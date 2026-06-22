Spis treści: Dlaczego Niemcy wprowadziły kontrole na granicach? Co sprawdzają niemieckie służby podczas kontroli na granicy? Jakie dokumenty trzeba zabrać przekraczając granicę z Niemcami? Ile alkoholu i papierosów można zabrać jadąc do Niemiec? Kierowcy muszą przygotować się na większe korki na granicy z Niemcami Zakaz ruchu ciężarówek w Niemczech. Kierowcy muszą uważać w wakacje

Niemcy prowadzą tymczasowe kontrole na granicy z Polską od 16 października 2023 r. Pierwotnie miały one charakter krótkoterminowy, jednakże tamtejszy rząd regularnie przedłużał ich obowiązywanie. Zgodnie z najnowszą decyzją kontrole pozostaną w mocy co najmniej do 15 września 2026 r.

Co ważne, nie dotyczą wyłącznie granicy z Polską. Niemieckie służby prowadzą kontrole na wszystkich dziewięciu granicach lądowych kraju, czyli również z Czechami, Austrią, Francją, Holandią, Belgią, Luksemburgiem, Danią oraz Szwajcarią. Według niemieckich władz działania mają ograniczyć nielegalną migrację oraz poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.

Dlaczego Niemcy wprowadziły kontrole na granicach?

Powodem wprowadzenia kontroli był gwałtowny wzrost liczby wniosków o azyl. Niemieckie władze wskazywały, że ich liczba wzrosła o około 70 proc. względem 2022 r., dlatego zdecydowano się na czasowe przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen.

Podobne działania podjęła również Polska. Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami oraz Litwą zostały przedłużone do 1 października 2026 r. Kierowcy mogą zostać zatem skontrolowani zarówno przez polskie, jak i niemieckie służby.

Niemcy prowadzą kontrole na granicy z Polską od października 2023 r. Polsat News

Co sprawdzają niemieckie służby podczas kontroli na granicy?

Kontrole mają charakter wyrywkowy, ale każdy pojazd musi zwolnić i przejechać przez wyznaczoną strefę kontroli, co szczególnie w weekendy oraz okresie wakacyjnym prowadzi do powstawania korków. Funkcjonariusze sprawdzają przede wszystkim dokumenty kierowcy i pasażerów, weryfikują ich autentyczność oraz porównują dane z bazami osób poszukiwanych. Kontroli podlegają również samochody oraz przewożone towary.

Co istotne, niemiecka policja i służby graniczne mogą prowadzić kontrole nie tylko bezpośrednio na przejściach granicznych. Uprawnienia obejmują również strefę przygraniczną rozciągającą się do 30 kilometrów od granicy.

Jakie dokumenty trzeba zabrać przekraczając granicę z Niemcami?

Każda osoba przekraczająca granicę Niemiec musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. Kierowcy powinni mieć również tradycyjne prawo jazdy.

Warto pamiętać, że aplikacja mObywatel nie jest dokumentem honorowanym poza granicami Polski - podczas kontroli konieczne będzie okazanie fizycznego dokumentu tożsamości. Brak dokumentów może skutkować szczegółową kontrolą, znacznym wydłużeniem odprawy, a w niektórych przypadkach nawet problemami z dalszą podróżą.

Ile alkoholu i papierosów można zabrać jadąc do Niemiec?

Niemieckie służby zwracają szczególną uwagę na przewóz alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz gotówki. Osoby przewożące równowartość 10 tys. euro lub więcej mają obowiązek zgłoszenia tego faktu służbom celno-skarbowym. Brak zgłoszenia może skutkować konfiskatą środków oraz nałożeniem wysokiej kary finansowej.

Kontrolowany jest również przewóz papierosów oraz alkoholu, zwłaszcza gdy ich ilość może sugerować przeznaczenie handlowe. Nielegalny przemyt wiąże się z karą pozbawienia wolności do pięciu lat.

Niemieccy policjanci mają prawo sprawdzić dokumenty kierowcy, pasażera oraz pojazdu, a także przewożone towary. MARIJAN MURAT / DPA AFP

Alkohol:

mocne alkohole - 10 litrów,

słodkie napoje alkoholowe - 10 litrów,

produkty pośrednie - 20 litrów,

wino musujące - 60 litrów,

piwo - 110 litrów.

Wyroby tytoniowe:

800 papierosów,

400 cygaretek,

200 cygar,

1 kilogram tytoniu.

Kierowcy muszą przygotować się na większe korki na granicy z Niemcami

Lipiec i sierpień to okres wakacyjny w większości niemieckich landów, co oznacza wzmożony ruch nie tylko na autostradach, ale również w okolicach przejść granicznych. W pierwszych landach wakacje rozpoczynają się pod koniec czerwca - Hesja, Nadrenia-Palatynat i Saara zakończą rok szkolny 29 czerwca.

W lipcu natomiast wakacje rozpoczną się w:

Brema i Dolna Saksonia - wakacje od 2 lipca,

Saksonia, Saksonia-Anhalt i Turyngia - od 4 lipca,

Szlezwik-Holsztyn - od 4 lipca,

Berlin i Brandenburgia - od 9 lipca,

Hamburg - od 9 lipca,

Meklemburgia-Pomorze Przednie - od 13 lipca,

Nadrenia Północna-Westfalia - od 20 lipca.

Szczególnie w okresie letnim na przejściach granicznych z Niemcami mogą tworzyć się duże korki. PATRICK PLEUL/DPA AFP

Zakaz ruchu ciężarówek w Niemczech. Kierowcy muszą uważać w wakacje

Dodatkowe utrudnienia czekają również kierowców ciężarówek. W lipcu w Niemczech obowiązują sezonowe zakazy ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony.

Oprócz standardowego zakazu jazdy w niedziele ograniczenia obejmują także wybrane soboty w okresie wakacyjnym, gdy na drogach pojawia się największa liczba turystów. Zakaz obowiązuje od godz. 00:00 do 22:00 na autostradach oraz wybranych drogach krajowych. Za złamanie przepisów kierowca może otrzymać mandat w wysokości 120 euro, natomiast przedsiębiorstwo transportowe nawet 570 euro.

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