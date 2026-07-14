Zapadła decyzja ws. powrotu programu CPN. Co to oznacza dla kierowców?

Spis treści: Nie będzie powrotu programu CPN Bliski Wschód pod lupą. Rząd analizuje wpływ na ceny paliw Orlen ma odegrać ważną rolę na rynku paliw Pakiet CPN już wygasł. Co zmieniło się dla kierowców?

Możliwość ponownego wprowadzenia działań osłonowych dla kierowców nadal pozostaje na stole. Minister energii Miłosz Motyka zaznaczył, że wszystko zależy od rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

- Sprawa żadnego programu osłonowego nie jest zamknięta, bo gdyby doszło do radykalnej eskalacji, to myślę, że rekomendowalibyśmy powrót do działań osłonowych - powiedział Motyka we wtorek na antenie Radia Dla Ciebie.

Nie będzie powrotu programu CPN

Jednocześnie minister ocenił, że obecnie byłoby za wcześnie na wprowadzanie programu, który obowiązywałby przez kilka miesięcy. Jak wyjaśnił, sytuacja geopolityczna zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego rząd chce pozostawić przestrzeń do działania rynkowi.

Motyka przypomniał również, że jeszcze przed napięciami na Bliskim Wschodzie ceny paliw w Polsce należały do najniższych w Unii Europejskiej. - Do takiej sytuacji rynkowo powinniśmy dążyć - podkreślił.

Bliski Wschód pod lupą. Rząd analizuje wpływ na ceny paliw

Już w poniedziałek minister informował, że rząd na bieżąco monitoruje sytuację na rynku paliw i pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Finansów.

- Analizujemy tę sytuację. Od początku przestrzegaliśmy przed tym, żeby ani huraoptymizmu, ani defetyzmu w tej sprawie nie siać, bo chyba nie ma człowieka na świecie, który byłby w stanie z kilkudniowym wyprzedzeniem przewidzieć, co się stanie w rejonie Bliskiego Wschodu - powiedział podczas konferencji prasowej.

Zapowiedział, że decyzje będą podejmowane z uwzględnieniem zarówno sytuacji budżetu państwa, jak i kosztów ponoszonych przez polskie rodziny.

Według ministra obecnie napływające sygnały od sojuszników są uspokajające, dlatego rząd liczy na spadek cen paliw.

- Deklaracje, które do nas płyną ze strony naszego największego sojusznika, są na ten moment uspokajające, więc liczymy, że ceny paliw będą niższe - powiedział Motyka.

Jednak za deklarcjami nie idą czyny. Noc z poniedziałku na wtorek przyniosła dalszę eskalację na linii USA - Iran.

Orlen ma odegrać ważną rolę na rynku paliw

Szef resortu energii zwrócił uwagę, że państwo dysponuje także innymi narzędziami niż programy osłonowe. Wskazał przede wszystkim na Grupę Orlen, która - jak podkreślił - najmocniej wpływa na krajowy rynek paliw.

Minister przypomniał również wcześniejsze działania osłonowe i ocenił, że przyniosły oczekiwane efekty.

- Mimo że opozycja mówiła, że nie zadziałają, że zabraknie paliwa na stacjach i że benzyna będzie kosztowała 10 zł, program okazał się skuteczny. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada Grupa Orlen i które najmocniej oddziałują na rynek. W ciągu najbliższych dni będziemy analizowali sytuację i podejmowali decyzje - powiedział.

Pakiet CPN już wygasł. Co zmieniło się dla kierowców?

30 czerwca zakończył się rządowy program CPN. Wraz z jego wygaśnięciem przestały obowiązywać przepisy przewidujące obniżoną stawkę VAT na wybrane paliwa, przede wszystkim benzynę i olej napędowy, a także maksymalne ceny tych paliw na stacjach.

Jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy dotyczące obniżonej akcyzy na benzynę i olej napędowy.

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