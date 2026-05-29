W skrócie Toyota zdobyła pierwsze miejsce w badaniu satysfakcji AutoIndex 2026, wyprzedzając BMW, Subaru i Hondę.

Średnia satysfakcji szwedzkich kierowców spadła z 850 do 827 punktów w porównaniu do poprzedniego roku, co może być związane ze wzrostem kosztów zakupu i serwisowania pojazdów.

MG, chińska marka debiutująca w zestawieniu, uzyskała najniższy wynik w rankingu, co częściowo wiąże się z oceną wierności marce i oczekiwaniami nabywców.

Autoindex największe cykliczne szwedzkie "badanie konsumenckie" dotyczące samochodów. Tegoroczna edycja powstała w oparciu o szczegółowe ankiety z właścicielami 11 562 zarejestrowanych w Szwecji samochodów.

W badaniu wzięli udział wyłącznie właściciele indywidualni pojazdów z lat modelowych 2022-2025. Oznacza to, że w znacznej mierze na wynik wpływała nie tylko niezawodność konkretnych modeli, ale też poziom cen i obsługi w autoryzowanych serwisach. Z drugiej strony, w czołówce rankingu znalazła się np. Tesla, w której przypadku trudno przecież mówić o jakiejkolwiek "obsłudze serwisowej". Przypomnijmy - w Tesli nie istnieją przecież żadne cykliczne przeglądy, a samochody trafiają do ASO wyłącznie jeśli dojdzie do usterki lub konieczności naprawy blacharsko-lakierniczej.

Najlepsze samochody. Wyniki Autoindex 2026

Co ważne, zdecydowana większość z ankietowanych kierowców wyraża zadowolenie z posiadanego pojazdu i poziomu obsługi w ASO. Średni wynik - 827 punktów (w zakresie od 0 - najgorzej, do 1000 - najlepiej) świadczy o wysokim poziomie satysfakcji.

Z drugiej strony, w ubiegłym roku średnia wynosiła 850 punktów, można więc mówić o rysowaniu się pewnego trendu spadkowego.

Redakcja magazynu zauważa, że spadek poziomu zadowolenia niekoniecznie musi wiązać się z gorszą jakością samych pojazdów i zwraca uwagę na rosnące koszty zakupu i serwisowania pojazdów, które obniżają nastroje konsumenckie.

Drugi rok z rzędu zwycięzcą rankingu zadowolenia nabywców została Toyota (885 punktów na 1000 możliwych). W ocenie ViBiligare marka zawdzięcza mocną pozycję szerokiej gamie modelowej, przewidywalności i silnej sieci dealerskiej.

W pierwszej trójce znajdziemy jeszcze: BMW (881 punktów) oraz - ex aequo - Subaru i Hondę (879 punktów). Powyżej średniej sklasyfikowano też kolejno marki:

Volvo (864 punkty),

Mazda (859 punktów),

Mercedes i Tesla (po 855 punktów),

Polestar (844 punkty),

KIA (840 punktów),

Audi (839 punktów).

Najgorsze samochody. Ulubiona chińska marka Polaków na dole tabeli

Zaledwie cztery marki otrzymały w zestawieniu wynik gorszy niż 700 punktów, czyli aż o 128 punktów niższy niż średnia (827 punktów). W ogonie zestawienia znalazły się kolejno:

Nissan (794 punkty),

Peugeot (784 punkty),

Dacia (770 punktów),

MG (702 punkty).

Chociaż wynik uzyskany przez ostatnią markę wyraźnie zaniża średnią, już samą obecność chińskiego producenta w zestawieniu traktować można w kategoriach pewnego sukcesu. Jeszcze w poprzedniej edycji badania Autoindex ostatnią pozycję w rankingu zajmował Fiat. Marka nie zakwalifikowała się jednak do tegorocznego zestawienia ze względu na zbyt niski udział rejestracji.

Na pozycję w rankingu wpływała nie tylko niezawodność konkretnych modeli, ale też poziom cen i obsługi w autoryzowanych serwisach

Paradoksalnie niskie oceny MG wynikać mogą po części ze zjawiska, jakie obserwujemy dziś również w Polsce. Należąca do chińskiego koncernu SAIC marka przyciąga do salonów wielu nabywców indywidualnych, którzy do tej pory korzystali raczej z oferty używanych aut na rynku wtórnym. Dla dużej części z nich to pierwszy kontakt z siecią dealerską i serwisową, więc wymagania dotyczące standardów obsługi mogą być wyższe niż u nabywców innych marek.

Niska nota MG wynika też po części z ocen cząstkowych w konkretnych kategoriach. Krótka obecność na szwedzkim rynku (od 2021 roku z salonów MG wyjechało na szwedzkie drogi ponad 24 tys. aut) sprawia, że w przypadku zdecydowanej większości ankietowanych jest to ich pierwszy pojazd tego producenta. W rezultacie MG notuje obecnie bardzo niskie oceny w takich kategoriach, jak np. "wierność marce".





