500 zł i 12 punktami karnymi.
  • Nowoczesne narzędzia, takie jak drony i wideorejestratory, są wykorzystywane do obserwowania kierowców.
Mandat za telefon w ręku. 500 zł i 12 punktów karnych

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym kierowcy zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania go w ręku. Przepis nie rozróżnia, czy chodzi o rozmowę, pisanie wiadomości czy obsługę nawigacji.

Jeżeli policjant stwierdzi, że kierowca trzymał smartfon w dłoni, grozi mu mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. To jedna z surowszych sankcji przewidzianych za wykroczenia drogowe. Dla wielu kierowców oznacza to wykorzystanie niemal połowy dopuszczalnego limitu punktów.

W przypadku skierowania sprawy do sądu kara finansowa może być wyższa niż mandat i sięgać nawet kilku tys. zł, zwłaszcza jeśli zachowanie kierowcy stworzyło zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Nawigacja w smartfonie a przepisy. Gdzie jest granica?

Dla większości kierowców nawigacja w telefonie to dziś podstawowe narzędzie w trasie. Smartfon zastąpił fabryczne systemy, informuje o korkach i objazdach oraz pozwala szybciej dotrzeć do celu.

    Prawo nie ocenia jednak funkcji urządzenia, lecz sposób jego użycia. Telefon umieszczony w uchwycie, obsługiwany bez odrywania rąk od kierownicy, jest dozwolony. Legalne jest także korzystanie z zestawu głośnomówiącego. Granica zostaje przekroczona w momencie, gdy kierowca bierze urządzenie do ręki, wpisuje adres, zmienia trasę lub przesuwa mapę w trakcie jazdy. Właśnie ten krótki moment nieuwagi jest dziś najczęstszą przyczyną mandatów.

    Policja używa dronów i wideorejestratorów

    Funkcjonariusze coraz częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi. Kontrole prowadzone są z wykorzystaniem dronów, kamer umieszczonych na wiaduktach oraz nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.

    Dzięki temu policja może obserwować kierowców z góry i dokładnie rejestrować moment sięgania po telefon. Wielu zmotoryzowanych nie zdaje sobie sprawy, że takie zachowanie jest widoczne nawet z dużej odległości. Funkcjonariusze podkreślają, że celem działań nie jest masowe karanie, lecz ograniczenie liczby wypadków spowodowanych rozproszeniem uwagi.

    Telefon podczas jazdy a bezpieczeństwo na drodze

    Badania pokazują, że korzystanie z telefonu podczas prowadzenia auta nawet czterokrotnie zwiększa ryzyko wypadku. Kierowca zajęty ekranem reaguje średnio o około 30 proc. wolniej. Przy prędkości 50 km/h droga hamowania może przekroczyć 30 metrów. Wystarczy sekunda nieuwagi, by nie zauważyć pieszego, rowerzysty lub gwałtownie hamującego pojazdu.

    Zakaz korzystania z telefonu w ręku dotyczy także rowerzystów. Piesi, którzy używają smartfona na przejściu w sposób ograniczający obserwację, również muszą liczyć się z mandatem w wysokości 300 zł.

