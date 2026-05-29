Zbadali 11,5 tys. samochodów. Jedna marka z Chin wypadła fatalnie
Szwedzki magazyn motoryzacyjny ViBilagare, jedno z najstarszych tego typu pism branżowych w Europie (wydawany od 1930 roku), opublikował właśnie wyniki badania satysfakcji szwedzkich kierowców z posiadanych pojazdów. Drugi raz z rzędu w zestawieniu AutoIndex zwyciężyła Toyota. Na ostatnim miejscu, z dużą stratą do pozostałych marek, sklasyfikowano - debiutujące w zestawieniu - MG.
W skrócie
- Toyota zdobyła pierwsze miejsce w badaniu satysfakcji AutoIndex 2026, wyprzedzając BMW, Subaru i Hondę.
- Średnia satysfakcji szwedzkich kierowców spadła z 850 do 827 punktów w porównaniu do poprzedniego roku, co może być związane ze wzrostem kosztów zakupu i serwisowania pojazdów.
- MG, chińska marka debiutująca w zestawieniu, uzyskała najniższy wynik w rankingu, co częściowo wiąże się z oceną wierności marce i oczekiwaniami nabywców.
Autoindex największe cykliczne szwedzkie "badanie konsumenckie" dotyczące samochodów. Tegoroczna edycja powstała w oparciu o szczegółowe ankiety z właścicielami 11 562 zarejestrowanych w Szwecji samochodów.
W badaniu wzięli udział wyłącznie właściciele indywidualni pojazdów z lat modelowych 2022-2025. Oznacza to, że w znacznej mierze na wynik wpływała nie tylko niezawodność konkretnych modeli, ale też poziom cen i obsługi w autoryzowanych serwisach. Z drugiej strony, w czołówce rankingu znalazła się np. Tesla, w której przypadku trudno przecież mówić o jakiejkolwiek "obsłudze serwisowej". Przypomnijmy - w Tesli nie istnieją przecież żadne cykliczne przeglądy, a samochody trafiają do ASO wyłącznie jeśli dojdzie do usterki lub konieczności naprawy blacharsko-lakierniczej.
Najlepsze samochody. Wyniki Autoindex 2026
Co ważne, zdecydowana większość z ankietowanych kierowców wyraża zadowolenie z posiadanego pojazdu i poziomu obsługi w ASO. Średni wynik - 827 punktów (w zakresie od 0 - najgorzej, do 1000 - najlepiej) świadczy o wysokim poziomie satysfakcji.
Z drugiej strony, w ubiegłym roku średnia wynosiła 850 punktów, można więc mówić o rysowaniu się pewnego trendu spadkowego.
Redakcja magazynu zauważa, że spadek poziomu zadowolenia niekoniecznie musi wiązać się z gorszą jakością samych pojazdów i zwraca uwagę na rosnące koszty zakupu i serwisowania pojazdów, które obniżają nastroje konsumenckie.
Drugi rok z rzędu zwycięzcą rankingu zadowolenia nabywców została Toyota (885 punktów na 1000 możliwych). W ocenie ViBiligare marka zawdzięcza mocną pozycję szerokiej gamie modelowej, przewidywalności i silnej sieci dealerskiej.
W pierwszej trójce znajdziemy jeszcze: BMW (881 punktów) oraz - ex aequo - Subaru i Hondę (879 punktów). Powyżej średniej sklasyfikowano też kolejno marki:
- Volvo (864 punkty),
- Mazda (859 punktów),
- Mercedes i Tesla (po 855 punktów),
- Polestar (844 punkty),
- KIA (840 punktów),
- Audi (839 punktów).
Najgorsze samochody. Ulubiona chińska marka Polaków na dole tabeli
Zaledwie cztery marki otrzymały w zestawieniu wynik gorszy niż 700 punktów, czyli aż o 128 punktów niższy niż średnia (827 punktów). W ogonie zestawienia znalazły się kolejno:
- Nissan (794 punkty),
- Peugeot (784 punkty),
- Dacia (770 punktów),
- MG (702 punkty).
Chociaż wynik uzyskany przez ostatnią markę wyraźnie zaniża średnią, już samą obecność chińskiego producenta w zestawieniu traktować można w kategoriach pewnego sukcesu. Jeszcze w poprzedniej edycji badania Autoindex ostatnią pozycję w rankingu zajmował Fiat. Marka nie zakwalifikowała się jednak do tegorocznego zestawienia ze względu na zbyt niski udział rejestracji.
Paradoksalnie niskie oceny MG wynikać mogą po części ze zjawiska, jakie obserwujemy dziś również w Polsce. Należąca do chińskiego koncernu SAIC marka przyciąga do salonów wielu nabywców indywidualnych, którzy do tej pory korzystali raczej z oferty używanych aut na rynku wtórnym. Dla dużej części z nich to pierwszy kontakt z siecią dealerską i serwisową, więc wymagania dotyczące standardów obsługi mogą być wyższe niż u nabywców innych marek.
Niska nota MG wynika też po części z ocen cząstkowych w konkretnych kategoriach. Krótka obecność na szwedzkim rynku (od 2021 roku z salonów MG wyjechało na szwedzkie drogi ponad 24 tys. aut) sprawia, że w przypadku zdecydowanej większości ankietowanych jest to ich pierwszy pojazd tego producenta. W rezultacie MG notuje obecnie bardzo niskie oceny w takich kategoriach, jak np. "wierność marce".