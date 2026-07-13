Spis treści: Jakie modele produkuje dziś zakład Stellantisa w Tychach? Zaczęło się od Fiata 126p Zakład w Tychach produkował nawet 600 tys. samochodów rocznie Było też źle. W 169 tys. samochodów w rok

W tyskim zakładzie powstają dziś technologiczne trojaczki, czyli Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior i Fiat 600. Jubileuszowy model to Alfa Romeo Junior Sport Speciale w kolorze czerwonym, z czarnym dachem i układem Mild Hybrid o mocy 145 KM, napędzającym wszystkie koła.

Jakie modele produkuje dziś zakład Stellantisa w Tychach?

Najważniejszym modelem produkowanym w Tychach jest Jeep Avenger. Seryjne produkcja tego modelu w Tychach rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku, do dziś powstało ponad 270 tys. egzemplarzy. Kilka dni temu zakład rozpoczął produkcję zmodernizowanej wersji Avengera. Nowością w gamie tego modelu jest czysto spalinowy napęd, oparty o trzycylindrowy silnik 1.2 i współpracujący z manualną przekładnią. Ponadto auto jest dostępne z napędem hybrydowy i elektrycznym.

W Tychach powstało pół milona egzemplarzy SUV-ów segmentu B, w tym 270 tys. - Avengera materiały prasowe

Od 2024 roku w Tychach produkowana jest Alfa Romeo Junior. Model ten trafia z Polski aż na 40 rynków. Samochód jest dostępny m.in jako Elettrica Veloce, czyli auto elektryczne o mocy 280 KM i w wersji hybrydowej o mocy 145 KM, z napędem na wszystkie lub przednie koła.

Gamę uzupełnia Fiat 600, który z fabryki w Tychach wyjeżdża od 2023 roku. Podobnie jak Avenger, model ten jest dostępny w wersji spalinowej z manualną skrzynią biegów, elektrycznej i hybrydowej.

Bardzo doceniam kompetencje i zaangażowanie włożone w produkcję każdego z pół miliona jubileuszowych pojazdów. Tyski zakład jest ważną częścią zespołu Stellantis stojącego za rynkowym sukcesem tych samochodów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu produkcyjnemu zespołu z Tychów mamy pewność, że każdy wyprodukowany tu pojazd spełnia najwyższe standardy

Zakład w Tychach produkuje samochody od ponad pięciu dekad. Fabryka rozpoczęła oficjalnie działalność 18 września 1975 roku. Początkowo nazywała się Fabryka Samochodów Małolitrażowych (FSM), później działała pod szyldem Fiat Auto Poland, FCA Poland, a obecnie funkcjonuje pod zarządem Stellantisa.

Zaczęło się od Fiata 126p

Historia tyskiego zakładu zaczęła się od Fiata 126p. W Tychach powstała karoseria, tam też odbywał się montaż końcowy, natomiast 23-konne silniki dostarczała fabryka FSM w Bielsku. Już pod koniec lat 70. powstawało ponad 100 tys. egzemplarzy rocznie, a w latach 80. - między 140 a 170 tys. samochodów. Produkcja tego modelu utrzymała się aż do 2000 roku. Ostatni egzemplarz serii Happy End powstał 22 września, łącznie w Tychach wyprodukowano 2 166 349 egzemplarzy popularnego Malucha.

Do Malucha po Juniora, Avengera i 600-tkę. Tak wygląda historia zakładu w Tychach materiały prasowe

Od 1991 roku zakład w Tychach należał do Fiata, w czerwcu tego roku rozpoczęto tam produkcję Cinquecento, do 1997 roku powstało ponad milion egzemplarzy. W 1998 roku Cinqecento zrobił0 miejsce swojemu następcy, czyli Seicento. Ten model był produkowany do maja 2010 roku, w sumie powstały 1 328 973 sztuki.

W 1995 roku po raz pierwszy roczna produkcja przekroczyła 200 tys. egzemplarzy, a w 1999 roku - 340 tys. sztuk (w tym 253 tys. egzemplarze Seicento).

W Tychach powstawały również inne modele Fiata: Brava, Punto, Marea, Siena i Uno (w latach 2000 - 2002) i Palio Weekend (do 2004 roku).

Pod koniec roku 2003 ruszyła produkcja Fiata Panda (do 2012 roku powstało 2 168 491 sztuk), a w 2006 - Fiata 500 (do 2024 roku wyprodukowano 2907 974 egzemplarzy). W latach 2006 - 2016, na zlecenie Forda produkowano w Tychach miejski model Ka (łącznie 514 288 sztuk).

Historia tyskiego zakładu zaczęła się od Fiata 126p materiały prasowe

Zakład w Tychach produkował nawet 600 tys. samochodów rocznie

W 2009 roku padł historyczny rekord liczby wyprodukowanych samochodów - w ciągu roku powstało 605 797 sztuk (w tym niemal 300 tys. sztuk Pandy). Po zakoczeniu produkcji Seicento liczba wyprodukowany egzemplarzy stopniow spadała. Jeszcze w 2010 roku powstało 533 tys. samochodów, a w 2015 roku po raz ostatni liczba wyprodukowanych aut przekroczyła 300 tys.

W 2010 roku ruszyła produkcja Lancii Ypsilon (do 2024 roku wyprodukowano niemal 700 tys. samochodów), a w 2015 roku, po tym, gdy Fiat połączył się z Chryslerem tyski zakład przemianowano na FCA Poland. W tym czasie produkcja Fiata 500 regularnie przekraczała 200 tys. sztuk rocznie, w 2016 ustanowiono rekord produkcji Ypsilona (67 tys. sztuk). W 2018 roku z linii produkcyjnej zjechał dwumilionowy egzemplarz Fiata 500.

Jubileuszowy ezgemplarz to Alfa Romeo Junior materiały prasowe

Było też źle. W 169 tys. samochodów w rok

Epoka Stellantisa rozpoczęła się w 2021 roku zbiegło się to z rekordowo niską produkcją - ze względu na kryzys pandemiczny i półprzewodnikowy powstał tylko 169 tys. samochodów.

Dziś Fiat 600, Jeep Avenger i Alfa Romeo Junior to jedyne modele produkowane w Tychach. Produkcję Lancii Ypsilon nowej generacji i Fiata 500 nowej generacji uruchomiono we Włoszech. Również we Włoszech, już od dawna, produkowana jest obecna generacja Fiata Pandy.

Jednak w ostatnich latach produkcja w tyskim zakładzie stopniowo rosła - w 2023 roku było to 215 tys. aut, w zeszłym roku - 210 tys. samochodów, co jest wynikiem wyraźnie lepszy od tego z 2021 roku.

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