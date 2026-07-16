W skrócie Obecnie trwają prace nad czterema wariantami przebiegu zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, przy czym jeden z nich zakłada rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 50.

GDDKiA przygotowuje ocenę wielokryterialną czterech wariantów trasy, uwzględniając dane z Generalnego Pomiaru Ruchu 2025, a wyniki porównania będą gotowe przełomie września i października 2026 r.

Trwają analizy ofert na dokumentację północnego fragmentu trasy S50, podczas gdy wschodnia część obwodnicy jest na etapie planowania spotkań z mieszkańcami i samorządami.

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Tylko jeden z rozważanych projektów przewiduje wykorzystanie już istniejącej infrastruktury drogowej. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przyjęte rozwiązanie zakłada poszerzenie już istniejącej drogi krajowej nr 50. Ta łączy Płońsk, gdzie można wjechać na drogę ekspresową S7, z Sochaczewem, a dalej miejscowością Wiskitki, gdzie można wjechać na autostradę A2. Trzy pozostałe koncepcje przewidują stworzenie obwodnicy na nowym śladzie.

Obwodnica Warszawy czeka na decyzję

Z ogólnego punktu widzenia budowa zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawy została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich to odcinek od drogi ekspresowej S7 na północ od stolicy, przez połączenie z planowaną drogą ekspresową S10 w okolicy Nacpolska do drogi krajowej nr 92. Druga część rozpoczyna się w rejonie DK 92 i biegnie w kierunku autostrady A2, drogi ekspresowej S8, do S7 na południe od Warszawy.

Jak informuje GDDKiA, szczegółowa decyzja co do przebiegu zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawy wciąż nie zapadła, a to oznacza, że jednocześnie rozwijane są plany dotyczące czterech wariantów trasy. Co ważne, wszystkie projekty tworzone są z jednakowym stopniem szczegółowości, co ma pozwolić na bardziej merytoryczne porównanie przyszłego przebiegu nowego fragmentu obwodnicy.

Aktualnie trwają prace nad uszczegółowieniem prognoz ruchu. Do tego celu wykorzystuje się dane pozyskane w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu2025. Ostateczne wyniki pomiaru zostały zatwierdzone w czerwcu 2026 r. Ich uwzględnienie w symulacji obłożenia przyszłej trasy ma zająć około trzech miesięcy.

Sam ruch to jednak nie wszystko. GDDKiA przygotowuje też ocenę wielokryterialną. Bierze się w niej pod uwagę nie tylko przewidywany ruch, ale też kwestie społeczne, środowiskowe, ekonomiczne i techniczne. Szczegółowe porównanie wszystkich koncepcji ma być gotowe na przełomie września i października 2026 r. Potem odbędą się konsultacje z przedstawicielami samorządów, a pod koniec 2026 r. GDDKiA powinna być gotowa do złożenia wniosku o decyzję środowiskową dla inwestycji.

Kolejne etapy budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawy

Co z innymi fragmentami OAW? Jak informuje GDDKiA, obecnie trwa analiza ofert złożonych na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) północnego fragmentu planowanej obwodnicy. Chodzi o fragment drogi ekspresowej S50 od węzła Przyborowice w przebiegu drogi S7 (na północny-zachód od lotniska w Modlinie) do drogi S8 na północ od Warszawy. Po podpisaniu umowy z wykonawcą GDDKiA przejdzie do kolejnych etapów prac.

Wschodnia część Obwodnicy Aglomeracji Warszawy jest na wcześniejszym etapie realizacji. Na razie nie wskazano jeszcze preferowanego przebiegu tego odcinka. Ma on łączyć drogę krajową nor 92 z trasą S7. Jeden z wariantów zakłada wykorzystanie śladu obecnie istniejącej drogi krajowej nr 50. W tej sprawie niebawem mają rozpocząć się spotkania z samorządami i mieszkańcami.





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