W skrócie Na odcinku autostrady A4 między Zgorzelcem a Dreznem, od końca czerwca, rozpoczną się prace remontowe nawierzchni powodujące ruch jednokierunkowy przez prawie pięć miesięcy.

Modernizacja obejmie odcinek około sześciu kilometrów pomiędzy węzłami Kodersdorf i Weisenberg, z całkowitym zamknięciem tunelu Konigshainer Berge w określonych terminach nocnych.

Dodatkowe ograniczenia obejmują krótkotrwałe wyłączenie ruchu w kierunku Gorlitz pod koniec czerwca z powodu prac przy montażu wentylatora i wprowadzanie objazdów.

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Na jednym z najważniejszych połączeń drogowych między Polską a Niemcami czekają kierowców istotne zmiany organizacyjne. Niemiecki zarządca autostrad rozpoczyna modernizację nawierzchni na około sześciokilometrowym odcinku A4 pomiędzy węzłami Kodersdorf i Weisenberg w kierunku Drezna. Prace mają rozpocząć się 22 czerwca i potrwać do 6 listopada 2026 roku.

Jak wyjaśnia Autobahn GmbH - obecna nawierzchnia nie nadaje się już do dalszej eksploatacji. Według zarządcy osiągnęła kres swojej trwałości i wykazuje znaczne zużycie, dlatego konieczna jest kompleksowa wymiana warstwy jezdnej.

Zamknięcie tunelu i ruch jednym pasem przez kilka miesięcy

Największe utrudnienia dla kierowców będą dotyczyć rejonu tunelu Konigshainer Berge. Ze względu na to, że plac budowy rozpoczyna się bezpośrednio za wyjazdem z tunelu, zwężenie zostanie wprowadzone jeszcze przed wjazdem do obiektu. W praktyce oznacza to, że przez niemal pięć miesięcy kierowcy jadący w stronę Drezna będą mogli korzystać tylko z jednego pasa ruchu.

To jednak nie wszystko. Jeszcze przed rozpoczęciem głównych prac konieczne będzie także przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu oraz przeprowadzenie działań konserwacyjnych wewnątrz tunelu. Z tego powodu obiekt zostanie całkowicie wyłączony z ruchu w obu kierunkach w godzinach nocnych - od 22 do 26 czerwca 2026 roku, codziennie między 19:00 a 05:00.

Na czas zamknięcia wyznaczono objazdy. Samochody jadące w kierunku Drezna będą kierowane z węzła Kodersdorf do Weisenberg, natomiast pojazdy zmierzające w stronę granicy i Gorlitz opuszczą autostradę na węźle Nieder Seifersdorf i wrócą na A4 w Kodersdorfie.

To szczególnie istotna informacja dla osób regularnie przekraczających granicę, w tym wielu Polaków dojeżdżających do pracy po niemieckiej stronie. Dla części kierowców oznacza to kolejne utrudnienia w tym samym miejscu - zaledwie kilka miesięcy wcześniej zakończył się bowiem dwuletni remont wnętrza tunelu, który również znacząco wpływał na płynność ruchu.

Kolejne ograniczenia dla kierowców. Zaledwie kilka dni później

To jednak nie koniec zmian w organizacji ruchu. Jak informuje serwis diesachsen - po rozpoczęciu głównego etapu inwestycji tunel ponownie zostanie czasowo wyłączony z użytkowania. 29 czerwca 2026 roku, w godzinach od 19:00 do 22:00, całkowicie zamknięty zostanie kierunek na Gorlitz. Tym razem powodem nie będzie remont nawierzchni, lecz montaż wentylatora.

Na czas prowadzenia prac kierowcy zostaną skierowani na odpowiednio oznakowane objazdy wytyczone drogami niższej kategorii. Dla osób regularnie korzystających z tego odcinka A4 najbliższe miesiące będą oznaczały zatem konieczność uwzględnienia dodatkowego czasu przejazdu i uważnego śledzenia tymczasowej organizacji ruchu.

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