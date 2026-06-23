Spis treści: Foxtron Cavira to pierwszy model marki Polon? Foxtron Cavira wewnątrz Jaki napęd ma Foxtron Cavira? Co to za marka Foxtron?

Miała być Izera, ale nie będzie. Nowy rząd oczywiście nie chciał kontynuować jednego z flagowych, ale jednak słomianych przedsięwzięć rządu PiS. Rozmowy z Geely, które chciało być partnerem technologicznym, zostały zawieszone w próżni, co w końcu doprowadziło do wycofania się Chińczyków, którym zakład w Europie jest potrzebny "na już".

Następnie rząd ogłosił, że nie będzie fabryki samochodów elektrycznych Izera, ale będzie hub elektromobilności. A niedawno oficjalnie poinformowano, że w ramach hubu w Jaworznie powstanie fabryka samochodów elektrycznych, a nowym partnerem będzie tajwańska firma Foxconn.

Problem w tym, że żadna polska marka samochodów osobowych nie istnieje. Poprzedni rząd wybrał Izerę w konkursie (nazwa pochodziła od gór Izerskich). Obecny jeszcze nowej nazwy nie wybrał. Natomiast wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros w rozmowie z Gazetą Wyborczą zaproponował nazwę "Polon".

Polon to bardzo ciekawa propozycja, nawiązująca zarówno do Poloneza, ważnego symbolu polskiej motoryzacji, jak i do polonu, pierwiastka odkrytego przez Marię Skłodowską-Curie. To nazwa, która dobrze łączy polską tradycję przemysłową z nowoczesnością i technologią

Umowa z Foxconnem zakłada, że tajwański koncern będzie partycypował w budowie fabryki samochodów w Jaworznie oraz zakładu półprzewodników na Dolnym Śląsku, przy czym strona polska wniesie do spółki joint-venture finansowanie w wysokości 4,5 mld zł, będą to środki z KPO.

Budowa zakładu ma ruszyć w 2027 roku, a zgodnie z planem pierwszy samochód elektryczny ma wyjechać hal produkcyjnych w 2029 roku. Docelowo ElectroMobility Poland ma produkować nawet 400 tys. samochodów rocznie. Czy to będą Polony?

Foxtron Cavira to pierwszy model marki Polon?

Jednym z pierwszych modeli nowej marki może być Foxtron Cavira. Pojazd ten to efekt współpracy Foxconn i Yulon Group (tajwańskiej firmy produkującej samochody, głównie na licencji).

Jest to elektryczny SUV, który ma 4,7 m długości i 2,92 m rozstawu osi. Bagażnik mieści 625 litrów, dodatkowy schowek mamy pod maską - zmieści on 67 litrów.

Bagażnik pomieści 625 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń rośnie do 1 603 litrów. materiały prasowe

Z zewnątrz Foxtron Cavira zwraca uwagę atrakcyjnym, dość ostrym designem (warto dodać, że jest to ten sam język stylistyczny, który reprezentuje mniejszy model Bria). Zarówno z przodu, jak i z tyłu światła połączone są listwami świetlnymi biegnącymi przez niemal całą szerokość samochodu. Oczywiście Polony mogą wyglądać inaczej.

Zarówno z przodu, jak i z tyłu światła połączone są listwami świetlnymi. materiały prasowe

Foxtron Cavira wewnątrz

Wnętrze utrzymane jest w minimalistycznym stylu. Centralne miejsce zajmuje 15,6-calowy pionowy wyświetlacz multimediów. Z jego poziomu sterujemy niemal wszystkimi funkcjami, w tym klimatyzacją, chociaż pod spodem zostało jeszcze kilka fizycznych przełączników.

Jeszcze niżej mamy niezabudowany schowek o sporych rozmiarach. O wrażenia akustyczne dba 12-głośnikowy system audio, a o odpowiednie oświetlenie wnętrza za dnia - dach panoramiczny. Klienci mogą liczyć również na takie udogodnienia jak elektrycznie regulowane przednie fotele, system kamer 360 stopni czy asystent martwego pola. Dodatkowo auto wyposażone jest w funkcję V2L, która pozwala na zasilanie urządzeń zewnętrznych.

Z duża dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że wnętrze nie będzie się znacząco różnić.

Wewnątrz główną rolę odgrywa pionowy 15,6-calowy ekran multimediów. materiały prasowe

Jaki napęd ma Foxtron Cavira?

Do wyboru są dwa warianty napędu:

249 KM, napęd na tył, czas 0-100 km/h 6,9 s, pojemność akumulatora 82,7 kWh, 578 km zasięgu (zgodnie z cyklem WLTC, to laboratoryjna część cyklu WLTP), maksymalna moc ładowania prądem stałym 175 kW, czas ładowania z 10 do 80 proc. to 30 minut

468 KM, napęd na cztery koła, czas 0-100 km/h 3,8 s, pojemność akumulatora 82,7 kWh, 538 km zasięgu, maksymalna moc ładowania prądem stałym 175 kW, czas ładowania z 10 do 80 proc. to 30 minut

Co to za marka Foxtron?

Foxtron jest spółką joint venture założoną w 2020 roku przez Foxconn oraz Yulon Group i ma na celu promowanie popularyzacji samochodów elektrycznych w ujęciu globalnym.

Wydaje się, że raptem sześć lat na rynku to nie jest kolosalne doświadczenie, ale trzeba pamiętać, że sam Foxconn to gigant na rynku elektroniki. Swoją pozycję budował jako producent np. produktów Apple, czytników Kindle dla Microsoftu czy konsol PlayStation dla Sony.

Początkowo Foxconn chciał stać się podwykonawcą na rynku branży motoryzacyjnej produkującym samochody na zlecenie. W związku z tym stworzył on spółkę joint-venture z chińskim koncernem FAW (właścicielem takich marek jak Hongqi czy Bestune), ale współpraca zakończyła się w 2021 r.

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