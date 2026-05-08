Załamanie na rynku używanych aut. Tak źle nie było od trzech lat
Wyprzedaże rocznika, agresywna polityka cenowa chińskich producentów i wynikające z niej korekty cenników nowych aut uderzają w import samochodów używanych. Kwiecień przyniósł pod tym względem kontynuację trendu, wyraźnie rysującego się na polskim rynku od blisko roku.
W skrócie
- Kwiecień przyniósł najniższą od trzech lat liczbę rejestracji sprowadzonych do Polski samochodów używanych, wynoszącą niecałe 80 tys. aut.
- Od początku roku zarejestrowano 267 531 używanych samochodów osobowych (spadek o 9,3 proc.) i 30 384 auta dostawcze do 3,5 tony (spadek o 7,0 proc.), a udział młodszych samochodów w imporcie rośnie.
- Najwięcej używanych aut importowanych do Polski pochodzi z Niemiec, a wśród najczęściej sprowadzanych marek prowadzą Volkswagen i Ford.
W ubiegłym miesiącu w Polsce zarejestrowano po raz pierwszy niecałe 80 tys. sprowadzonych samochodów używanych. To najgorszy kwietniowy wynik od trzech lat.
Polacy już nie chcą używanych aut z Niemiec
Jak informuje IBRM Samar, kwiecień był już siódmym z rzędu miesiącem, gdy zmalała liczba sprowadzonych do Polski samochodów używanych. Jeśli nie liczyć września ubiegłego roku, gdy odnotowano marginalny wzrost (0,2 proc, wynikający z większej liczby dni roboczych), trend spadkowy trwa już od czerwca ubiegłego roku.
Chociaż ten dostrzegalny jest również w grupie pojazdów dostawczych, najwyższe spadki dotyczą samochodów osobowych.
Wynik w kwietniu - 71 620 rejestracji aut osobowych - jest niższy o 9,3 proc. od zeszłorocznego. Identyczny spadek wykazał wynik sumaryczny po czterech miesiącach
Handlarze stawiają na młodsze auta. Chcą rywalizować z Chińczykami?
Łącznie od początku roku w Polsce zarejestrowano po raz pierwszy 267 531 sprowadzonych samochodów osobowych (- 9,3 proc.) i 30 384 samochody dostawcze o DMC do 3,5 tony (-7,0 proc.). Skumulowany spadek rejestracji dla obu segmentów wynosi już 8,9 proc. i oznacza najgorszy wynik od trzech lat.
Wpływ agresywnej polityki chińskich marek widać m.in. w strukturze sprowadzanych samochodów używanych. Wprawdzie średni wiek importowanych aut osobowych w pierwszych czterech miesiącach pozostaje wysoki (12,29 roku), szybko rośnie udział w imporcie młodszych pojazdów.
Z danych Samaru wynika że najmłodsze samochody, w wieku do 2 lat, odnotowują wzrost o 14,0 proc, co oznacza, że coraz większa liczba handlarzy stawia na młodsze i lepiej wyposażone auta, by rywalizować z dealerami nowych chińskich samochodów.
Dla porównania segment aut w wieku powyżej 10 lat zanotował spadek importu o 8 proc., a import samochodów w wieku między 6 a 10 lat zmalał o blisko 14 proc.
Załamanie sprzedaży używanych aut
Głównym kierunkiem importu używanych aut do Polski pozostają Niemcy. Od początku roku zza Odry przyjechało już do kraju ponad - 155,4 tys. samochodów (-8,9 proc.). Na podium znajdziemy też Francję - 31,8 tys. aut (-7,5 proc.) - i Stany Zjednoczone z wynikiem 24,5 tys. rejestracji (+1,3 proc.). To jedyny w rankingu 15 najpopularniejszych kierunków importu kraj ze wzrostem rejestracji.
W rankingu najczęściej importowanych marek prowadzi prowadzą ex aequo Volkswagen z Fordem (po 24,6 tys. rejestracji), przed: Oplem (23,5 tys. rejestracji) i Audi (19,2 tys. rejestracji).
Najczęściej sprowadzane w 2026 roku modele samochodów używanych to:
- Opel Astra (6,6 tys. rejestracji),
- Volkswagen Golf (6,5 tys. rejestracji),
- Audi A4 (5,1 tys. rejestracji),
- BMW serii 3 (5 tys. rejestracji),
- Ford Focus (4,6 tys. rejestracji).