W skrócie
- Od 1 października 2026 roku w Łodzi posiadacze legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia oraz Zasłużonego Dawcy Przeszczepu zyskają darmowy abonament parkingowy.
- Aby korzystać z darmowego parkowania, musisz rozliczać podatek w Łodzi, a abonament będzie przypisany do jednego konkretnego pojazdu i wydawany na okres dwóch lat.
- Wniosek o darmowy postój mogą złożyć osoby, które oddały co najmniej 15 litrów krwi (kobiety) lub 18 litrów (mężczyźni), co potwierdza odpowiednia legitymacja.
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Nowe przepisy będą obowiązywać wyłącznie na terenie Łodzi, ale niewykluczone, że podobnym rozwiązaniem zainteresują się w przyszłości również inne miasta. Część kierowców będzie mogła zaparkować samochód w Strefie Płatnego Parkowania za darmo. Nie każdy dawca krwi będzie jednak mógł z niego skorzystać.
Darmowe parkowanie w Łodzi od 1 października 2026 r. dla Honorowych Dawców Krwi
Od 1 października 2026 r. w Łodzi zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące Strefy Płatnego Parkowania. Z bezpłatnego abonamentu będą mogli korzystać posiadacze legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia oraz Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Warunkiem będzie również rozliczanie podatku dochodowego na terenie Łodzi.
Społeczny projekt uchwały przygotowało stowarzyszenie "Zmotoryzowani", a jego celem jest docenienie osób, które przez wiele lat regularnie pomagały ratować zdrowie i życie innych. Bezpłatny abonament zostanie przypisany do jednego pojazdu i będzie obowiązywał przez dwa lata od dnia wydania. Po upływie tego okresu konieczne będzie ponowne złożenie wniosku. Dokument będzie można uzyskać przez internet za pośrednictwem e-Sklepu Strefy Płatnego Parkowania lub osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Tuwima 36 w Łodzi.
Honorowi dawcy krwi zaparkują za darmo w Łodzi. Warunkiem koniecznym jest legitymacja
Aby parkować za darmo w Łodzi nie wystarczy jednorazowo oddać krew. Z bezpłatnego parkowania skorzystają wyłącznie osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia. Przepisy przewidują, że kobieta musi oddać co najmniej 15 litrów krwi, natomiast mężczyzna 18 litrów. Dopiero po osiągnięciu tych wartości można ubiegać się o przyznanie odpowiedniej odznaki.
Wniosek składa się za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, klubu honorowych dawców krwi lub centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające łączną ilość oddanej krwi.
Nie każdy może zostać honorowym dawcą. Przeciwwskazań jest kilka
Nie każdy może oddawać krew, a przeciwwskazaniem są m.in. niektóre choroby układu krążenia, nerwowego, oddechowego czy immunologicznego, a także poważne schorzenia nerek. Dawcami nie mogą zostać również osoby chorujące na cukrzycę leczoną insuliną, zakażone wirusem HIV, wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C czy osoby, u których kiedykolwiek rozpoznano kiłę.
Krew w Polsce można oddawać wyłącznie w jednostkach Publicznej Służby Krwi - regionalnych centrach krwiodawstwa, ich oddziałach terenowych oraz mobilnych punktach poboru, czyli popularnych krwiobusach.
Oddawanie krwi daje więcej korzyści niż tylko satysfakcję. Lista przywilejów jest długa
Każdej osobie oddającej krew przysługuje zwolnienie od pracy w dniu donacji oraz w dniu następnym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. A zatem mężczyzna, który może oddać krew pełną maksymalnie sześć razy w roku, może zyskać nawet 12 dodatkowych dni wolnych, a kobieta oddająca krew cztery razy w roku - maksymalnie 8 dni.
Dawca otrzymuje również posiłek regeneracyjny, wyniki badań laboratoryjnych, może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do punktu poboru oraz korzystać z ulgi podatkowej. Obecnie odliczenie wynosi 130 zł za każdy litr oddanej krwi lub jej składników, przy czym obowiązuje limit 6 proc. dochodu podatnika. Zasłużeni honorowi dawcy mogą także korzystać poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych, a w wielu miastach - jak chociażby Łodzi - przysługują im również lokalne ulgi, np. w komunikacji miejskiej.