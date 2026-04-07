Choć nie obowiązują kierowców aut osobowych, ich znaczenie wykracza daleko poza teorię z przepisów. W praktyce mogą zapowiadać sytuacje, które realnie wpływają na bezpieczeństwo na drodze.

Tajemnicze żółte znaki na polskich drogach

Żółte znaki drogowe są formalnie ujęte w przepisach i znajdują się w katalogu oznakowania dopuszczonego do stosowania na drogach. Mimo to wielu kierowców nie potrafi ich prawidłowo zinterpretować, a ich obecność wciąż budzi wątpliwości. Wynika to głównie z faktu, że na kursach prawa jazdy temat ten jest traktowany marginalnie, a znajomość tych znaków nie jest wymagana na egzaminie. Nie bez powodu - są one przeznaczone wyłącznie dla użytkowników pojazdów wojskowych.

Jeśli przy drodze pojawi się żółty znak z symbolem czołgu, oznacza to, że dany odcinek jest wykorzystywany przez wojsko, a ryzyko natrafienia na kolumnę pojazdów militarnych jest wyraźnie większe. Takie oznakowanie najczęściej umieszczane jest około 100 metrów przed obiektami infrastrukturalnymi, takimi jak mosty, wiadukty, przeprawy promowe czy tunele. Informuje ono o tzw. klasie MLC, czyli dopuszczalnym obciążeniu danego obiektu dla pojazdów wojskowych. MLC to standaryzowany w ramach NATO system określający zdolność infrastruktury do przenoszenia ciężaru sprzętu militarnego.

Co oznacza znak drogowy z czołgiem?

Najwięcej wątpliwości budzi żółty znak z symbolem czołgu. W praktyce jego znaczenie jest zbliżone do innych znaków wojskowych - informuje o dopuszczalnym obciążeniu obiektu dla pojazdów gąsienicowych. Liczba umieszczona obok piktogramu określa maksymalną masę takich pojazdów, wyrażoną w tonach, które mogą bezpiecznie poruszać się po danym fragmencie infrastruktury.

Zestawiając ze sobą różne warianty oznakowania wojskowego, łatwo zauważyć, że wartości te nie są identyczne dla wszystkich typów pojazdów. Inne limity obowiązują dla sprzętu kołowego, a inne dla gąsienicowego, co wynika z odmiennego sposobu przenoszenia obciążeń. Pojazdy gąsienicowe rozkładają ciężar inaczej niż klasyczne pojazdy na kołach, co bezpośrednio wpływa na dopuszczalne wartości dla mostów, wiaduktów czy przepraw.

Inne wojskowe znaki drogowe

W przepisach wyróżniono siedem wojskowych znaków drogowych. Oznaczenia od W-1 do W-5 odnoszą się do dopuszczalnego obciążenia infrastruktury - zarówno przy ruchu jednokierunkowym, jak i dwukierunkowym - i dotyczą przejazdu pojazdów militarnych przez mosty, wiadukty czy inne newralgiczne obiekty. Z kolei znaki W-6 i W-7 informują o ograniczeniach gabarytowych, czyli maksymalnej wysokości i szerokości dla sprzętu wojskowego, na przykład przy przejazdach pod wiaduktami lub w tunelach.

Takie oznakowanie jest adresowane wyłącznie do kierowców pojazdów wojskowych i nie nakłada obowiązków na pozostałych uczestników ruchu. Jednocześnie wraz z pojawieniem się kolumn wojskowych pojawiają się konkretne zalecenia ze strony Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Kierowcy powinni powstrzymać się od fotografowania konwojów i publikowania ich lokalizacji w mediach społecznościowych. Sam manewr wyprzedzania jest dopuszczalny, ale wyłącznie wobec całej kolumny - wjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe stwarza realne zagrożenie, głównie ze względu na ich masę i wydłużoną drogę hamowania.

