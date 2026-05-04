W skrócie Zakaz reklam samochodów spalinowych i mięsa obowiązuje w Amsterdamie od 1 maja, obejmując miejskie billboardy, przystanki i stacje metra.

Nowe przepisy mają na celu dopasowanie przestrzeni publicznej do polityki klimatycznej miasta i ograniczenie spożycia mięsa przez mieszkańców o połowę.

1 stycznia 2025 roku podobne przepisy wprowadziła Haga, obejmujące zakaz reklamowania korzystania ze statków wycieczkowych oraz promocyjnych umów na dostawy energii.

Reklamy samochodów spalinowych znikają z ulic Amsterdamu

Jak opisuje BBC, rozszerzenie listy produktów i usług, których nie można reklamować, wyraźnie rzuca się w oczy na ulicach Amsterdamu. W jednym z najbardziej ruchliwych punktów miasta zamiast reklam SUV-ów, podróży samolotem czy tanich wakacji pojawiły się plakaty muzeów i wydarzeń kulturalnych.

Władze miasta tłumaczą decyzję koniecznością dopasowania przestrzeni publicznej do przyjętej polityki klimatycznej. Amsterdam chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, a jednym z celów jest także ograniczenie spożycia mięsa przez mieszkańców o połowę.

Zdaniem lokalnych polityków sytuacja, w której miasto zarabia na reklamach produktów stojących w sprzeczności z jego celami, była nie do obrony. - Kryzys klimatyczny to bardzo pilny problem. Jeśli chce się przodować w polityce klimatycznej, nie można wynajmować miejsc reklamowych na coś wręcz przeciwnego - powiedziała przedstawicielka partii Zielona Lewica Anneke Veenhof.

Podobne stanowisko zajmuje Anke Bakker z partii na rzecz zwierząt, która była inicjatorką zmian. Jej zdaniem nowe przepisy nie ograniczają wolności mieszkańców, lecz wręcz ją zwiększają, bo ograniczają wpływ reklam na codzienne decyzje zakupowe. Fakt, że nie ma przecież mowy o zmniejszeniu liczby reklam z przestrzeni publicznej, a jedynie o zmianie reklamowanych produktów, więc oddziaływanie bilboardów się nie zmieni, najwyraźniej jej umknął.

Zakaz reklamowania samochodów spalinowych zmieni nawyki konsumentów?

Jak wskazują miejscowi eksperci, reklamy mięsa stanowiły zaledwie niewielki ułamek rynku reklamowego w mieście (0,1 proc.), znacznie większy udział miały promocje związane z paliwami kopalnymi, w tym samochodami spalinowymi (4 proc.). Zdaniem komentatorów decyzja ma głównie wymiar symboliczny - zrównanie mięsa z podróżami lotniczymi czy autami spalinowymi zmienia sposób postrzegania tych produktów. Przestają być wyłącznie indywidualnym wyborem konsumenta, a zaczynają być elementem szerszej dyskusji o wpływie na środowisko.

Chociaż Amsterdam został okrzyknięty pierwszą stolicą na świecie, która wprowadziła takie regulacje, to nie jest pierwszym miastem, które wprowadza podobne zakazy reklamowania produktów, niepasujących do prowadzonej polityki. Już 1 stycznia 2025 roku podobne przepisy wprowadziła Haga, która zakazała reklamowania także korzystania ze statków wycieczkowych oraz promocyjnych umów na dostawy energii.

