Zakaz ruchu już działa. Kierowcy za błąd płacą nawet 3500 zł
Zakaz ruchu ciężarówek w Wielkanoc już obowiązuje, ale wielu kierowców nadal źle go interpretuje. Wystarczy jeden błąd, by zapłacić nawet 3500 zł - a w praktyce pomyłki zdarzają się nagminnie, bo przepisy nie są tak oczywiste, jak się wydaje.
W skrócie
- Zakaz ruchu ciężarówek powyżej 12 ton obowiązuje w Wielkanoc w określonych godzinach na terenie całej Polski.
- Zakaz nie dotyczy wszystkich pojazdów, istnieją liczne wyjątki obejmujące między innymi transport żywności szybko psującej się, paliw, leków, a także przewozy związane z ratownictwem i transportem międzynarodowym.
- Za złamanie zakazu grozi łącznie kara nawet do 3500 zł, na którą składają się mandat dla kierowcy, kara dla firmy transportowej oraz dla zarządzającego transportem.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Największy problem polega na tym, że zakaz nie dotyczy wszystkich ciężarówek, a lista wyjątków jest na tyle szeroka, że nawet doświadczeni kierowcy mają wątpliwości. Efekt? Na drogach wciąż widać duże pojazdy, a część z nich jedzie całkowicie legalnie.
Zakaz jazdy ciężarówek Wielkanoc 2026 - konkretne godziny
Zakaz obejmuje pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton i obowiązuje w całej Polsce. W 2026 roku ograniczenia zaczęły się w sobotę 4 kwietnia w godz. 18:00-22:00, obowiązują też w niedzielę i poniedziałek wielkanocny - 5 i 6 kwietnia - w godz. 8:00-22:00.
To standardowa procedura stosowana przy największych świętach, kiedy ruch na drogach gwałtownie rośnie. Ograniczenie obecności najcięższych pojazdów ma poprawić płynność jazdy i zmniejszyć ryzyko wypadków, szczególnie na głównych trasach wyjazdowych.
Kogo dotyczy zakaz ruchu ciężarówek - tu kierowcy popełniają błąd
Najczęstszy błąd polega na tym, że kierowcy utożsamiają zakaz z wszystkimi ciężarówkami. Tymczasem próg jest jasno określony - chodzi wyłącznie o pojazdy powyżej 12 ton DMC. Oznacza to, że wiele samochodów dostawczych może poruszać się bez żadnych ograniczeń.
Zakaz nie dotyczy także autobusów, które kursują zgodnie z rozkładem. W efekcie sama obecność dużego pojazdu na drodze w święta nie oznacza jeszcze złamania przepisów - choć właśnie tak najczęściej jest to odbierane przez innych uczestników ruchu.
Wyjątki od zakazu - dlatego ciężarówki nadal jeżdżą
Lista wyłączeń jest szeroka i obejmuje m.in. transport żywności szybko psującej się, paliw, leków oraz środków medycznych. Zakaz nie dotyczy też przewozów związanych z ratownictwem, usuwaniem awarii czy działaniami służb.
Istotne są również wyjątki dla transportu międzynarodowego. Ciężarówki mogą jechać, jeśli wracają z zagranicy, dostarczają ładunek do odbiorcy w Polsce albo znajdują się w promieniu do 50 km od granicy po wjeździe do kraju poza godzinami zakazu.
To właśnie dlatego mimo ograniczeń na drogach wciąż widać TIR-y - i w wielu przypadkach jest to całkowicie zgodne z przepisami.
Kary za złamanie zakazu - problem nie tylko dla kierowcy
Zignorowanie zakazu może oznaczać kilka kar jednocześnie. Kierowca ryzykuje mandat do 500 zł, ale konsekwencje sięgają dalej.
Firma transportowa może zapłacić 2000 zł, a osoba zarządzająca transportem dodatkowe 1000 zł. W efekcie jeden przejazd wbrew przepisom może kosztować nawet 3500 zł.
Dlatego dla branży transportowej to nie jest martwy przepis, tylko realne ograniczenie, które trzeba uwzględnić przy planowaniu tras i terminów dostaw.
Zakazy ruchu ciężarówek w Polsce - to nie tylko Wielkanoc
Podobne ograniczenia obowiązują kilka razy w roku, m.in. w Boże Narodzenie, 1 listopada czy w trakcie długich weekendów. To stały element organizacji ruchu w Polsce, który wraca przy każdym większym święcie.
Dla kierowców oznacza to jedno - ciężarówek jest w tych dniach mniej, ale nigdy nie znikają całkowicie. A ich obecność na drodze nie zawsze oznacza łamanie prawa, choć właśnie tak najczęściej jest odbierana.