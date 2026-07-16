W skrócie Pacjent Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu otrzymał rachunek za parking w wysokości 1350 zł za niemal trzy doby postoju po nagłej hospitalizacji.

Zgodnie z cennikiem obowiązującym od 1 maja, każde rozpoczęte 30 minut postoju kosztuje 10 zł, a maksymalny czas parkowania ograniczono do 72 godzin.

Władze szpitala zadeklarowały gotowość do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o obniżenie opłaty, jeśli pacjent zwróci się do nich z oficjalną prośbą.

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Mykoła Studzynskyi 7 lipca zgłosił się do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. Jak powiedział "Głosowi Wielkopolski", pilną wizytę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zalecił mu znajomy lekarz. Z dokumentacji medycznej wynika, że z SOR został niemal natychmiast przewieziony na Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych, gdzie spędził prawie trzy doby. W tym czasie jego auto stało na przyszpitalnym płatynm parkingu.

Za trzy dni postoju na szpitalnym parkingu zapłacił 1350 zł

Po wypisie ze szpitala - 10 lipca - mężczyzna udał się do kasy parkingowej. Dopiero wtedy dowiedział się, że za postój samochodu system naliczył aż 1350 zł.

Wyjaśniłem, że nie mam w tej chwili takiej kwoty na karcie, ale nikt nie chciał mnie wypuścić i musiałem czekać w samochodzie bez wody, bez jedzenia. Gdyby to był jakiś supermarket, a to przecież jest szpital

Mężczyzna próbował uzyskać możliwość późniejszego uregulowania należności lub wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności, ale żadna z tych opcji nie została ostatecznie zaakceptowana. Szlaban był zamknięty do czasu uiszczenia pełnej opłaty.

Mężczyzna twierdzi również, że kilkukrotnie kontaktował się z operatorem parkingu, a także wezwał policję. Usłyszał jednak, że sprawa ma charakter cywilnoprawny i funkcjonariusze nie mają możliwości otwarcia szlabanu. Ostatecznie opłatę uiścił dopiero po otrzymaniu wynagrodzenia od pracodawcy.

Opłata wynika z obowiązującego cennika. 30 min postoju kosztuje 10 zł

Wysokość opłaty za parking jest bardzo wysoka, ale została naliczona zgodnie z regulaminem obowiązującym na parkingu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Od 1 maja kierowcy płacą tam 10 zł za każde rozpoczęte 30 minut postoju, a maksymalny jednorazowy czas parkowania wynosi 72 godziny - koszt pełnych trzech dób to 1440 zł. Operatorem parkingu jest zewnętrzna firma, która odpowiada wyłącznie za obsługę systemu zgodnie z regulaminem i cennikiem ustalonym przez szpital.

Szpital odniósł się do gigantycznego rachunku za postój

Kierownik Biura Dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, Ewa Żurowska, przekazała, że do momentu udzielenia komentarza pacjent nie zwrócił się jeszcze do szpitala z oficjalnym wnioskiem dotyczącym tej sytuacji.

Jeżeli chodzi o sam proces naliczenia opłaty, to w opisanym przypadku pacjent powinien zwrócić się z indywidualnym wnioskiem o obniżenie opłaty do Szpitala i tego typu wniosek, po indywidualnym rozpatrzeniu - w przypadku pacjentów przyjętych w trybie ostrym - będzie rozpatrzony pozytywnie

Pacjent z kolei poinformował, że skarga została już wysłana do dyrekcji placówki tradycyjną pocztą. Szpital zapowiada, że po jej otrzymaniu sprawa zostanie przeanalizowana indywidualnie.

Przedstawiciele szpitala dodatkowo podkreślają, że celem podwyższenia opłat nie było zwiększenie wpływów, lecz poprawa rotacji na parkingu i zapewnienie większej liczby wolnych miejsc dla pacjentów. Pierwsze miesiące funkcjonowania nowych stawek potwierdziły, że więcej osób może obecnie skorzystać z parkingu, a znaczna część kierowców opuszcza go jeszcze w czasie obowiązywania bezpłatnego postoju.

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