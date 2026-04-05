W skrócie Zakaz ruchu ciężarówek powyżej 12 ton obowiązuje w Wielkanoc w określonych godzinach na terenie całej Polski.

Zakaz nie dotyczy wszystkich pojazdów, istnieją liczne wyjątki obejmujące między innymi transport żywności szybko psującej się, paliw, leków, a także przewozy związane z ratownictwem i transportem międzynarodowym.

Za złamanie zakazu grozi łącznie kara nawet do 3500 zł, na którą składają się mandat dla kierowcy, kara dla firmy transportowej oraz dla zarządzającego transportem.

Największy problem polega na tym, że zakaz nie dotyczy wszystkich ciężarówek, a lista wyjątków jest na tyle szeroka, że nawet doświadczeni kierowcy mają wątpliwości. Efekt? Na drogach wciąż widać duże pojazdy, a część z nich jedzie całkowicie legalnie.

Zakaz jazdy ciężarówek Wielkanoc 2026 - konkretne godziny

Zakaz obejmuje pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton i obowiązuje w całej Polsce. W 2026 roku ograniczenia zaczęły się w sobotę 4 kwietnia w godz. 18:00-22:00, obowiązują też w niedzielę i poniedziałek wielkanocny - 5 i 6 kwietnia - w godz. 8:00-22:00.

To standardowa procedura stosowana przy największych świętach, kiedy ruch na drogach gwałtownie rośnie. Ograniczenie obecności najcięższych pojazdów ma poprawić płynność jazdy i zmniejszyć ryzyko wypadków, szczególnie na głównych trasach wyjazdowych.

Kogo dotyczy zakaz ruchu ciężarówek - tu kierowcy popełniają błąd

Najczęstszy błąd polega na tym, że kierowcy utożsamiają zakaz z wszystkimi ciężarówkami. Tymczasem próg jest jasno określony - chodzi wyłącznie o pojazdy powyżej 12 ton DMC. Oznacza to, że wiele samochodów dostawczych może poruszać się bez żadnych ograniczeń.

Zakaz nie dotyczy także autobusów, które kursują zgodnie z rozkładem. W efekcie sama obecność dużego pojazdu na drodze w święta nie oznacza jeszcze złamania przepisów - choć właśnie tak najczęściej jest to odbierane przez innych uczestników ruchu.

Wyjątki od zakazu - dlatego ciężarówki nadal jeżdżą

Lista wyłączeń jest szeroka i obejmuje m.in. transport żywności szybko psującej się, paliw, leków oraz środków medycznych. Zakaz nie dotyczy też przewozów związanych z ratownictwem, usuwaniem awarii czy działaniami służb.

Istotne są również wyjątki dla transportu międzynarodowego. Ciężarówki mogą jechać, jeśli wracają z zagranicy, dostarczają ładunek do odbiorcy w Polsce albo znajdują się w promieniu do 50 km od granicy po wjeździe do kraju poza godzinami zakazu.

To właśnie dlatego mimo ograniczeń na drogach wciąż widać TIR-y - i w wielu przypadkach jest to całkowicie zgodne z przepisami.

Kary za złamanie zakazu - problem nie tylko dla kierowcy

Zignorowanie zakazu może oznaczać kilka kar jednocześnie. Kierowca ryzykuje mandat do 500 zł, ale konsekwencje sięgają dalej.

Firma transportowa może zapłacić 2000 zł, a osoba zarządzająca transportem dodatkowe 1000 zł. W efekcie jeden przejazd wbrew przepisom może kosztować nawet 3500 zł.

Dlatego dla branży transportowej to nie jest martwy przepis, tylko realne ograniczenie, które trzeba uwzględnić przy planowaniu tras i terminów dostaw.

Zakazy ruchu ciężarówek w Polsce - to nie tylko Wielkanoc

Podobne ograniczenia obowiązują kilka razy w roku, m.in. w Boże Narodzenie, 1 listopada czy w trakcie długich weekendów. To stały element organizacji ruchu w Polsce, który wraca przy każdym większym święcie.

Dla kierowców oznacza to jedno - ciężarówek jest w tych dniach mniej, ale nigdy nie znikają całkowicie. A ich obecność na drodze nie zawsze oznacza łamanie prawa, choć właśnie tak najczęściej jest odbierana.

