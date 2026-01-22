W skrócie Na terenie województwa opolskiego regularnie dochodzi do kradzieży znaku z nazwą miejscowości Zimna Wódka.

Monitoring i szybka interwencja policji umożliwiły odzyskanie skradzionych elementów oraz ustalenie sprawców ostatniego incydentu.

Władze wprowadziły dodatkowy monitoring, aby zapobiec kolejnym kradzieżom i przestrzegają przed konsekwencjami prawnymi.

Nietypowa nazwa wsi, budząca skojarzenia z alkoholem, od lat działa jak magnes na amatorów oryginalnych "pamiątek". Znak z nazwą miejscowości Zimna Wódka oraz stojąca obok tablica powitalna były już wielokrotnie wyrywane i zniknęły bez śladu. Jak informują przedstawiciele gminy Ujazd, do takich kradzieży dochodziło regularnie - średnio raz na kilka miesięcy na przestrzeni ostatnich lat.

Choć dla osób z zewnątrz cała sytuacja może wydawać się zabawna, dla władz gminy i powiatu jest to poważny problem. Na powtarzającym się procederze tracą nie tylko samorządy, ale również mieszkańcy. Wymiana jednej tablicy z nazwą miejscowości to koszt rzędu 1000-1500 zł, do którego dochodzą jeszcze wydatki związane z montażem.

Znów ukradli "Zimną Wódkę". Tym razem będą konsekwencje

Ostatni incydent miał miejsce na początku stycznia. Sprawcy podjechali samochodem w okolice wjazdu do wsi, po czym przystąpili do demontażu zarówno dużego znaku drogowego, jak i towarzyszącej mu tablicy witającej przyjezdnych.

Tym razem jednak złodzieje nie uniknęli konsekwencji. Monitoring oraz szybka reakcja policji pozwoliły na przełom w sprawie. Po przeanalizowaniu nagrań dzielnicowy ustalił numer rejestracyjny pojazdu, którym poruszali się sprawcy, a następnie ich tożsamość. Skutkiem działań funkcjonariuszy było odzyskanie skradzionych elementów i przekazanie ich lokalnym władzom. O powodzeniu akcji burmistrz Ujazdu, Hubert Ibrom, poinformował m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Monitoring zabezpieczeniem. Burmistrz ostrzega

Burmistrz Hubert Ibrom podkreśla, że mimo żartobliwych komentarzy na temat nazwy miejscowości, regularne kradzieże to poważna uciążliwość dla lokalnej społeczności i budżetu. Z tego powodu wprowadzono zmiany w ustawieniach gminnego monitoringu, aby cała strefa z oznaczeniami była objęta obserwacją kamer.

Władze liczą, że takie działania skutecznie zniechęcą potencjalnych "kolekcjonerów" do kolejnych prób kradzieży. Jednocześnie przypominają, że w przypadku wykrycia sprawcy musi on liczyć się z odpowiedzialnością karną za kradzież i uszkodzenie mienia.

