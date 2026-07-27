W skrócie Od 1 października 2026 roku w Łodzi posiadacze legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia oraz Zasłużonego Dawcy Przeszczepu zyskają darmowy abonament parkingowy.

Aby korzystać z darmowego parkowania, musisz rozliczać podatek w Łodzi, a abonament będzie przypisany do jednego konkretnego pojazdu i wydawany na okres dwóch lat.

Wniosek o darmowy postój mogą złożyć osoby, które oddały co najmniej 15 litrów krwi (kobiety) lub 18 litrów (mężczyźni), co potwierdza odpowiednia legitymacja.

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Nowe przepisy będą obowiązywać wyłącznie na terenie Łodzi, ale niewykluczone, że podobnym rozwiązaniem zainteresują się w przyszłości również inne miasta. Część kierowców będzie mogła zaparkować samochód w Strefie Płatnego Parkowania za darmo. Nie każdy dawca krwi będzie jednak mógł z niego skorzystać.

Darmowe parkowanie w Łodzi od 1 października 2026 r. dla Honorowych Dawców Krwi

Od 1 października 2026 r. w Łodzi zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące Strefy Płatnego Parkowania. Z bezpłatnego abonamentu będą mogli korzystać posiadacze legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia oraz Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Warunkiem będzie również rozliczanie podatku dochodowego na terenie Łodzi.

Honorowi Dawcy Krwi od 1 października w Łodzi nie zapłacą za postój w strefie płatnego parkowania. 123 RF 123RF/PICSEL

Społeczny projekt uchwały przygotowało stowarzyszenie "Zmotoryzowani", a jego celem jest docenienie osób, które przez wiele lat regularnie pomagały ratować zdrowie i życie innych. Bezpłatny abonament zostanie przypisany do jednego pojazdu i będzie obowiązywał przez dwa lata od dnia wydania. Po upływie tego okresu konieczne będzie ponowne złożenie wniosku. Dokument będzie można uzyskać przez internet za pośrednictwem e-Sklepu Strefy Płatnego Parkowania lub osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Tuwima 36 w Łodzi.

Honorowi dawcy krwi zaparkują za darmo w Łodzi. Warunkiem koniecznym jest legitymacja

Aby parkować za darmo w Łodzi nie wystarczy jednorazowo oddać krew. Z bezpłatnego parkowania skorzystają wyłącznie osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia. Przepisy przewidują, że kobieta musi oddać co najmniej 15 litrów krwi, natomiast mężczyzna 18 litrów. Dopiero po osiągnięciu tych wartości można ubiegać się o przyznanie odpowiedniej odznaki.

Wniosek składa się za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, klubu honorowych dawców krwi lub centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające łączną ilość oddanej krwi.

Nie każdy może zostać honorowym dawcą. Przeciwwskazań jest kilka

Nie każdy może oddawać krew, a przeciwwskazaniem są m.in. niektóre choroby układu krążenia, nerwowego, oddechowego czy immunologicznego, a także poważne schorzenia nerek. Dawcami nie mogą zostać również osoby chorujące na cukrzycę leczoną insuliną, zakażone wirusem HIV, wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C czy osoby, u których kiedykolwiek rozpoznano kiłę.

Krew w Polsce można oddawać wyłącznie w jednostkach Publicznej Służby Krwi - regionalnych centrach krwiodawstwa, ich oddziałach terenowych oraz mobilnych punktach poboru, czyli popularnych krwiobusach.

Krew można oddawać również w tzw. krwiobusach. Wojciech Olkusnik East News

Oddawanie krwi daje więcej korzyści niż tylko satysfakcję. Lista przywilejów jest długa

Każdej osobie oddającej krew przysługuje zwolnienie od pracy w dniu donacji oraz w dniu następnym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. A zatem mężczyzna, który może oddać krew pełną maksymalnie sześć razy w roku, może zyskać nawet 12 dodatkowych dni wolnych, a kobieta oddająca krew cztery razy w roku - maksymalnie 8 dni.

Dawca otrzymuje również posiłek regeneracyjny, wyniki badań laboratoryjnych, może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do punktu poboru oraz korzystać z ulgi podatkowej. Obecnie odliczenie wynosi 130 zł za każdy litr oddanej krwi lub jej składników, przy czym obowiązuje limit 6 proc. dochodu podatnika. Zasłużeni honorowi dawcy mogą także korzystać poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych, a w wielu miastach - jak chociażby Łodzi - przysługują im również lokalne ulgi, np. w komunikacji miejskiej.