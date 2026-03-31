W skrócie Południe Polski od kilku dni doświadcza opadów śniegu i trudnych warunków drogowych.

W ciągu ostatniej doby na drogi w woj. małopolskim wysypano niemal 300 ton soli, a opady śniegu mają trwać dalej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w powiatach tatrzańskim i nowotarskim w 24 godziny może spaść od 15 do 20 cm śniegu.

Chociaż nadeszła kalendarzowa wiosna, to kierowcy w niektórych częściach kraju, którzy pospieszyli się ze zmianą opon na letnie, mogą żałować. Południe Polski od kilku dni zmaga się z opadami śniegu, na wielu drogach panują bardzo trudne warunki do jazdy.

Jak we wtorek rano poinformowała GDDKiA, tylko minionej nocy na podgórskie trasy woj. małopolskiego pługi i solarki wyjeżdżały 58 razy, łącznie wysypując na drogi 163 tony soli. W sumie zużycie soli w ciągu ostatniej doby wyniosło już niemal 300 ton.

To nie koniec opadów śniegu. W poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia. Dotyczą one części woj. śląskiego i małopolskiego, ważne są od północy z poniedziałku na wtorek do godz. 21.00 we wtorek. Przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu 12 godzin może wynieść 5 do 10 cm, a w ciągu doby - 10 do nawet 15 cm.

W obszarach górskich sytuacja jest jeszcze trudniejsza. IMGW ostrzega, że w powiecie tatrzańskim i nowotarskim przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 10 do 15 cm w ciągi 12 godz. i od 15 do 20 cm w czasie 24 godz. Ostrzeżenia obowiązują do 21.00 we wtorek.

Jeśli ktoś wybiera się do Zakopanego na święta powinien więc nastawić się na typowo zimowe warunki drogowe.

W Tatrach ogłoszono 3., poważny, stopień zagrożenia lawinowego, a TOPR zdecydował się z tego powodu zamknąć niezwykle popularny wśród turystów szlak do Morskiego Oka.

