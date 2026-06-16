W skrócie W maju odnotowano gwałtowny spadek rejestracji samochodów elektrycznych w Polsce, sięgający blisko 30 procent po zakończeniu programu dopłat NaszEauto.

Ogólna liczba nowych rejestracji samochodów w kraju wzrosła w skali roku, jednak udział aut elektrycznych w rynku znacznie się zmniejszył.

Najpopularniejszymi markami i modelami nowych aut elektrycznych w 2026 roku były BMW, Mercedes, Tesla, BYD, Skoda oraz Tesla Model Y, BMW iX1, BMW iX2, Skoda Elroq i Mercedes EQA.

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Maj był czwartym miesiącem z rzędu, gdy w Polsce wzrosła liczba rejestracji nowych samochodów osobowych. Wynik 55 786 zarejestrowanych aut o dmc do 3,5 tony był o 7,4 proc. lepszy iż przed rokiem. Przedstawiciele Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego zauważają też, że realny wzrost w ujęciu rok do roku wyniósł aż 12,8 proc, bo ubiegły miesiąc było jeden dzień roboczy krótszy.

Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, że od początku 2026 roku zarejestrowano 283 410 sztuk samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Skumulowany wynik jest więc o 7,8 proc (+20 566 rejestracji) lepszy niż przed rokiem.

Załamanie na rynku elektryków w Polsce. Tak źle nie było od dawna

Z pożywnymi wskaźnikami płynącymi z wydziałów komunikacji kontrastują dane dotyczące rejestracji samochodów elektrycznych. Jak informuje PZPM, samochody w pełni elektryczne (BEV), zanotowały spadek rejestracji aż o 29 proc., w wyniku czego straciły też 1,9 pkt. proc. udziału w ogóle polskiego rynku. W sumie w maju zarejestrowano w Polsce zaledwie 2 015 elektrycznych samochodów o DMC do 3,5 tony, a ich udział w rynku skurczył się do poziomu 4,1 proc.

Kluczowym czynnikiem jest brak rządowego wsparcia w postaci dopłat

Dodaje również, że - z uwagi na dopłaty z programu wsparcia NaszEauto, ubiegłoroczna baza była relatywnie wysoka.

Z drugiej strony, przedstawiciele PZPM nie mają wątpliwości, że analiza danych z poprzednich miesięcy - również pozbawionych takiego wsparcia - wskazuje dodatkowo na spadek udziału rynku co wskazuje nie tylko na wpływ braku dopłat, ale również na pewne osłabienie popytu na samochody elektryczne.

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Majowy wynik jest o tyle wymowny, że zgodnie z harmonogramem programu NaszEauto nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego zakończył się 30 kwietnia 2026 roku. W ostatnich miesiącach funkcjonowania programu wnioski przyjmowane były jednak warunkowo. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej musiał zapewnić 100 proc. wykorzystanie środków. Szacowano że około 20 proc. złożonych do momentu alokacji całości środków wniosków (środki wyczerpały się z końcem stycznia) może zostać odrzuconych np. z powodu błędów formalnych.

W pierwszym okresie po alokacji środków część importerów wprowadziła też ciekawe, często przewyższające nawet państwowe dotacje promocje, by utrzymać zainteresowanie nabywców samochodami elektrycznymi. Majowy wyniku sugerują jednak, że również ta forma wsparcia uległa chwilowo wyczerpaniu, w wyniku czego klienci stracili zainteresowanie tym segmentem rynku.

Ile aut elektrycznych zarejestrowano w Polsce w 2026 roku?

Chociaż majowe dane świecą się na czerwono, skumulowany wynik rejestracji aut elektrycznych w Polsce w 2026 roku wciąż prezentuje się całkiem imponująco. 13 429 pojazdów oznacza wzrost rok do roku o solidne 28,2 proc.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że wynik napompowany został właśnie dotacjami w ramach programu NaszEauto i w kolejnych miesiącach można spodziewać się jego systematycznego "wygładzania górki" wypracowanej w czasie trwania programu.

Najpopularniejsze nowe auta elektryczne w Polsce

Co ciekawe, w rankingu najczęściej wybieranych w tym roku (od 1 stycznia do 31 maja) marek samochodów elektrycznych królują w Polsce:

BMW (1774 rejestracje), Mercedes (1254 rejestracje), Tesla (1245 rejestracje), BYD (1219 rejestracji), Skoda (735 rejestracji).

Piątka najczęściej rejestrowanych w 2026 roku nowych aut elektrycznych w Polsce to:

Tesla Model Y (827 rejestracji), BMW iX1 (765 rejestracji), BMW iX2 (673 rejestracje), Skoda Elroq (600 rejestracji), Mercedes EQA (565 rejestracji).





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