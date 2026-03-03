W skrócie Pewien kierowca w Rosji próbował zakryć tablicę rejestracyjną śniegiem, by uniknąć mandatu z fotoradaru.

Zasłanianie tablic rejestracyjnych jest karane mandatem w wysokości 500 zł.

Taryfikator mandatów obejmuje różne przewinienia związane z tablicami rejestracyjnymi, w tym brak, niewłaściwe umiejscowienie lub nieprawidłowy rozmiar tablic.

Co rusz zaostrzane przepisy na drogach całego świata podyktowane są kwestiami bezpieczeństwa. Dążąc do maksymalnego zredukowania liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych niezbędny jest nie tylko stały rozwój technologii i systemów bezpieczeństwa, ale także zmiany w taryfikatorze. To właśnie wysokie widmo mandatów karnych ma być najlepszym sposobem na to, aby zmotoryzowani jeździli zgodnie z przepisami.

Rosjanin znalazł sposób na fotoradary. Pomogła mu zima

Chociaż najprostszym i zarazem jedynym działającym sposobem na nieotrzymanie mandatu karnego podczas jazdy jest zastosowanie się do obowiązujących przepisów, nadal nie brakuje osób, które chcą przechytrzyć fotoradary. Nagranie tego kierowcy obiega świat w ekspresowym tempie - mężczyzna wykorzystał zimową aurę, aby najpierw skropić tablicę rejestracyjną wodą, a następnie przykryć ją warstwą śniegu.

Najpierw polał wodą tablicę rejestracyjną, a później obłożył ją śniegiem.

W ten prosty sposób tablica rejestracyjna stała się zupełnie nieczytelna, więc pomimo tego, że fotoradar wykonałby zdjęcie, odczytanie numerów i zidentyfikowanie kierującego byłoby niemożliwe. Nie oznacza to jednak, że kierowcy mogą korzystać z tego sposobu, bo zasłanianie tablicy rejestracyjnej również zagrożone jest mandatem karnym.

Zasłonił tablicę rejestracyjną. Dostał mandat

W ostatnich latach zmotoryzowani na różne sposoby próbowali przechytrzyć urządzenia do rejestrowania wykroczeń drogowych. Motocykliści korzystali z dedykowanych, składanych uchwytów lub zdarzały się przypadki zaginania tablicy pod kątem 45 stopni. Właściciele samochodów kupowali uchwyty, w których po naciśnięciu przycisku opuszczała się roleta. Próbowano także przezroczystych folii polaryzacyjnych, jednak żaden z tych sposobów nie tylko nie był skuteczny, ale przede wszystkim był niezgodny z prawem.

Obowiązek posiadania tablic rejestracyjnych dotyczy każdego samochodu, który jest dopuszczony do ruchu i porusza się po polskich drogach. Jeżeli tablice będą brudne, zakryte lub celowo zmodyfikowane w taki sposób, że odczytanie numerów będzie niemożliwe, policjanci mogą nałożyć mandat karny w wysokości 500 zł.

Mandaty za tablice rejestracyjne. Grzywna nawet do 500 zł

W taryfikatorze mandatów widnieje kilka pozycji dotyczących tablic rejestracyjnych, za które możemy zostać ukarani. Nie dotyczą one wyłącznie celowego zasłaniania czy zabrudzenia w taki sposób, że odczytanie numerów będzie niemożliwe. Mandat karny można otrzymać również za:

tablicę rejestracyjną w niewłaściwym miejscu - tablice powinny być zamontowane w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym, a jeśli nie ma takiego miejsca, zarówno tylna, jak i przednia tablica powinny być umieszczone na środku szerokości samochodu, a w przypadku gdy mogłoby to utrudnić czytelność - po lewej stronie pojazdu (z przodu). Tablica nie może być zamontowana wyżej niż 120 cm od ziemi. Mandat za tablicę rejestracyjną w niewłaściwym miejscu wynosi 500 zł.

brak tablicy rejestracyjnej - to wykroczenie określone w kodeksie wykroczeń i oznacza jazdę pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Grzywna za jazdę niezarejestrowanym pojazdem wynosi 1,5 tys. zł.

niewłaściwe tablice rejestracyjne - mowa o tzw. zmniejszonych tablicach, które wydawane są od 1 lipca 2018 r. Jeżeli właściciel pojazdu skłamie, że samochód ma miejsca konstrukcyjnie przeznaczone do montażu tablic o zmniejszonych rozmiarach, naraża się na mandat w wysokości 300 zł.

