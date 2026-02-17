W skrócie Policja zapowiada wzmożone kontrole dotyczące używania telefonów w trakcie jazdy.

Korzystanie z telefonu w ręku podczas jazdy grozi mandatem 500 zł i 12 punktami karnymi.

Nowoczesne narzędzia, takie jak drony i wideorejestratory, są wykorzystywane do obserwowania kierowców.

Mandat za telefon w ręku. 500 zł i 12 punktów karnych

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym kierowcy zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania go w ręku. Przepis nie rozróżnia, czy chodzi o rozmowę, pisanie wiadomości czy obsługę nawigacji.

Jeżeli policjant stwierdzi, że kierowca trzymał smartfon w dłoni, grozi mu mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. To jedna z surowszych sankcji przewidzianych za wykroczenia drogowe. Dla wielu kierowców oznacza to wykorzystanie niemal połowy dopuszczalnego limitu punktów.

W przypadku skierowania sprawy do sądu kara finansowa może być wyższa niż mandat i sięgać nawet kilku tys. zł, zwłaszcza jeśli zachowanie kierowcy stworzyło zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Nawigacja w smartfonie a przepisy. Gdzie jest granica?

Dla większości kierowców nawigacja w telefonie to dziś podstawowe narzędzie w trasie. Smartfon zastąpił fabryczne systemy, informuje o korkach i objazdach oraz pozwala szybciej dotrzeć do celu.

Prawo nie ocenia jednak funkcji urządzenia, lecz sposób jego użycia. Telefon umieszczony w uchwycie, obsługiwany bez odrywania rąk od kierownicy, jest dozwolony. Legalne jest także korzystanie z zestawu głośnomówiącego. Granica zostaje przekroczona w momencie, gdy kierowca bierze urządzenie do ręki, wpisuje adres, zmienia trasę lub przesuwa mapę w trakcie jazdy. Właśnie ten krótki moment nieuwagi jest dziś najczęstszą przyczyną mandatów.

Policja używa dronów i wideorejestratorów

Funkcjonariusze coraz częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi. Kontrole prowadzone są z wykorzystaniem dronów, kamer umieszczonych na wiaduktach oraz nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.

Dzięki temu policja może obserwować kierowców z góry i dokładnie rejestrować moment sięgania po telefon. Wielu zmotoryzowanych nie zdaje sobie sprawy, że takie zachowanie jest widoczne nawet z dużej odległości. Funkcjonariusze podkreślają, że celem działań nie jest masowe karanie, lecz ograniczenie liczby wypadków spowodowanych rozproszeniem uwagi.

Telefon podczas jazdy a bezpieczeństwo na drodze

Badania pokazują, że korzystanie z telefonu podczas prowadzenia auta nawet czterokrotnie zwiększa ryzyko wypadku. Kierowca zajęty ekranem reaguje średnio o około 30 proc. wolniej. Przy prędkości 50 km/h droga hamowania może przekroczyć 30 metrów. Wystarczy sekunda nieuwagi, by nie zauważyć pieszego, rowerzysty lub gwałtownie hamującego pojazdu.

Zakaz korzystania z telefonu w ręku dotyczy także rowerzystów. Piesi, którzy używają smartfona na przejściu w sposób ograniczający obserwację, również muszą liczyć się z mandatem w wysokości 300 zł.

